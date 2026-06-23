Ethlabs, opgericht door voormalige medewerkers van de Ethereum Foundation en gefinancierd door Bitmine, Sharplink en Joe Lubin, gaat van start om de institutionele supercyclus van Ethereum te ondersteunen

Nieuwe non-profitorganisatie voor onderzoek en ontwikkeling brengt ervaren technische experts van de Ethereum Foundation samen om het netwerk voor te bereiden op een sterke toename van de adoptie door instellingen, agentische financiën en DeFi.

Ethlabs versterkt de kernprincipes van geloofwaardige neutraliteit, censuurbestendigheid en veiligheid.

NEW YORK, 24 juni 2026 /PRNewswire/ -- Een groep beheerders en vooraanstaande deelnemers uit het Ethereum-ecosysteem heeft vandaag de oprichting aangekondigd van Ethlabs, een onafhankelijke non-profitorganisatie voor onderzoek en ontwikkeling die Ethereum moet voorbereiden op de volgende fase van institutionele adoptie. Het initiatief wordt gefinancierd door Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), Ethereum-medeoprichter Joe Lubin en andere belangrijke deelnemers aan het Ethereum-ecosysteem, waaronder Anchorage, Octant en SNZ.

Nu stablecoins, getokeniseerde reële activa, fondsen en autonome AI-gestuurde handel steeds vaker onchain worden gebracht, groeit Ethereum uit tot de neutrale en neutrale afwikkelingslaag voor de wereldeconomie waarvoor op geloofwaardige wijze geen toestemming vereist is. Ethlabs is opgericht om ervoor te zorgen dat het netwerk klaar is om die groeiende vraag op grote schaal op te vangen. De organisatie werkt aan een sneller Ethereum met betrouwbare interoperabiliteit, zodat instellingen die op Ethereum bouwen kunnen rekenen op de neutraliteit, veerkracht, privacy en veiligheid die ze nodig hebben.

Ethlabs is opgericht door vijf voormalige ervaren onderzoekers van de Ethereum Foundation: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf en Julian Ma. De organisatie brengt onderzoekers samen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van finaliteit, schaalbaarheid, databeschikbaarheid, de virtuele machine en de protocoleconomie. Het gaat om de technische experts die het netwerk de afgelopen tien jaar hebben begeleid bij zijn meest ingrijpende upgrades. Met dit initiatief krijgt dat werk een duurzame institutionele basis, ondersteund door stabiele financiering op lange termijn.

De oprichting van Ethlabs weerspiegelt de natuurlijke ontwikkeling van het Ethereum-ecosysteem. Nu de Ethereum Foundation zich opnieuw richt op haar belangrijkste taak en een toekomst met meerdere steward nodes omarmt, treedt Ethlabs naar voren als een van de organisaties die parallel bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het netwerk. De eerste projecten van Ethlabs zullen zich richten op de bouwstenen die nodig zijn om instellingen op grote schaal onchain te brengen: snellere afwikkeling, native uitgifte en cross-chain verplaatsingen op robuuste infrastructuur, voldoende capaciteit op het mainnet en onderzoek dat de monetaire eigenschappen van ETH onderbouwd.

Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine, verklaarde: "Wij zijn ervan overtuigd dat Ethereum uitstekend gepositioneerd is om zowel bij instellingen als bij AI-agents een sterke groei in adoptie te realiseren. Om die ontwikkeling te ondersteunen, zal het ecosysteem fors meer moeten investeren in talent en onderzoek. De oprichting van Ethlabs laat zien dat belangrijke spelers binnen het ecosysteem hun verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat Ethereum een toonaangevend platform voor gedecentraliseerde financiën blijft. We zien steeds meer positieve dynamiek ontstaan binnen het ecosysteem van digitale activa, en initiatieven zoals dit versterken de basis van het ecosysteem terwijl de gemeenschap samenwerkt aan de volgende fase in de ontwikkeling van Ethereum. Als belangrijke institutionele deelnemer binnen het Ethereum-ecosysteem is Bitmine er trots op bij te dragen aan de langetermijngroei van Ethereum en de ontwikkelaars, onderzoekers en vernieuwers te ondersteunen die mee vormgeven aan de toekomst van het netwerk."

Joseph Chalom, Chief Executive Officer van Sharplink, verklaarde: "We staan aan het begin van een nieuwe golf van institutionele adoptie van Ethereum, en de onderzoekers achter deze organisatie zijn de mensen die ervoor zullen zorgen dat het netwerk klaar is om die groei te ondersteunen. Ze hebben Ethereum bijna tien jaar lang mee vormgegeven, vaak buiten de schijnwerpers, en hun werk een stabiele en onafhankelijke thuisbasis bieden is een van de meest waardevolle bijdragen die we aan het ecosysteem kunnen leveren. We houden ETH aan omdat we geloven in de toekomst van dit netwerk. Het ondersteunen van de mensen die Ethereum op protocolniveau verder ontwikkelen, is voor ons de meest directe manier om dat vertrouwen in de praktijk te brengen. Dat is wat verantwoord leiderschap inhoudt: onze positie inzetten om de volgende golf van institutionele adoptie te stimuleren en de fundering te versterken waarop de volledige onchain-economie zal worden gebouwd. Sharplink is er trots op om samen met onze partners binnen het ecosysteem mee aan de basis te staan van Ethlabs."

Joe Lubin, medeoprichter van Ethereum en oprichter en Chief Executive Officer van Consensys, verklaarde: "Ethereum staat aan de vooravond van een nieuwe ontwikkelingsfase. De tijd is rijp voor een model waarin er meerdere steward nodes van Ethereum zouden moeten zijn. Elk van die organisaties draagt op zijn eigen manier bij aan het behoud van de belangrijkste waarden van het netwerk en aan een bredere wereldwijde adoptie ervan. Met steun van Sharplink, Bitmine en vele anderen is Ethlabs de nieuwste organisatie die voortkomt uit de Ethereum Foundation en uitgroeit tot een belangrijke node binnen het netwerk van 'Responsible Institutions and Stewards of Ethereum'. Door onderzoekers en ontwikkelaars die werken aan de kerntechnologie en fundamentele waarden van Ethereum een onafhankelijke basis voor de lange termijn te bieden, zal Ethlabs een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding van het netwerk op de volgende grote adoptiegolf, van institutionele financiële toepassingen tot agentische handel. Daarbij zal worden gewerkt aan de schaalbaarheid, veiligheid, interoperabiliteit en veerkracht die wereldwijde instellingen nodig hebben. Vandaag en in de toekomst zal het Ethereum-ecosysteem verder decentraliseren en sterker worden, doordat elke organisatie zich gerichter kan toeleggen op haar eigen expertise en doordat elke steward zich gerichter kan toeleggen op zijn rol en meer slagkracht krijgt."

Ansgar Dietrichs, Executive Director van Ethlabs, verklaarde: "Ethereum bevindt zich op een cruciaal moment in zijn ontwikkeling. Tien jaar ononderbroken werking en een bewezen staat van dienst op het gebied van geloofwaardige neutraliteit hebben het netwerk het vertrouwen opgeleverd van gebruikers en instellingen wereldwijd. Nu blockchainsystemen in hoog tempo hun weg vinden naar het brede gebruik, zullen de komende jaren bepalend zijn voor de vorm die de onchain-economie de komende decennia zal aannemen. Ethereum bevindt zich in een unieke positie om uit te groeien tot de gedeelde basislaag van die economie: een neutrale fundering waarop het bredere onchain-ecosysteem wordt gebouwd en waar gebruikers, instellingen en agents transacties kunnen uitvoeren en met elkaar kunnen samenwerken zonder tussenpersonen. Ethlabs is opgericht om Ethereum te helpen die rol te vervullen. Als langdurige bijdragers aan het kernprotocol richten we een onafhankelijke non-profitorganisatie op om de kerntechnologie van Ethereum verder te ontwikkelen, evenals de gedeelde standaarden en infrastructuur waarop ontwikkelaars vertrouwen. We zijn verheugd dat werk voort te zetten op een moment waarop het belangrijker is dan ooit."

De financieringsstructuur is zo opgezet dat de onafhankelijkheid van Ethlabs op elk niveau gewaarborgd blijft. Bijdragen verlopen via een onafhankelijke beheerder van subsidieprogramma's die verantwoordelijk is voor de beoordeling, waardering en toekenning van de middelen. Financiers zorgen voor verantwoording via transparante kwartaalrapportages en een onafhankelijke jaarlijkse audit, zonder invloed uit te oefenen op de onderzoeksagenda. De uiteindelijke beslissingen over onderzoeksprioriteiten en de technische koers blijven voorbehouden aan de leiding van Ethlabs.

Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. Het bedrijf zet zijn overtollige kapitaal in om uit te groeien tot 's werelds toonaangevende Ethereum-treasurybedrijf en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'alchemy of 5%' beschouwt het bedrijf ETH als zijn belangrijkste reserveactief en benut het activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. In 2026 lanceerde het bedrijf MAVAN (Made-in-America Validator Network), een speciaal ontwikkelde stakinginfrastructuur voor de Ethereum-activa van Bitmine.

Over Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) is een toonaangevend institutioneel platform voor Ethereum-treasurybeheer, ontworpen om beleggers op de publieke kapitaalmarkten een slimmer en productiever blootstellingsmodel aan ETH te bieden. Ethereum vormt de basis voor het merendeel van de wereldwijde afwikkeling van stablecoins, getokeniseerde reële activa en gedecentraliseerde financiering, waardoor ETH een unieke mogelijkheid biedt voor het genereren van native rendement en langetermijngroei van het netwerk. Sharplink werd opgericht in 2019 en heeft zijn hoofdkantoor in Miami (Florida, Verenigde Staten). Meer informatie is beschikbaar op www.sharplink.com.

Over Ethlabs

Ethlabs is een onafhankelijke non-profitorganisatie voor onderzoek en ontwikkeling en een organisatie die zich inzet voor het Ethereum-ecosysteem, gericht op de volgende groeifase van Ethereum en ETH. De organisatie heeft als doel de unieke eigenschappen van Ethereum om te zetten in infrastructuur, standaarden en toepassingen waarop gebruikers, ontwikkelaars, instellingen en uitgevers van activa kunnen vertrouwen. Al het onderzoek van Ethlabs wordt openbaar gepubliceerd. Meer informatie is beschikbaar op ethlabs.org.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waaronder verklaringen over de verwachte institutionele belangstelling voor Ethereum, onderzoeksprioriteiten en technische roadmaps, governance-structuren, het beheer van subsidies en toezichtmechanismen, evenals treasurystrategieën en strategieën voor digitale activa. Deze verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en gaan gepaard met risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken. Tot deze factoren behoren onder meer de marktomstandigheden voor digitale activa, wijzigingen in de regelgeving, ontwikkelingen of tegenslagen op protocolniveau, de timing en het succes van onderzoeksactiviteiten, de beschikbaarheid van financiering en algemene economische omstandigheden. Aanvullende risicofactoren worden beschreven in de documenten die Sharplink en Bitmine hebben ingediend bij de SEC via www.sec.gov. Toekomstgerichte verklaringen gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht, vormen geen garantie voor toekomstige resultaten en noch Sharplink noch Bitmine aanvaardt enige verplichting om deze te actualiseren, behalve wanneer dit wettelijk vereist is. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of digitale activa.