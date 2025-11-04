Elevarispresenta los servicios CDMO y la cartera de agujas de procedimiento en EMEA

La empresa aprovecha el legado de confianza y experiencia al hacer su aparición inaugural en COMPAMED/MEDICA

BOSTON, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, la organización de desarrollo y fabricación por contrato de clase mundial resultante de la adquisición de XL Precision Technologies, con sede en el Reino Unido, por parte de Spectra Medical Devices, con sede en EE. UU., presenta su cartera de servicios y agujas para procedimientos en EMEA. La compañía hace su aparición inaugural en COMPAMED, la principal feria internacional para el sector de proveedores de tecnología médica en Dusseldorf del 17 al 20 de noviembre.

"Elevaris Medical Devices reunió a dos empresas de gran prestigio con capacidades altamente complementarias", señaló Richard Zrebiec, director ejecutivo de Elevaris Medical Devices, "y estamos encantados de presentar estas ofertas en el escenario más grande de Europa para fabricantes de dispositivos médicos.

Como CDMO, Elevaris ofrece amplias especialidades de fabricación para ayudar a los fabricantes de dispositivos médicos de todo el mundo a ofrecer soluciones de precisión. La empresa fabrica microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. También es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas para procedimientos fabricadas a medida. Sus capacidades incluyen:

Tecnología láser , incluidos los sistemas fotónicos que ofrecen soluciones de corte, soldadura, marcado, sinterización y abrasión

, incluidos los sistemas fotónicos que ofrecen soluciones de corte, soldadura, marcado, sinterización y abrasión Micromecanizado , incluyendo tecnología EDM, corte micro-láser, torneado de alta velocidad y fresado

, incluyendo tecnología EDM, corte micro-láser, torneado de alta velocidad y fresado Conformado de precisión , que permite la producción en masa de componentes complejos con una precisión de nivel micrométrico

, que permite la producción en masa de componentes complejos con una precisión de nivel micrométrico Acabado metálico, mejora las propiedades de la superficie, la funcionalidad y la biocompatibilidad

mejora las propiedades de la superficie, la funcionalidad y la biocompatibilidad Fabricación especializada de agujas que incluye: Tecnologías de rectificado , desde rectificados de bisel estándar hasta diseños especializados Moldeo por inyección , que produce piezas de precisión fabricadas inyectando, enfriando y moldeando materiales Moldeo por inserción, con una técnica especializada de moldeo por inyección que integra componentes preformados

que incluye: Montaje de sala blanca , incluido el montaje manual y automatizado de sistemas de suministro e instrumentación

La cartera de agujas EMEA de la compañía, defendida por una amplia gama de agujas de radiofrecuencia, está disponible a través de distribuidores, empacadores de kits y marcas privadas. La empresa ofrece una sólida cartera de productos con la marca CE, incluidos dispositivos envasados y estériles, así como opciones no estériles a granel.

Elevaris Medical Devices está muy involucrado en aplicar su profundo conocimiento, su enfoque de colaboración sin precedentes y sus amplias capacidades de fabricación para proporcionar soluciones de diseño, desarrollo y producción de valor. El equipo de ventas de la empresa para EMEA tiene su sede en París. También cuenta con expertos en ventas y fabricación específicamente dedicados a sus clientes con sede en el Reino Unido e Irlanda.

Las partes interesadas pueden obtener más información visitando el stand n .º 8BM25 en la feria o poniéndose en contacto con [email protected] .

Acerca de Elevaris Medical Devices:

Elevaris Medical Devices es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que presta servicio a empresas multinacionales de atención médica líderes en el sector, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de tecnología emergentes. Este es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas para procedimientos fabricadas a medida y se especializa en la fabricación de microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. Asimismo, la empresa distribuye una amplia variedad de productos farmacéuticos complementarios, instrumentos quirúrgicos e insumos médicos.

Elevaris Medical Devices cuenta con más de 300 empleados en sus sedes de América del Norte, Reino Unido y Corea del Sur. Para conocer más detalles, visite elevarismedical.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2607087/ElevarisLogoTag_Logo.jpg

FUENTE Elevaris Medical Devices Inc.