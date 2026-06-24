Ethlabs, fondata da ex collaboratori della Ethereum Foundation e finanziata da Bitmine, Sharplink e Joe Lubin, viene lanciata per accelerare il superciclo istituzionale di Ethereum

Un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo nonprofit riunisce un gruppo di collaboratori tecnici senior della Ethereum Foundation per preparare la rete a un'ondata di adozione step-function da parte di istituzioni, finanza agentica e DeFi

Ethlabs consoliderà gli impegni cruciali verso una neutralità credibile, la resistenza alla censura e la sicurezza

NEW YORK, 24 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Un gruppo coordinato di steward dell'ecosistema Ethereum ha comunicato oggi il lancio di Ethlabs, un'organizzazione indipendente nonprofit di ricerca e sviluppo, creata per preparare Ethereum alla prossima fase di adozione istituzionale. L'iniziativa di finanziamento è condotta da Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), dal co-fondatore di Ethereum Joe Lubin e da altri importanti collaboratori dell'ecosistema Ethereum, tra cui Anchorage, Octant e SNZ.

Quando stablecoin, asset del mondo reale tokenizzati, fondi e commercio autonomo di IA si spostano onchain, essi convergono su Ethereum come livello di regolamento neutrale e credibilmente senza permesso per l'economia a livello globale. Ethlabs esiste per assicurare che la rete sia pronta ad assorbire tale domanda su larga scala, facendo progredire un Ethereum più veloce e con interoperabilità affidabile, in modo che le istituzioni che costruiscono su Ethereum possano operare con la neutralità, la resilienza, la privacy e la sicurezza necessarie.

Cofondata da cinque ex ricercatori senior della Ethereum Foundation – Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf e Julian Ma – Ethlabs riunisce ricercatori responsabili di contributi fondamentali in termini di finalità, scalabilità, disponibilità dei dati, macchina virtuale ed economia del protocollo, gli esperti che hanno guidato la rete negli aggiornamenti più importanti dell'ultimo decennio. Tale iniziativa offre a quel lavoro una sede istituzionale dedicata con finanziamenti stabili e di lungo termine.

Il lancio rispecchia un'evoluzione naturale dell'ecosistema Ethereum. Mentre la Ethereum Foundation si riconcentra sul proprio mandato principale e abbraccia un futuro multi-nodo, Ethlabs si sviluppa come una delle varie organizzazioni indipendenti che fanno progredire la rete in parallelo. Il lavoro iniziale di Ethlabs si focalizzerà su quanto necessario alle istituzioni per spostarsi onchain su larga scala: regolamento più rapido, emissione nativa e movimenti cross-chain su infrastruttura robusta, capacità su mainnet e ricerca che fondi le proprietà monetarie di ETH.

Thomas "Tom" Lee, Presidente di Bitmine. "Crediamo che Ethereum sia posizionata per crescere in modo considerevole nell'adozione da parte delle istituzioni e degli agenti di IA. E, naturalmente, l'ecosistema deve espandere in modo radicale i propri investimenti in talento e ricerca per supportare questa crescita. La formazione di Ethlabs dimostra che gli stakeholder chiave si stanno facendo avanti per contribuire a garantire che Ethereum rimanga una piattaforma leader per la finanza decentralizzata. Crediamo che si stia creando uno slancio positivo nell'ecosistema degli asset digitali, e iniziative di questo tipo consolidano le fondamenta dell'ecosistema, mentre la comunità lavora fianco a fianco per far progredire il prossimo capitolo di Ethereum. In veste di partecipante istituzionale importante nell'ecosistema Ethereum, Bitmine è entusiasta di contribuire a operare da steward della crescita di lungo termine di Ethereum e di dare supporto a builder, ricercatori e innovatori dedicati, che stanno contribuendo a dare forma al suo futuro".

Joseph Chalom, Amministratore Delegato di Sharplink. "Siamo all'inizio di un superciclo istituzionale su Ethereum, e i ricercatori dietro questa organizzazione sono le persone che renderanno la rete pronta a supportarlo. Hanno dato forma a Ethereum in silenzio per la maggior parte dell'ultimo decennio, e dare al loro lavoro una casa stabile e indipendente è uno dei contributi più importanti che possiamo fare per l'ecosistema. Deteniamo ETH, perché crediamo in quello che questa rete sta diventando, e dare supporto alle persone che la fanno progredire a livello di protocollo è il modo più chiaro che conosciamo per sostenere questa idea. Questo significa stewardship responsabile: utilizzare la nostra posizione per trainare la prossima ondata di adozione istituzionale e consolidare le basi su cui sarà fondata l'intera economia onchain. Sharplink è orgogliosa di contribuire a dare vita a Ethlabs, insieme ai nostri partner dell'ecosistema".

Joe Lubin, cofondatore di Ethereum e fondatore e Amministratore Delegato di Consensys. "Ethereum sta entrando nella fase successiva di evoluzione. Siamo ora pronti a riconoscere e implementare l'idea che dovrebbero esistere numerosi nodi steward di Ethereum, ciascuno configurato in modo unico per far evolvere e proteggere ciò che è sacro nella rete e far crescere notevolmente l'apprezzamento e l'utilizzo che il mondo fa di essa. Grazie al supporto di Sharplink, Bitmine e molti altri, Ethlabs è l'ultimo gruppo di EF che sta esternalizzando per diventare un nodo cruciale della rete di "Istituzioni e steward di Ethereum". Offrendo una sede indipendente a lungo termine a ricercatori e sviluppatori che fanno progredire la tecnologia e i valori fondamentali di Ethereum, Ethlabs sarà determinante nel preparare la rete alla prossima grande ondata di adozione, dalla finanza istituzionale al commercio basato su agenti, con la scalabilità, la sicurezza, l'interoperabilità e la resilienza richieste dalle istituzioni a livello globale. Oggi e in futuro, l'ecosistema Ethereum sarà ulteriormente decentralizzato e notevolmente più forte, con ogni gestore più concentrato e reso autonomo".

Ansgar Dietrichs, Executive Director di Ethlabs. "Ethereum è a un momento cruciale. Un decennio di attività continua e una comprovata esperienza di neutralità credibile, grazie alle quali ha ottenuto la fiducia di utenti e istituzioni in tutto il mondo. Man mano che i sistemi blockchain vengono utilizzati sempre di più, i prossimi anni definiranno il futuro dell'economia on-chain per i prossimi decenni. Ethereum è in una posizione unica per diventare il livello di base condiviso di quell'economia, la base neutrale su cui si costruisce l'intero ecosistema on-chain, dove utenti, istituzioni e agenti possono effettuare transazioni e interagire senza intermediari. Ethlabs è stata creata per supportare Ethereum nel realizzare quel potenziale. In veste di collaboratori di lungo periodo del protocollo principale, stiamo creando un'organizzazione indipendente nonprofit per promuovere la tecnologia di base di Ethereum e gli standard condivisi e l'infrastruttura da cui dipendono gli sviluppatori, e siamo entusiasti di portare avanti questo lavoro nel momento in cui si rivela particolarmente importante".

L'iniziativa di finanziamento è stata organizzata per preservare l'indipendenza di Ethlabs a tutti i livelli. I contributi passano da un amministratore indipendente che si occupa dello screening, della valutazione e delle erogazioni. I finanziatori garantiscono l'affidabilità tramite una rendicontazione trimestrale trasparente e una revisione contabile annuale indipendente, piuttosto che influenzare l'agenda di ricerca. Le decisioni finali riguardo alle priorità di ricerca e agli orientamenti tecnici spetteranno alla dirigenza di Ethlabs.

Informazioni su Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. La società sta utilizzando il proprio capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria di Ethereum al mondo, implementando un'innovativa strategia di asset digitali per investitori istituzionali e operatori del mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel 2026, la Società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Informazioni su Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) è una piattaforma di tesoreria Ethereum di livello istituzionale leader, pensata per offrire agli investitori del mercato pubblico un'esposizione più intelligente e produttiva a ETH. Ethereum supporta la maggior parte delle stablecoin a livello globale, gli asset reali tokenizzati e i sistemi di regolamento della finanza decentralizzata, rendendo ETH un'opportunità unica per la generazione di rendimenti nativi e la crescita della rete a lungo termine. Sharplink è stata fondata nel 2019 e ha sede a Miami, in Florida. Scopri di più su www.sharplink.com.

Informazioni su Ethlabs

Ethlabs è un laboratorio di ricerca e sviluppo indipendente e nonprofit, e uno steward dell'ecosistema, incentrato sulla prossima era di crescita per Ethereum e ETH. Esiste per cambiare le proprietà uniche di Ethereum, rendendole infrastrutture, standard e risultati su cui utenti, sviluppatori, istituzioni ed emittenti di asset possano fare affidamento. Tutte le sue ricerche vengono pubblicate apertamente. Scopri di più su ethlabs.org.

Dichiarazione previsionale

Il presente comunicato stampa contiene "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, tra cui dichiarazioni che riguardano il previsto interesse istituzionale per Ethereum, gli obiettivi di ricerca e le roadmap tecniche, le modalità di governance, i meccanismi di gestione e supervisione delle sovvenzioni e le strategie relative alla tesoreria e agli asset digitali. Tali dichiarazioni si fondano sulle aspettative attuali e comportano rischi e incertezze che potrebbero comportare differenze sostanziali nei risultati effettivi, tra cui le condizioni di mercato per gli asset digitali, i cambiamenti normativi, gli sviluppi o gli ostacoli a livello di protocollo, le tempistiche e il successo delle attività di ricerca, la disponibilità di finanziamenti e le condizioni economiche generali. Ulteriori fattori di rischio sono illustrati nelle registrazioni SEC di Sharplink e Bitmine su www.sec.gov. Le dichiarazioni previsionali sono valide solo alla data del presente comunicato, non costituiscono garanzie, e né Sharplink né Bitmine si assumono alcun obbligo di aggiornarle, tranne quanto previsto dalla legge. Il presente comunicato stampa ha solo scopi informativi e non rappresenta un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli o asset digitali.