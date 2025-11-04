엘레바리스, EMEA 지역에 CDMO 서비스와 시술용 바늘 제품군 첫선

지금까지 쌓아온 깊은 신뢰와 전문성 홍보 차원에서 COMPAMED/MEDICA에 처음으로 출품

보스턴, 2025년 11월 4일 /PRNewswire/ -- 미국의 스펙트라 메디컬 디바이시스(Spectra Medical Devices)가 영국의 XL 프리시전 테크놀로지스(XL Precision Technologies)를 인수하면서 탄생한 세계적인 '위탁 개발 및 제조 전문 기업(CDMO)' 엘레바리스 메디컬 디바이시스(Elevaris Medical Devices)가 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역에 처음으로 자사의 서비스와 시술용 바늘 제품군을 선보인다. 엘레바리스는 11월 17일부터 20일까지 뒤셀도르프에서 열리는 의료 기술 공급 분야를 전문으로 하는 유수의 국제 무역 박람회인 COMPAMED에 처음으로 참여할 예정이다.

엘레바리스 메디컬 디바이스의 리차드 즈레비에츠(Richard Zrebiec) 최고경영자(CEO)는 "엘레바리스는 상호 보완적인 기술력을 갖추고 오랜 세월 고객의 신뢰를 쌓아 온 두 회사를 합병했다. 내로라하는 의료기기 제조업체들이 자웅을 겨루는 유럽 최대의 박람회에 출품하게 되어 기대가 크다"라고 말했다.

위탁 개발 및 제조 전문 기업인 엘레바리스는 광범위한 제조 전문 기술을 동원해 전 세계 의료기기 제조업체가 정밀 솔루션을 출시할 수 있도록 돕고 있다. 엘레바리스는 정밀 미세부품, 복잡한 튜브형 부품, 그리고 하위 조립품을 제조한다. 또한 이 회사는 세계 최고의 수술용 맞춤형 바늘 제조업체로 손꼽힌다. 전문 기술 분야는 다음과 같다.

절단, 용접, 마킹, 소결 및 연마 문제를 해결하는 광자 시스템을 위시한 레이저 기술

EDM 기술, 마이크로 레이저 절단, 고속 선삭, 절삭을 위시한 초정밀 가공

미크론 단위의 정확도로 복잡한 부품을 대량 생산하는 데 사용할 수 있는 정밀 성형

표면 특성, 기능성, 생체 적합성을 향상하는 금속 마감 처리

다음과 같은 특수 바늘 제조 :

: 표준 베벨 연삭부터 특수 설계에 이르기까지 광범위한 연삭 기술



재료를 사출, 냉각, 성형하여 정밀 부품을 생산할 수 있는 사출 성형



사전 성형된 부품을 하나로 합치는 특수 사출 성형 기술의 일종인 인서트 사출 성형

약물 전달 시스템과 계측기를 수작업으로 또는 자동으로 조립하는 용도의 청정실 조립 공정

엘레바리스가 EMEA 시장에서 주력 제품으로 삼은 다양한 고주파 바늘 제품군은 일반 유통, 맞춤형 키트 제작, 그리고 타사 브랜드 부착 방식으로 공급된다. 이 회사는 멸균 처리된 개별 포장 의료 기기와 멸균 처리되지 않은 대량 포장 제품을 비롯해 CE 마크가 부착된 강력한 제품 포트폴리오를 갖추고 있다.

엘레바리스 메디컬 디바이시스는 심층적인 지식, 탁월한 협업 방식, 그리고 광범위한 제조 역량을 활용하여 설계부터 개발과 생산에 이르는 모든 단계에서 가치 창출에 중점을 둔 맞춤형 해결책을 고객사에 제시하는 데 전력을 기울이고 있다. 이 회사의 EMEA 지역 영업팀은 파리에 거점을 두고 있다. 또한 이 회사는 영국 및 아일랜드의 고객사를 전담하는 영업 및 제조 전문가 팀도 따로 운영하고 있다.

전시장의 8BM25번 부스를 방문하거나 [email protected]에 문의하면 자세한 내용을 확인할 수 있다.

엘레바리스 메디컬 디바이시스 소개 :

엘레바리스 메디컬 디바이시스(Elevaris Medical Devices)는 업계를 선도하는 다국적 헬스케어 기업, 의료기기 제조업체, 신흥 기술 회사를 주 고객으로 하는 위탁 개발 및 제조 전문 기업(CDMO)이다. 이 회사는 세계 최고의 수술용 맞춤형 바늘 제조업체로 손꼽히며, 의료 기기 산업용 정밀 미세부품, 복잡한 튜브형 부품, 하위 조립품 제조를 전문으로 한다. 또한 엘레바리스 메디컬 디바이시스는 다양한 종류의 보완 의약품, 수술 기구, 의료용품도 유통하고 있다.

엘레바리스 메디컬 디바이시스는 한국, 북미, 영국 등지의 지사에 300명 이상의 직원을 두고 있다. 자세한 내용은 elevarismedical.com에서 확인할 수 있다.

