Elevaris、EMEA地域でCDMOサービスおよび処置用針製品群を発表

信頼と専門知識の伝統を活かし、COMPAMED/MEDICA 初出展を実現

ボストン、2025年11月4日 /PRNewswire/ -- 米国に拠点を置くSpectra Medical Devicesによる英国企業XL Precision Technologiesの買収を経て誕生した世界水準の医薬品開発製造受託機関であるElevaris Medical Devicesは、EMEA地域において自社のサービスおよび処置用針製品群を初めて発表します。同社は、11月17日から20日までデュッセルドルフで開催される医療技術サプライヤー業界の主要国際見本市「COMPAMED」に初出展します。

「Elevaris Medical Devicesは、高い補完性を持つ長年信頼されてきた企業2社を統合しました」と、Elevaris Medical DevicesのCEOであるRichard Zrebiec氏は述べ、「そして今回、ヨーロッパ最大の医療機器メーカー向け展示会の場で、当社の製品・サービスを紹介できることを大変嬉しく思います」と語りました。

CDMOとして、Elevarisは世界中の医療機器メーカーが高精度なソリューションを提供できるよう支援するため、幅広い製造専門技術を提供しています。同社は、高精度のマイクロコンポーネント、複雑なチューブ部品、およびサブアセンブリを製造しています。また、同社は仕様に基づいて製造される処置用針の世界有数のメーカーの一つでもあります。その主な技術力には、次のようなものがあります。

  • レーザー技術：切断、溶接、マーキング、焼結、研磨などのソリューションを実現するフォトニックシステムを含む技術
  • マイクロ加工技術：EDM技術、マイクロレーザーカッティング、高速旋削、フライス加工などを含む精密加工技術
  • 精密成形技術：ミクロン単位の精度で複雑な部品を量産可能にする成形技術
  • 金属仕上げ技術：表面特性、機能性、生体適合性を向上させる加工技術
  • 特殊針製造技術：以下を含みます。
    • 研削技術：標準的なベベル研磨から特殊設計の研磨まで対応
    • 射出成形：材料を射出・冷却・成形して高精度な部品を製造
    • インサート成形：あらかじめ成形された部品を一体化する特殊な射出成形技術
  • クリーンルーム組立：投与システムおよび医療機器の手動・自動による組立を含む技術

同社のEMEA地域向け針製品群は、幅広い種類の高周波針を中心に構成されており、販売代理店、キット組立業者、プライベートブランドを通じて提供されています。また、滅菌済みの梱包製品からバルクの非滅菌品まで、CEマーク取得製品を豊富に取り揃えています。

Elevaris Medical Devicesは、豊富な知識、卓越した協働体制、そして幅広い製造能力を活かし、価値創造型の設計・開発・生産ソリューションを提供することに注力しています。同社のEMEA地域の営業チームはパリに拠点を置いています。また、英国およびアイルランドの顧客に特化した営業および製造の専門チームも配置しています。

詳細については、展示会のブース番号「8BM25」までお越しいただくか、[email protected]
までお問い合わせください。

Elevaris Medical Devices について 

Elevaris Medical Devicesは、業界をリードする多国籍ヘルスケア企業、医療機器メーカー、そして新興技術企業向けの医薬品開発製造受託機関（CDMO）です。同社は、仕様に基づいて製造される処置用針の世界有数のメーカーの一つであり、高精度マイクロコンポーネント、複雑なチューブ部品、およびサブアセンブリの製造を専門としています。また、補完的な医薬品、外科用器具、及び医療用品の幅広い製品も取り扱っています。

Elevaris Medical Devicesは、北米、英国、韓国に拠点を持ち、300名以上の従業員を擁しています。詳細については、elevarismedical.com をご覧ください。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2607087/ElevarisLogoTag_Logo.jpg 

SOURCE Elevaris Medical Devices Inc.

