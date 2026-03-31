Eightco (NASDAQ: ORBS) reporta activos totales por valor de 326 millones de dólares, incluyendo cerca de 280 millones de Worldcoin y más de 11.000 ETH

ORBS ofrece acceso al mercado público a las empresas privadas más innovadoras, como OpenAI y Beast Industries.

ORBS cierra una brecha crucial entre los inversores públicos y las tecnologías transformadoras.

OpenAI representa aproximadamente el 30% de la posición total de tesorería de ORBS.

La compañía cuenta con el respaldo de un grupo de inversores estratégicos e institucionales, entre los que se incluyen: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR y otros.

EASTON, Pa., 31 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" o la "compañía") anunció hoy una actualización sobre su cartera total de activos, destacando su creciente presencia en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

Al 30 de marzo de 2026 a la 1:00 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen 277.222.975 Worldcoin (WLD) a 0,28 dólares por WLD (según Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH), una inversión indirecta de 90 millones de dólares en OpenAI, una inversión de 25 millones de dólares en Beast Industries y 109 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 326 millones de dólares.

OpenAI representa aproximadamente el 30% de la posición total de tesorería de ORBS. ORBS posee casi el 9% de todo el suministro actual de WLD en circulación, lo que la posiciona como el mayor participante del mercado público en el ecosistema Worldcoin.

"En ORBS, nuestra estrategia se centra en brindar a los inversores del mercado público acceso a algunas de las empresas privadas más importantes que están dando forma al futuro de la tecnología", afirmó Kevin O'Donnell, consejero delegado de Eightco ($ORBS). "A través de nuestras inversiones en empresas de gran influencia como OpenAI y Beast Industries, estamos construyendo una cartera en la intersección de la inteligencia artificial, la identidad digital y los ecosistemas de consumo de próxima generación".

La compañía anunció previamente nuevos compromisos de financiación por valor de 130 millones de dólares, liderados por una inversión de 80 millones de dólares de Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), con la participación adicional de ARK Invest y Payward, la empresa matriz de Kraken, cada una con una inversión de 25 millones de dólares. Este capital permite a ORBS acelerar su estrategia de inversión en tecnologías transformadoras en inteligencia artificial, infraestructura blockchain y plataformas digitales globales para el consumidor.

"ORBS está creando una plataforma de acceso al mercado público para las empresas que impulsan la era de la IA", explicó Brett Winton, futurólogo jefe de ARK Invest y asesor del consejo de administración de ORBS. "Al ampliar el acceso a empresas privadas de gran influencia, ORBS está ayudando a cerrar una brecha crucial entre los inversores públicos y las tecnologías transformadoras".

ACERCA DE EIGHTCO HOLDINGS INC.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) está ampliando su misión para adquirir participaciones en OpenAI, el modelo líder de IA, y en MrBeast y Beast Industries, creadores de contenido líderes. Mediante inversiones y alianzas estratégicas, ORBS se sitúa en la intersección de la infraestructura blockchain, la inteligencia artificial y las plataformas de consumo de última generación. La empresa se centra en generar valor a largo plazo para sus accionistas alineando el capital con las tecnologías transformadoras que dan forma al futuro de la humanidad.

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Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dichos términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de desempeño futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluyendo, sin limitación: La incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de empresas privadas en las que no sea accionista mayoritaria; riesgo de pérdida o depreciación de las inversiones estratégicas de la compañía; capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua del Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o retrasen su despliegue; incapacidad para obtener el capital suficiente para financiar o ampliar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; cambios regulatorios, legislación futura y normativa que afecten negativamente a los activos digitales o la adopción de inteligencia artificial; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí incluidas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2025 y los documentos posteriores disponibles públicamente ante la SEC. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.

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