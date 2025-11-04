Elevaris presenta sus servicios de CDMO y su gama de agujas para procedimientos en EMEA

La compañía aprovecha su larga trayectoria de confianza y experiencia en su primera participación en COMPAMED/MEDICA

BOSTON, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, la organización de desarrollo y fabricación por contrato de clase mundial resultante de la adquisición de la británica XL Precision Technologies por parte de la estadounidense Spectra Medical Devices, presenta sus servicios y su catálogo de agujas para procedimientos en EMEA. La compañía debutará en COMPAMED, la feria internacional líder del sector de proveedores de tecnología médica, que se celebra en Düsseldorf del 17 al 20 de noviembre.

"Elevaris Medical Devices ha unido a dos empresas de larga trayectoria y gran confianza con capacidades altamente complementarias, y nos complace presentar estas soluciones en el principal foro europeo para fabricantes de dispositivos médicos" declaró Richard Zrebiec, consejero delegado de Elevaris Medical Devices.

Como CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por Contrato), Elevaris ofrece una amplia gama de especialidades de fabricación para ayudar a los fabricantes de dispositivos médicos de todo el mundo a ofrecer soluciones de precisión. La empresa fabrica microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. Además, es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas quirúrgicas específicas. Sus capacidades incluyen:

Tecnología láser, incluidos sistemas fotónicos que ofrecen soluciones de corte, soldadura, marcado, sinterización y abrasión.

Micromecanizado, que incluye tecnología EDM, corte por microláser, torneado de alta velocidad y fresado.

Conformado de precisión, que permite la producción en masa de componentes complejos con precisión micrométrica.

Acabado de metales, que mejora las propiedades superficiales, la funcionalidad y la biocompatibilidad.

Fabricación especializada de agujas, que incluye:

Tecnologías de rectificado, desde rectificados biselados estándar hasta diseños especializados.

desde rectificados biselados estándar hasta diseños especializados.

Moldeo por inyección, con producción de piezas de precisión mediante la inyección, enfriamiento y moldeo de materiales.

Moldeo por inserción: técnica especializada de moldeo por inyección que integra componentes preformados.

Moldeo por inserción: técnica especializada de moldeo por inyección que integra componentes preformados.

Montaje en sala limpia, incluyendo el montaje manual y automatizado de sistemas de suministro e instrumentación.

La gama de agujas de la compañía para la región EMEA, liderada por una amplia variedad de agujas de radiofrecuencia, está disponible a través de distribuidores, fabricantes de kits y marcas blancas. La compañía ofrece una sólida cartera de productos con marca CE, que incluye dispositivos envasados y estériles, así como opciones a granel no estériles.

Elevaris Medical Devices invierte fuertemente en aplicar su profundo conocimiento, su enfoque colaborativo sin igual y sus amplias capacidades de fabricación para ofrecer soluciones de diseño, desarrollo y producción que generan valor. El equipo de ventas para EMEA tiene su sede en París. Además, cuenta con expertos en ventas y fabricación dedicados específicamente a sus clientes en Reino Unido e Irlanda.

Los interesados pueden obtener más información visitando el estand nº 8BM25 en la feria o contactando con Elevaris Medical Devices [email protected].

Acerca de Elevaris Medical Devices:

Elevaris Medical Devices es una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que presta servicios a empresas multinacionales líderes en el sector sanitario, fabricantes de dispositivos médicos y empresas de tecnología emergentes. Es uno de los principales fabricantes mundiales de agujas quirúrgicas a medida y se especializa en la fabricación de microcomponentes de precisión, componentes tubulares complejos y subconjuntos. La empresa también distribuye una amplia gama de productos farmacéuticos complementarios, instrumental quirúrgico y suministros médicos.

Elevaris Medical Devices cuenta con más de 300 empleados en sus sedes de Norteamérica, Reino Unido y Corea del Sur. Para obtener más información, visite elevarismedical.com.

