Ethlabs 由前以太坊基金會貢獻者創立，獲 Bitmine、Sharplink 和 Joe Lubin 資助下正式啟動，以加速以太坊的機構超級週期

這間新成立的非牟利研發實驗室集結多位以太坊基金會的資深技術專家，目標是讓以太坊網絡能夠迎接來自機構、代理金融及去中心化金融的大規模採用熱潮

Ethlabs 旨在鞏固其對可信中立性、抗審查能力及安全保障的根本承諾

紐約2026年6月25日 /美通社/ -- 由以太坊生態系統管理者組成的協作團體今天共同宣佈，成立名為 Ethlabs 的獨立非牟利研發組織，旨力讓以太坊為下一波機構採用浪潮作好準備。 此次融資由 Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR)、Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET)、以太坊共同創辦人 Joe Lubin，以及其他主要生態系統參與者，包括 Anchorage、Octant 和 SNZ 等共同領導。

隨著穩定幣、代幣化的現實世界資產、基金及自主人工智能 (AI) 商業模式陸續上鏈，這些活動正逐步匯聚到以太坊，視其為全球經濟中無需許可而中立可信的結算層。 Ethlabs 應運而生，旨在確保網絡足以大規模承載這些需求，力求使以太坊變得更快且具備更可靠的互操作功能，讓在以太坊上構建的機構享有所需的中立、強韌性、私隱及安全。

Ethlabs

Ethlabs 由五位前以太坊基金會資深研究員共同創辦，他們分別是 Ansgar Dietrichs、Barnabé Monnot、Caspar Schwarz-Schilling、Josh Rudolf 和 Julian Ma。此實驗室集合一眾研究人員，他們在最終性、擴容、數據可用性、虛擬機器及協定經濟學等領域貢獻良多，更是過去十年間主導以太坊網絡多項重大升級的技術骨幹。 此倡議為有關工作提供專門的機構據點，並配備長期的穩定資金。

是次啟動反映以太坊生態系統的自然演變。 隨著以太坊基金會重新聚焦於其核心使命並擁抱多節點的未來，Ethlabs 成為了多個並行推進網絡發展的獨立組織之一。 Ethlabs 初期的工作重點，將圍繞機構大規模上鏈所需的核心要素：更快結算、原生發行、在穩健基礎設施上的跨鏈操作、主網擴容能力，以及強化以太幣 (ETH) 貨幣特性的研究。

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee： 「我們相信以太坊正處於有利位置，無論是在機構還是在人工智能代理方面，其採用率都將迎來顯著增長。 與此同時，生態系統自然亦要大幅加強對人才與研究的投資，方可為這種增長提供有力支持。 Ethlabs 的成立，標誌著主要持份者正積極挺身而出，致力確保以太坊繼續作為去中心化金融 (DeFi) 領域的尖端平台。 我們相信，數碼資產生態系統正累積積極的發展氣勢。在社群攜手共創以太坊新篇章之際，這類計劃將有助於鞏固整個生態系統的根基。 作為以太坊生態系統中舉足輕重的機構參與者，Bitmine 欣然肩負起守護以太坊長遠發展的使命，並全力支持那些默默耕耘的建設者、研究先鋒和創新人才，一同開創其未來。」

Sharplink 行政總裁 Joseph Chalom： 「我們正站在以太坊機構超級週期的起點，而這個組織背後的研究團隊，正是那些讓網絡準備好迎接這股浪潮的功臣。 過去近十年，他們一直低調地引領以太坊的發展。為其研究提供穩定且獨立的平台，是我們能對這個生態系統所作其中一項最有意義的貢獻。 我們持有以太幣，是因為我們相信這個網絡的未來。支持那些在協定層面推動其向前邁進的人，是我們所知最能體現此信念的方式。 這正是負責任的守護之道：善用我們的崗位，引領下一輪機構採用浪潮，並鞏固未來整個鏈上經濟的基石。 Sharplink 深感榮幸，能與一眾生態系統夥伴共同見證 Ethlabs 的誕生。」

以太坊聯合創辦人、Consensys 創辦人兼行政總裁 Joe Lubin： 「以太坊正邁入下一階段的演進歷程。 我們如今已準備好領悟並實踐一個理念：以太坊應當擁有多個守護節點，每個節點均以獨特方式演化、守護網絡的神聖價值，同時大幅增進全球對其的認識和應用。 在 Sharplink、Bitmine 及眾多其他機構的支持下，Ethlabs 是來自以太坊基金會的最新團隊，正走向外部，成為「以太坊負責任機構與守護者」網絡中的一個主要節點。 透過為推動以太坊核心技術及價值觀的研究人員和開發者提供長期的獨立基地，Ethlabs 將在協助網絡迎接下一波涵蓋機構金融到代理商業的重大採用浪潮中發揮關鍵作用，同時確保具備全球機構所要求的規模、安全保障、互操作性及強韌性。 從今而後，以太坊生態系統將變得更為去中心化，每位守護者亦將更加專注、更具力量，共同促使整個生態系統越發壯大。」

Ethlabs 執行總監 Ansgar Dietrichs： 「以太坊正處於關鍵時刻。 十年來毫不間斷的穩定運作，加上一貫堅守可信中立性的佳績，為其贏得全球用戶及機構的深厚信賴。 隨著區塊鏈系統極速融入主流應用，未來數年將塑造往後數十年的鏈上經濟面貌。 以太坊具備獨特條件，能夠成為這個經濟體系中共享的底層，亦是整個鏈上生態系統所依賴的中立基礎。在此基礎上，用戶、機構和代理無需中介即可交易和互相操作。 Ethlabs 之所以成立，就是為了協助以太坊發揮這種潛能。 作為核心協定的長期貢獻者，我們正在成立獨立的非牟利組織，旨在推動以太坊核心技術的發展，以及開發者所依賴的共同標準及基礎設施。對於能在這個舉足輕重的時刻，繼續傳承這份工作，我們深感振奮。」

是次融資的組織架構，旨在確保 Ethlabs 在各個層面均能保持獨立。 捐款將經由獨立的撥款管理機構處理，該機構負責審查、估值和發放款項。 資助者透過清晰透明的季度報告和獨立年度審計來提供問責機制，而非對研究議程施加影響。 研究重點及技術路向的最終決策權，將掌握在 Ethlabs 領導層手中。

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正動用過剩資本以成為全球領先的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」理念指引下，公司承諾以以太幣作為其主要庫藏儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協定層級活動加以運用。 公司已於 2026 年推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

關於 Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) 是領先的機構級以太坊資金管理平台，專為公開市場投資者提供更加明智、更具效益的以太幣配置方案。 以太坊支持大多數全球穩定幣、代幣化現實世界資產及去中心化金融結算，以太幣因而成為獨特的原生收益來源及長期網絡增長機遇。 Sharplink 於 2019 年創立，總部位於佛羅里達州邁阿密。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.sharplink.com。

關於 Ethlabs

Ethlabs 是獨立的非牟利研發實驗室，同時守護生態系統，專注引領以太坊及以太幣的下一階段增長。 公司使命是將以太坊的獨特優勢，轉化為用戶、開發者、機構及資產發行者均可信賴的基礎設施、標準及成果。 所有研究成果均會公開發表。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 ethlabs.org。

前瞻性聲明

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的「前瞻性陳述」，內容涉及對以太坊機構興趣的預期、研究重點與技術路線圖、治理架構、撥款管理與監督機制，以及資金管理與數碼資產策略等。 這些陳述建基於當前預期，涉及多項風險和不確定因素，可能導致實際結果與預期截然不同。這些因素包括數碼資產市場狀況、監管政策變動、協定層面的進展或阻滯、研究工作的進度和成效、資金來源穩定性，以及整體經濟環境。 其他風險因素已載於 Sharplink 及 Bitmine 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件中，詳情可參閱 www.sec.gov。 前瞻性陳述僅反映本新聞稿發佈當日的情況，並不構成任何保證。除法律規定外，Sharplink 與 Bitmine 概不承擔對該等陳述作出更新的任何責任。 本新聞稿僅作參考用途，並不構成出售要約，亦不構成招攬購買任何證券或數碼資產的要約。

SOURCE Ethlabs