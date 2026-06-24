A Ethlabs, fundada por ex-colaboradores da Fundação Ethereum e financiada pela Bitmine, Sharplink e Joe Lubin, é lançada para acelerar o superciclo institucional do Ethereum

Novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos reúne um grupo de colaboradores técnicos experientes da Fundação Ethereum para preparar a rede para uma onda de adoção repentina pelas instituições, pelas finanças autônomas e pela DeFi

A Ethlabs reforçará seus compromissos fundamentais com a neutralidade comprovada, a resistência à censura e a segurança

NOVA YORK, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Um grupo coordenado de gestores do ecossistema Ethereum anunciou hoje o lançamento da Ethlabs, uma organização independente e sem fins lucrativos dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento, criada para preparar o Ethereum para a próxima fase de adoção institucional. A iniciativa de financiamento é liderada pela Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), pelo cocriador do Ethereum, Joe Lubin, e outros colaboradores importantes do ecossistema do Ethereum, incluindo a Anchorage, Octant e SNZ.

À medida que as stablecoins, os ativos do mundo real tokenizados, os fundos e o comércio autônomo baseado em IA migram para a blockchain, eles vão convergindo para o Ethereum como a camada de liquidação neutra e verdadeiramente sem permissão para a economia global. A Ethlabs foi criada para garantir que a rede esteja preparada para absorver essa demanda em grande escala, promovendo um Ethereum mais rápido com interoperabilidade confiável, para que as instituições que desenvolvem soluções baseadas no Ethereum possam fazê-lo com a neutralidade, resiliência, privacidade e segurança de que necessitam.

Cofundada por cinco ex-pesquisadores sêniores da Fundação Ethereum — Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf e Julian Ma —, a Ethlabs reúne pesquisadores responsáveis por contribuições fundamentais para finalização, escalabilidade, disponibilidade de dados, máquina virtual e economia de protocolos — os especialistas em tecnologia que orientaram a rede em suas atualizações mais importantes ao longo da última década. Essa iniciativa confere a esse trabalho uma estrutura institucional dedicada, com financiamento estável e de longo prazo.

O lançamento faz parte de uma evolução natural do ecossistema Ethereum. À medida que a Fundação Ethereum volta a se concentrar em sua missão principal e adota um futuro com múltiplos nós, a Ethlabs surge como uma das várias organizações independentes que promovem o avanço da rede em paralelo com a Fundação. Os primeiros trabalhos da Ethlabs se concentrarão no que as instituições precisam para migrar para a blockchain em grande escala: liquidação mais rápida, emissão nativa e movimentação entre cadeias em uma infraestrutura robusta, capacidade na mainnet e pesquisas que fundamentem as propriedades monetárias do ETH.

Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. "Acreditamos que o Ethereum está preparado para conquistar uma adoção cada vez maior por parte de instituições e de agentes de IA. E, naturalmente, o ecossistema precisa ampliar radicalmente seus investimentos em recursos humanos e pesquisa para sustentar esse crescimento. A criação da Ethlabs demonstra que os principais participantes estão se mobilizando para ajudar a garantir que o Ethereum continue sendo uma das principais plataformas de finanças descentralizadas. Acreditamos que está se formando um clima favorável no ecossistema de ativos digitais, e iniciativas como essa reforçam a base desse ecossistema, à medida que a comunidade trabalha em conjunto para inaugurar o próximo capítulo do Ethereum. Como participante institucional proeminente no ecossistema do Ethereum, a Bitmine está entusiasmada em contribuir para o crescimento de longo prazo do Ethereum e apoiar os desenvolvedores, pesquisadores e inovadores dedicados que estão ajudando a moldar seu futuro."

Joseph Chalom, CEO da Sharplink. "Estamos no início de um superciclo institucional no Ethereum, e os pesquisadores desta organização são as pessoas que prepararão a rede para dar continuidade a isso. Eles vêm trabalhando discretamente para moldar o Ethereum há quase uma década, e disponibilizar um espaço estável e independente para o trabalho deles é uma das contribuições mais significativas que podemos dar ao ecossistema. Somos detentores de ETH porque acreditamos no que essa rede está se tornando e a maneira mais clara que conhecemos de demonstrar essa convicção é dando apoio às pessoas que a estão desenvolvendo no nível do protocolo. É assim que deve agir uma gestão responsável: usar nossa posição para promover a próxima onda de adoção institucional e fortalecer a base sobre a qual toda a economia on-chain será construída. A Sharplink se orgulha de ajudar a transformar a Ethlabs em realidade, ao lado de nossos parceiros do ecossistema."

Joe Lubin, cocriador do Ethereum e fundador e diretor executivo da Consensys. "O Ethereum está entrando em sua próxima fase de evolução. Já estamos prontos para reconhecer e colocar em prática a ideia de que deve haver vários nós administradores do Ethereum, cada um configurado de maneira única para desenvolver e proteger o que há de sagrado na rede e ampliar significativamente a sua valorização e utilização em todo o mundo. Com o apoio da Sharplink, da Bitmine e de muitas outras entidades, a Ethlabs é o mais recente grupo de origem da EF a se tornar um importante nó da rede de "Instituições Responsáveis e Guardiãs do Ethereum". Ao oferecer um espaço independente e permanente para pesquisadores e desenvolvedores que promovem a tecnologia e os valores fundamentais do Ethereum, a Ethlabs será fundamental para preparar a rede para a próxima grande onda de adoção, desde o setor financeiro institucional até o comércio autônomo, com a escala, a segurança, a interoperabilidade e a resiliência exigidas pelas instituições em todo o mundo. A partir de agora, o ecossistema Ethereum será ainda mais descentralizado e se tornará muito mais forte, com cada administrador mais focado e com maior autonomia."

Ansgar Dietrichs, diretor executivo da Ethlabs. "O Ethereum está em um momento decisivo. Uma década de operação ininterrupta e um histórico de neutralidade comprovada lhe renderam a confiança de usuários e instituições em todo o mundo. Com os sistemas de blockchain se tornando cada vez mais comuns, os próximos anos definirão o panorama da economia on-chain para as próximas décadas. O Ethereum está em uma posição única para se tornar a camada base comum dessa economia, a base neutra sobre a qual se constrói o ecossistema on-chain como um todo, onde usuários, instituições e agentes podem realizar transações e interagir sem a necessidade de intermediários. A Ethlabs foi criada para ajudar o Ethereum a concretizar esse potencial. "Como antigos colaboradores do protocolo principal, estamos criando uma organização independente sem fins lucrativos para promover a tecnologia central do Ethereum, além dos padrões compartilhados e da infraestrutura essencial para os desenvolvedores, e estamos entusiasmados em dar continuidade a esse trabalho quando ele é mais importante."

A iniciativa de financiamento foi organizada de forma a preservar a independência da Ethlabs em todos os níveis. As contribuições são canalizadas por meio de um administrador externo que se encarrega da seleção, avaliação e desembolso. Os financiadores prestam contas por meio de relatórios trimestrais e auditorias anuais independentes, em vez de exercerem influência sobre a agenda de pesquisa. As decisões finais sobre as prioridades de pesquisa e a orientação técnica caberão à liderança da Ethlabs.

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Sobre a Sharplink

A Sharplink (NASDAQ: SBET) é uma plataforma líder de tesouraria de Ethereum de nível institucional, projetada para oferecer aos investidores do mercado de capitais uma exposição mais inteligente e produtiva ao ETH. O Ethereum sustenta a maior parte das stablecoins globais, dos ativos do mundo real tokenizados e das liquidações no setor de finanças descentralizadas, tornando o ETH uma oportunidade única de geração de rendimento nativa e de crescimento da rede a longo prazo. A Sharplink foi fundada em 2019 e tem sede em Miami, Flórida. Saiba mais em www.sharplink.com.

Sobre a Ethlabs

A Ethlabs é um laboratório de pesquisa e desenvolvimento independente e sem fins lucrativos, além de ser uma entidade dedicada à gestão do ecossistema, com foco na próxima era de crescimento do Ethereum e do ETH. Seu objetivo é transformar as propriedades únicas do Ethereum em infraestrutura, padrões e resultados nos quais usuários, desenvolvedores, instituições e emissores de ativos possam confiar. Todas as suas pesquisas podem ser acessadas livremente. Saiba mais em ethlabs.org.

Declaração Prospectiva

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995, incluindo declarações relativas ao interesse institucional previsto no Ethereum, ao foco de pesquisa e aos planos técnicos, aos mecanismos de governança, à administração de subsídios e aos mecanismos de supervisão, bem como às estratégias de tesouraria e de ativos digitais. Essas declarações baseiam-se nas expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente, incluindo as condições de mercado para ativos digitais, mudanças regulatórias, avanços ou contratempos no nível do protocolo, o cronograma e o sucesso dos esforços de pesquisa, a disponibilidade de financiamento e as condições econômicas gerais. Outros fatores de risco estão descritos nos documentos apresentados pela Sharplink e pela Bitmine à SEC, disponíveis em www.sec.gov. As declarações prospectivas referem-se exclusivamente à data deste comunicado, não constituem garantias, e nem a Sharplink nem a Bitmine assumem qualquer obrigação de atualizá-las, exceto quando exigido por lei. Este comunicado é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de qualquer título ou ativo digital.

FONTE Ethlabs