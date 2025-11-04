Elevaris 於歐洲、中東與非洲地區推出 CDMO 服務及手術針具產品組合

新聞提供者

Elevaris Medical Devices Inc.

04 11月, 2025, 17:00 CST

公司憑藉深厚的信譽與專業底蘊，首度亮相 COMPAMED/MEDICA 國際醫療設備展

波士頓 2025年11月4日 /美通社/ -- Elevaris Medical Devices 這間由美國 Spectra Medical Devices 收購英國 XL Precision Technologies 後成立的世界級合約開發與製造組織，現正向歐洲、中東及非洲地區推出其服務及手術針具產品組合。公司將於 11 月 17 日至 20 日，在杜塞爾多夫國際醫療科技供應商領域的頂尖貿易展會 COMPAMED 首度亮相。

Elevaris 醫療設備行政總裁 Richard Zrebiec 表示：「Elevaris Medical Devices 匯聚了兩家長期值得信賴且能力高度互補的企業，我們非常興奮能在歐洲規模最大的醫療器械製造商平台上推出這些產品。」

作為合同開發和製造組織 (CDMO)，Elevaris 憑藉廣泛的製造專業科技，協助全球醫療器械製造商提供精密解決方案。公司專精於生產精密微型元件、複雜管狀組件及副組件。同時，Elevaris 亦是全球領先的訂製規格手術針具製造商之一。其能力包括：

  • 雷射科技，包括提供切割、焊接、打標、燒結和磨損解決方案的光子系統
  • 微型加工，包含電火花加工科技、微型雷射切割、高速車削及銑削
  • 精密成型，實現微米級精度的複雜零件量產
  • 金屬表面處理，增強表面特性、功能性能與生物相容性
  • 專門針頭製造，包括：
    • 磨削科技，從標準斜面磨削到特殊設計
    • 注塑成型，生產精密零件，其製作過程包含材料注入、冷卻及成形
    • 嵌入式模塑，採用特殊注塑成型工藝，可整合預成型部件
  • 無塵室組裝，包括送貨系統和儀器的手動和自動化組裝

公司於歐洲、中東及非洲地區的針具產品線，以多樣化的射頻針具為核心，可透過經銷商、套裝包裝商及自有品牌渠道取得。公司提供一系列獲得 CE 標誌認證的優質產品，包含包裝式與無菌裝置，以及散裝非無菌選項。

Elevaris Medical Devices 致力於運用其深厚的專業知識、無可比擬的協作模式及廣泛的製造能力，提供以價值為導向的設計、開發與生產解決方案。公司歐洲、中東及非洲地區銷售團隊總部位於巴黎。同時，公司銷售與製造專家團隊專責服務英國及愛爾蘭地區客戶。

有興趣人士可參觀展覽會 8BM25 攤位或聯絡 [email protected]，以了解更多資訊。

Elevaris Medical Devices 簡介：

Elevaris Medical Devices 是業界領先的跨國醫療保健公司、醫療設備製造商和新興科技公司的合約開發和製造組織 (CDMO)。該公司是全球領先訂製手術針製造商之一，專門製造精密微型組件、複雜管狀組件和子組件。公司還分銷各種輔助藥品、手術儀器和醫療用品。

Elevaris Medical Devices 在北美、英國和韓國各地擁有 300 多名員工。更多資訊，請瀏覽 elevarismedical.com。

SOURCE Elevaris Medical Devices Inc.

來自同一來源

Elevaris Medical Devices 任命新任首席工程兼營運總監

Elevaris Medical Devices 任命新任首席工程兼營運總監

Elevaris Medical Devices 是一間為業界領先的跨國醫療保健公司提供合約開發與製造服務的公司。該公司今日宣佈任命 Salvador Montes 為其新任首席工程兼營運總監。 Montes 將負責該公司在美國、英國和南韓設施的全球工程策略與營運。 「Sal...
醫療器材製造商透過即時成型加速研發與上市速度

醫療器材製造商透過即時成型加速研發與上市速度

Elevaris Medical Devices 是業界領先兼跨國醫療保健公司、全球醫療器材製造商和新興技術公司的委託開發製造商 (CDMO)，現在靠着即時成型幫助製造商加快研發週期、降低成本和加快上市速度。...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

醫療制藥

醫療制藥

醫療設備

醫療設備

相關題材的新聞稿