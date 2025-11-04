Elevaris führt CDMO-Dienstleistungen und ein Portfolio von Verfahrensnadeln in EMEA ein

Unternehmen nutzt Vertrauen und Fachwissen bei der ersten Teilnahme an der COMPAMED/MEDICA

BOSTON, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Elevaris Medical Devices, das Weltklasse-Auftragsunternehmen für Entwicklung und Herstellung, das aus der Übernahme des in Großbritannien ansässigen Unternehmens XL Precision Technologies durch das US-amerikanische Unternehmen Spectra Medical Devices hervorgegangen ist, führt seine Dienstleistungen und sein Portfolio an Verfahrensnadeln in der EMEA-Region ein. Das Unternehmen präsentiert sich erstmals auf der COMPAMED, der internationalen Leitmesse für die Zulieferindustrie der Medizintechnik, die vom 17. bis 20. November in Düsseldorf stattfindet.

Richard Zrebiec, CEO von Elevaris Medical Devices: „Elevaris Medical Devices hat zwei seit langem vertraute Unternehmen mit sich stark ergänzenden Fähigkeiten zusammengebracht, und wir sind begeistert, diese Angebote auf Europas größter Bühne für Medizinproduktehersteller vorzustellen."

Als CDMO bietet Elevaris umfassende Fertigungsspezialitäten, um Herstellern von Medizinprodukten weltweit Präzisionslösungen zu bieten. Das Unternehmen fertigt Präzisions-Mikrokomponenten, komplexe rohrförmige Bauteile und Unterbaugruppen. Außerdem ist das Unternehmen einer der weltweit führenden Hersteller von maßgeschneiderten Behandlungsnadeln. Seine Fähigkeiten umfassen:

Lasertechnologie , einschließlich photonischer Systeme, die Lösungen zum Schneiden, Schweißen, Markieren, Sintern und Abschleifen bieten

, einschließlich photonischer Systeme, die Lösungen zum Schneiden, Schweißen, Markieren, Sintern und Abschleifen bieten Mikrobearbeitung , einschließlich EDM-Technologie, Mikro-Laserschneiden, Hochgeschwindigkeitsdrehen und Fräsen

, einschließlich EDM-Technologie, Mikro-Laserschneiden, Hochgeschwindigkeitsdrehen und Fräsen Präzisionsformung , die die Massenproduktion komplexer Komponenten mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich ermöglicht

, die die Massenproduktion komplexer Komponenten mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich ermöglicht Metallveredelung, Verbesserung der Oberflächeneigenschaften, Funktionalität und Biokompatibilität

Verbesserung der Oberflächeneigenschaften, Funktionalität und Biokompatibilität Spezialisierte Nadelherstellung , die Folgendes umfasst Schleiftechnologien von Standard-Kegelschleifmaschinen bis hin zu Spezialausführungen Spritzgießen , Herstellung von Präzisionsteilen durch Einspritzen, Kühlen und Gießen von Materialien Insert Molding, mit einer speziellen Spritzgusstechnik, bei der vorgeformte Komponenten integriert werden

, die Folgendes umfasst Reinraummontage, einschließlich manueller und automatisierter Montage von Zuführsystemen und Instrumenten

Das EMEA-Nadelportfolio des Unternehmens, das sich durch eine breite Palette von Hochfrequenznadeln auszeichnet, ist über Distributoren, Kit-Packer und Handelsmarken erhältlich. Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio an CE-gekennzeichneten Produkten, darunter verpackte und sterile Produkte sowie unsterile Massenprodukte.

Elevaris Medical Devices setzt sein umfassendes Wissen, seine beispiellose Zusammenarbeit und seine umfangreichen Fertigungskapazitäten ein, um wertorientierte Design-, Entwicklungs- und Produktionslösungen anzubieten. Das EMEA-Verkaufsteam des Unternehmens hat seinen Sitz in Paris. Außerdem verfügt das Unternehmen über Vertriebs- und Fertigungsexperten, die sich speziell um die Kunden in Großbritannien und Irland kümmern.

Interessierte können mehr erfahren, indem sie den Stand 8BM25 auf der Messe besuchen oder sich an [email protected] wenden.

Über Elevaris Medical Devices:

Elevaris Medical Devices ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) für branchenführende, multinationale Unternehmen des Gesundheitswesens, Hersteller von medizinischen Geräten und aufstrebende Technologieunternehmen. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Hersteller von maßgefertigten Prozessnadeln und hat sich auf die Herstellung von Präzisions-Mikrokomponenten, komplexen rohrförmigen Komponenten und Unterbaugruppen spezialisiert. Das Unternehmen vertreibt auch eine breite Palette von ergänzenden pharmazeutischen Produkten, chirurgischen Instrumenten und medizinischem Bedarf.

Elevaris Medical Devices beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter an seinen Standorten in Nordamerika, Großbritannien und Südkorea. Weitere Informationen finden Sie unter elevarismedical.com.

