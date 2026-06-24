Ethlabs, fundada por antiguos colaboradores de la Fundación Ethereum y financiada por Bitmine, Sharplink y Joe Lubin, se lanza para acelerar el superciclo institucional de Ethereum

Un nuevo laboratorio sin fines de lucro que se dedica a investigación y desarrollo reúne a un grupo de expertos técnicos de alto nivel de la Fundación Ethereum para preparar la red ante una oleada de adopción repentina por parte de instituciones, finanzas agénticas y finanzas descentralizadas

Ethlabs fortalecerá los compromisos fundamentales en materia de neutralidad creíble, resistencia a la censura y seguridad

NUEVA YORK, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, un grupo coordinado de responsables del ecosistema de Ethereum anunció el lanzamiento de Ethlabs, organización independiente y sin fines de lucro especializada en investigación y desarrollo, creada con el fin de preparar Ethereum para la siguiente fase de adopción institucional. La iniciativa de financiamiento está dirigida por Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), Joe Lubin, cofundador de Ethereum, y otros contribuyentes clave del ecosistema de Ethereum, como Anchorage, Octant y SNZ.

A medida que las stablecoins, los activos del mundo real tokenizados, los fondos y el comercio autónomo basado en IA se trasladan a la blockchain, están confluyendo en Ethereum como la capa de liquidación neutral y verdaderamente sin permisos para la economía mundial. El objetivo de Ethlabs es garantizar que la red esté preparada para absorber esa demanda a gran escala e impulsar un Ethereum más rápido con una interoperabilidad confiable, de modo que las instituciones que desarrollen proyectos en Ethereum puedan hacerlo con la neutralidad, la resiliencia, la privacidad y la seguridad que necesitan.

Cofundada por cinco antiguos investigadores de alto nivel de la Fundación Ethereum: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf y Julian Ma, Ethlabs reúne a investigadores que han realizado aportaciones clave en materia de finalidad, escalabilidad, disponibilidad de datos, máquina virtual y economía de protocolos: expertos en tecnología que han guiado a la red a lo largo de sus actualizaciones más trascendentales durante la última década. Esta iniciativa brinda a esa labor un marco institucional específico con una financiación estable y a largo plazo.

El lanzamiento refleja la evolución natural del ecosistema de Ethereum. A medida que la Fundación Ethereum vuelve a centrarse en su misión principal y apuesta por un futuro con múltiples nodos, Ethlabs se perfila como una de las varias organizaciones independientes que impulsan la red de forma paralela. Los primeros proyectos de Ethlabs se centrarán en lo que las instituciones necesitan para pasar a la cadena a gran escala: liquidación más rápida, emisión nativa y transacciones entre cadenas sobre una infraestructura sólida, capacidad en la red principal e investigación que respalde las propiedades monetarias de ETH.

Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine. "Creemos que Ethereum está en condiciones de experimentar un crecimiento considerable en cuanto a su adopción en instituciones y la IA agéntica. Y, como es lógico, el ecosistema debe aumentar considerablemente su inversión en talentos e investigación para respaldar este crecimiento. La conformación de Ethlabs demuestra que las principales partes interesadas están avanzando para contribuir a que Ethereum siga siendo una plataforma líder en el ámbito de las finanzas descentralizadas. Creemos que se está generando un impulso positivo en el ecosistema de activos digitales y que iniciativas como esta refuerzan los cimientos del ecosistema a medida que la comunidad trabaja unida para avanzar hacia su próxima etapa. Como participante institucional destacado en el ecosistema de Ethereum, Bitmine se complace en contribuir al crecimiento a largo plazo de Ethereum y de apoyar a los creadores, investigadores e innovadores comprometidos que están ayudando a forjar su futuro".

Joseph Chalom, director ejecutivo de Sharplink. "Nos encontramos al inicio de un superciclo institucional de Ethereum, y los investigadores que forman parte de esta organización son quienes prepararán la red para que pueda llevarlo a cabo. Llevan casi una década dando forma a Ethereum de manera discreta, y brindar un espacio estable e independiente para su trabajo es una de las contribuciones más importantes que podemos hacer al ecosistema. Creemos en ETH porque consideramos lo que esta red se está volviendo, y apoyar a las personas que la impulsan a nivel de protocolo es, en nuestra opinión, la forma más clara de respaldar esa convicción. Así es como se traduce una gestión responsable: aprovechar nuestra posición para impulsar la próxima etapa de adopción institucional y reforzar los cimientos sobre los que se construirá toda la economía en cadena. Sharplink se enorgullece de hacer realidad Ethlabs, junto a sus socios del ecosistema".

Joe Lubin, cofundador de Ethereum y fundador y director ejecutivo de Consensys. "Ethereum está entrando en su siguiente etapa de evolución. Ahora, estamos preparados para aceptar y poner en práctica la idea de que debería haber varios nodos de administración de Ethereum, cada uno de ellos configurado a su manera para evolucionar y proteger lo que hay de sagrado en la red, así como para aumentar de forma masiva el reconocimiento y el uso que se hace de ella en todo el mundo. Gracias al apoyo de Sharplink, Bitmine y muchos otros, Ethlabs es el grupo de origen más reciente de la Fundación Ethereum que se está posicionando para convertirse en un nodo clave de la red de 'Instituciones y administradores responsables de Ethereum'. Al ofrecer un espacio independiente y a largo plazo a los investigadores y desarrolladores que impulsan la tecnología y los valores fundamentales de Ethereum, la Ethlabs desempeñará un papel decisivo a la hora de preparar la red para la próxima gran etapa de adopción, desde las finanzas institucionales hasta el comercio agéntico, con escala, seguridad, interoperabilidad y resiliencia que se exigen en las instituciones a nivel mundial. A partir de hoy y en el futuro, el ecosistema de Ethereum se descentralizará aún más y se fortalecerá enormemente, ya que cada administrador estará más centrado y contará con mayores competencias".

Ansgar Dietrichs, director ejecutivo de Ethlabs. "Ethereum está en un momento clave. Una década de funcionamiento ininterrumpido y un historial de neutralidad contrastada le han valido la confianza de usuarios e instituciones de todo el mundo. A medida que los sistemas de blockchain se van generalizando rápidamente, los próximos años marcarán el rumbo de la economía en cadena durante décadas. Ethereum se encuentra en una posición única para convertirse en la capa base compartida de esa economía, el cimiento neutral sobre el que se construye el ecosistema en cadena en su conjunto, en el que usuarios, instituciones y agentes pueden realizar transacciones e interactuar sin necesidad de intermediarios. Ethlabs se creó para ayudar a Ethereum a alcanzar ese potencial. Como colaboradores desde hace mucho tiempo del protocolo principal, estamos creando una organización independiente sin fines de lucro para impulsar la tecnología principal y los estándares de Ethereum e infraestructuras compartidas de las que dependen los constructores, y nos complace poder seguir adelante con esa labor justo en el momento en que más importa".

La iniciativa de financiamiento se ha organizado de tal forma que se preserve la independencia de Ethlabs en todos los niveles. Los aportes se canalizan a través de un administrador de subvenciones independiente que se encarga de seleccionar, evaluar y pagar. Los financiadores garantizan la rendición de cuentas mediante informes trimestrales transparentes y una auditoría anual independiente, en lugar de ejercer influencia sobre la agenda de investigación. Las decisiones finales sobre las prioridades de investigación y la orientación técnica recaerán en la junta directiva de Ethlabs.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por el ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine.

Acerca de Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) es una plataforma líder de gestión de activos de Ethereum de nivel institucional, diseñada para ofrecer a los inversores del mercado público una exposición más inteligente y productiva a ETH. Ethereum sirve de base para la mayor parte de las stablecoins mundiales, los activos del mundo real tokenizados y las liquidaciones en el ámbito de las finanzas descentralizadas, lo que convierte a ETH en una oportunidad única para generar rendimiento nativo y para el crecimiento a largo plazo de la red. Sharplink se fundó en 2019 y tiene su sede central en Miami, Florida. Obtenga más información en www.sharplink.com.

Acerca de Ethlabs

Ethlabs es un laboratorio independiente y sin fines de lucro dedicado a la investigación y el desarrollo, así como un defensor del ecosistema, centrado en la próxima era de crecimiento de Ethereum y ETH. Su objetivo es convertir las propiedades únicas de Ethereum en infraestructuras, normas y resultados en los que puedan confiar los usuarios, desarrolladores, instituciones y emisores de activos. Todas sus investigaciones se publican con acceso abierto. Obtenga más información en ethlabs.org.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones relativas al interés institucional previsto en Ethereum, líneas de investigación y planes técnicos, mecanismos de gobernanza, gestión de subvenciones y mecanismos de supervisión, así como estrategias de tesorería y de activos digitales. Estas declaraciones se basan en expectativas actuales y conllevan riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente, entre otros, las condiciones del mercado de activos digitales, cambios normativos, avances o contratiempos a nivel de protocolo, cronograma y éxito de los esfuerzos de investigación, disponibilidad de financiamiento y la situación económica general. Se describen otros factores de riesgo en los documentos presentados ante la SEC por Sharplink y Bitmine en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha del presente comunicado, salvo que así lo exija la ley. El presente comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor o activo digital.

FUENTE Ethlabs