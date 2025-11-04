Elevaris introduit des services CDMO et une gamme d'aiguilles de procédure dans la région EMEA

La société met à profit son héritage de confiance et d'expertise à l'occasion de sa première participation à COMPAMED/MEDICA

BOSTON, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, l'organisation de développement et de fabrication sous contrat de classe mondiale résultant de l'acquisition de XL Precision Technologies, basée au Royaume-Uni, par Spectra Medical Devices, basée aux États-Unis, introduit ses services et son portefeuille d'aiguilles procédurales dans la région EMEA. L'entreprise fait sa première apparition à COMPAMED, le principal salon international des fournisseurs de technologies médicales, qui se tient à Düsseldorf du 17 au 20 novembre.

« Elevaris Medical Devices a réuni deux entreprises de longue date dont les capacités sont très complémentaires », a déclaré Richard Zrebiec, PDG d'Elevaris Medical Devices, « et nous sommes ravis de présenter ces offres sur la plus grande scène d'Europe pour les fabricants de dispositifs médicaux.

En tant que CDMO, Elevaris offre des spécialités de fabrication étendues pour aider les fabricants de dispositifs médicaux du monde entier à fournir des solutions de précision. L'entreprise fabrique des microcomposants de précision, des composants tubulaires complexes et des sous-ensembles. Elle est également l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure sur mesure. Ses capacités sont les suivantes

Technologie laser , y compris les systèmes photoniques qui offrent des solutions de découpe, de soudage, de marquage, de frittage et d'abrasion

, y compris les systèmes photoniques qui offrent des solutions de découpe, de soudage, de marquage, de frittage et d'abrasion Micro-usinage , y compris la technologie EDM, la découpe au micro-laser, le tournage à grande vitesse et le fraisage

, y compris la technologie EDM, la découpe au micro-laser, le tournage à grande vitesse et le fraisage Formage de précision , qui permet la production en masse de composants complexes avec une précision de l'ordre du micron

, qui permet la production en masse de composants complexes avec une précision de l'ordre du micron Finition des métaux, Amélioration des propriétés de surface, de la fonctionnalité et de la biocompatibilité

Amélioration des propriétés de surface, de la fonctionnalité et de la biocompatibilité Fabrication d'aiguilles spécialisées qui comprend Technologies de meulage , depuis les meulages coniques standard jusqu'aux conceptions spécialisées. Moulage par injection , production de pièces de précision par injection, refroidissement et moulage de matériaux Moulage par insertion, , technique spécialisée de moulage par injection qui intègre des composants préformés.

qui comprend Assemblage en salle blanche, y compris l'assemblage manuel et automatisé de systèmes de livraison et d'instruments.

Le portefeuille d'aiguilles de la société pour la région EMEA, qui comprend une large gamme d'aiguilles de radiofréquence, est disponible par l'intermédiaire de distributeurs, de conditionneurs de kits et de marques privées. L'entreprise propose un solide portefeuille de produits marqués CE, comprenant des dispositifs emballés et stériles ainsi que des options non stériles en vrac.

Elevaris Medical Devices s'investit fortement dans l'application de ses connaissances approfondies, de son approche collaborative inégalée et de ses capacités de fabrication étendues pour fournir des solutions de conception, de développement et de production axées sur la valeur. L'équipe commerciale EMEA de la société est basée à Paris. Elle dispose également d'experts en vente et en fabrication spécialement dédiés à ses clients basés au Royaume-Uni et en Irlande.

Les parties intéressées peuvent en savoir plus en visitant le stand n° 8BM25 lors du salon ou en contactant [email protected].

À propos d'Elevaris Medical Devices :

Elevaris Medical Devices est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pour des entreprises de soins de santé multinationales de premier plan, des fabricants de dispositifs médicaux et des entreprises de technologie émergente. Elle est l'un des principaux fabricants mondiaux d'aiguilles de procédure sur mesure et est spécialisée dans la fabrication de microcomposants de précision, de composants tubulaires complexes et de sous-ensembles. La société distribue également une large gamme de produits pharmaceutiques complémentaires, d'instruments chirurgicaux et de fournitures médicales.

Elevaris Medical Devices emploie plus de 300 personnes sur ses sites d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et de Corée du Sud. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site elevarismedical.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2607087/ElevarisLogoTag_Logo.jpg