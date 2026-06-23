Ethlabs, fondée par d'anciens contributeurs de l'Ethereum Foundation et financée par Bitmine, Sharplink et Joe Lubin, est déployée afin d'accélérer le supercycle institutionnel d'Ethereum

Un nouveau laboratoire de recherche et développement à but non lucratif rassemble un groupe d'experts techniques chevronnés issus de l'Ethereum Foundation afin de préparer le réseau à une vague d'adoption exponentielle de la part des institutions, de la finance agentique et de la DeFi

Ethlabs va renforcer ses engagements fondamentaux en faveur d'une neutralité crédible, de la résistance à la censure et de la sécurité

NEW YORK, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Un groupe coordonné de gardiens de l'écosystème Ethereum a annoncé aujourd'hui le lancement d'Ethlabs, une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à la recherche et au développement, créée pour préparer Ethereum à la prochaine phase d'adoption institutionnelle. Cette levée de fonds est menée par Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ : SBET), Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum, ainsi que d'autres acteurs clés de l'écosystème Ethereum, notamment Anchorage, Octant et SNZ.

À mesure que les stablecoins, les actifs du monde réel tokenisés, les fonds et le commerce autonome IA se déploient sur la blockchain, ils convergent vers Ethereum, qui s'impose comme la couche de règlement neutre et véritablement sans autorisation de l'économie mondiale. Ethlabs a pour mission de veiller à ce que le réseau soit prêt à répondre à cette demande à grande échelle, en favorisant un Ethereum plus rapide doté d'une interopérabilité fiable, afin que les institutions puissent s'appuyer sur Ethereum en bénéficiant de la neutralité, de la résilience, de la confidentialité et de la sécurité dont elles ont besoin.

Co-fondée par cinq anciens chercheurs de haut niveau de l'Ethereum Foundation : Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf et Julian Ma : Ethlabs rassemble des chercheurs à l'origine de contributions majeures dans les domaines de la finalité, de l'évolutivité, de la disponibilité des données, de la machine virtuelle et de l'économie des protocoles, autant de technologues qui ont guidé le réseau à travers ses mises à niveau les plus importantes au cours de la dernière décennie. Cette initiative offre à ces travaux un cadre institutionnel dédié, doté d'un financement stable et à long terme.

Ce déploiement s'inscrit dans la continuité de l'évolution naturelle de l'écosystème Ethereum. Alors que l'Ethereum Foundation se recentre sur sa mission première et s'oriente vers un avenir multi-nœuds, Ethlabs s'impose comme l'une des nombreuses organisations indépendantes qui font progresser le réseau en parallèle. Les premiers travaux d'Ethlabs porteront sur ce dont les institutions ont besoin pour passer à la blockchain à grande échelle : un règlement plus rapide, l'émission native et les transferts inter-chaînes sur une infrastructure robuste, la capacité du réseau principal et la recherche qui étaye les propriétés monétaires de l'ETH.

Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine. « Nous sommes convaincus qu'Ethereum est bien positionné pour connaître une croissance significative en termes d'adoption par les institutions et les agents IA. Et naturellement, l'écosystème doit accroître de manière significative ses investissements dans les talents et la recherche pour soutenir cette croissance. La création d'Ethlabs montre que les principaux acteurs s'engagent pour contribuer à faire en sorte qu'Ethereum reste une plateforme de premier plan dans le domaine de la finance décentralisée. Nous pensons que l'écosystème des actifs numériques est en train de développer une dynamique positive et que des initiatives comme celle-ci renforcent les fondements de cet écosystème, alors que la communauté se mobilise pour ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire d'Ethereum. En tant qu'acteur institutionnel majeur de l'écosystème Ethereum, Bitmine se réjouit de contribuer à la croissance à long terme d'Ethereum et de soutenir les développeurs, chercheurs et innovateurs passionnés qui contribuent à façonner son avenir ».

Joseph Chalom, directeur général de Sharplink. « Nous sommes à l'aube d'un supercycle institutionnel sur Ethereum, et les chercheurs à l'origine de cette organisation sont ceux qui permettront au réseau d'être prêt à l'accueillir. Ils ont discrètement façonné Ethereum pendant près d'une décennie, et leur offrir un cadre de travail stable et indépendant est l'une des meilleures contributions que nous puissions apporter à l'écosystème. Nous détenons des ETH parce que nous croyons en l'avenir de ce réseau, et soutenir ceux qui le font progresser au niveau du protocole est, à nos yeux, la manière la plus évidente de donner vie à cette conviction. Voici à quoi ressemble un rôle de gardien exercé de manière responsable : tirer parti de notre position pour stimuler la prochaine vague d'adoption institutionnelle et consolider les fondements sur lesquels reposera l'ensemble de l'économie on-chain. Sharplink est fière de contribuer à la création d'Ethlabs, aux côtés de ses partenaires de l'écosystème ».

Joe Lubin, cofondateur d'Ethereum, et fondateur et directeur général de Consensys. « Ethereum s'engage dans la prochaine phase de son évolution. Nous sommes désormais prêts à adopter et à mettre en œuvre l'idée selon laquelle il devrait exister plusieurs nœuds de gestion d'Ethereum, chacun configuré de manière unique afin de faire évoluer et de protéger ce qui fait la valeur fondamentale du réseau, et de développer considérablement son appréciation et son utilisation à l'échelle mondiale. Avec le soutien de Sharplink, Bitmine et de nombreux autres acteurs, Ethlabs est le dernier groupe issu de l'EF à évoluer vers une structure indépendante pour devenir un nœud majeur du réseau des « institutions et dépositaires responsables d'Ethereum ». En offrant un cadre d'accueil indépendant et durable aux chercheurs et développeurs qui font progresser la technologie et les valeurs fondamentales d'Ethereum, Ethlabs jouera un rôle déterminant dans la préparation du réseau à la prochaine vague majeure d'adoption, allant de la finance institutionnelle au commerce agentique, en garantissant l'évolutivité, la sécurité, l'interopérabilité et la résilience exigées par les institutions mondiales. Aujourd'hui et à l'avenir, l'écosystème Ethereum sera encore plus décentralisé, considérablement renforcé, chaque responsable étant davantage impliqué et mieux outillé ».

Ansgar Dietrichs, directeur général d'Ethlabs. « Ethereum se trouve à un tournant décisif. Une décennie de fonctionnement ininterrompu et une réputation de neutralité incontestable lui ont valu la confiance des utilisateurs et des institutions du monde entier. Alors que les systèmes de blockchain se généralisent rapidement, les années à venir détermineront les contours de l'économie on-chain pour les prochaines décennies. Ethereum est particulièrement bien placé pour devenir la couche de base commune de cette économie, le socle neutre sur lequel repose l'écosystème on-chain au sens large, et où les utilisateurs, les institutions et les agents peuvent effectuer des transactions et interagir sans intermédiaire. Ethlabs a été créée pour aider Ethereum à mettre ce potentiel en marche. En tant que contributeurs de longue date au protocole de base, nous mettons en place une organisation indépendante à but non lucratif visant à faire progresser la technologie de base d'Ethereum, ainsi que les normes communes et les infrastructures dont dépendent les développeurs, et nous sommes ravis de poursuivre ce travail à un moment aussi déterminant ».

Cette opération de financement a été organisée de manière à préserver l'indépendance d'Ethlab à tous les niveaux. Les contributions passent par un gestionnaire de subventions indépendant qui se charge de la sélection, de l'évaluation et du versement des fonds. Les bailleurs de fonds garantissent la transparence par le biais de rapports trimestriels clairs et d'un audit annuel indépendant, plutôt qu'en exerçant une influence sur le programme de recherche. Les décisions finales concernant les priorités de recherche et l'orientation technique reviendront à la direction d'Ethlabs.

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoin opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », la Société s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. En 2026, la société a lancé MAVAN (Made-in America Validator Network), une infrastructure dédiée au staking des actifs Bitmine.

À propos de Sharplink

Sharplink (NASDAQ : SBET) est une plateforme leader de gestion de trésorerie Ethereum de niveau institutionnel, conçue pour offrir aux investisseurs des marchés publics une exposition plus intelligente et plus productive à l'ETH. Ethereum est à la base de la plupart des stablecoins mondiaux, des actifs du monde réel tokenisés et des règlements dans le domaine de la finance décentralisée, ce qui fait de l'ETH une opportunité unique de génération de rendement native et de croissance à long terme du réseau. Sharplink a été fondée en 2019 et siège à Miami, en Floride. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sharplink.com.

À propos d'Ethlabs

Ethlabs est un laboratoire de recherche et développement indépendant à but non lucratif, qui agit également comme gardien de l'écosystème et se consacre à la prochaine phase de croissance d'Ethereum et de l'ETH. Son objectif est de transformer les propriétés uniques d'Ethereum en infrastructures, normes et résultats sur lesquels les utilisateurs, les développeurs, les institutions et les émetteurs d'actifs peuvent compter. L'ensemble de ses travaux de recherche est publié en libre accès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ethlabs.org.

Déclaration prospective

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés (Private Securities Litigation Reform Act), notamment des déclarations concernant l'intérêt institutionnel attendu pour Ethereum, les axes de recherche et les feuilles de route techniques, les modalités de gouvernance, les mécanismes de gestion et de contrôle des subventions, ainsi que les stratégies en matière de trésorerie et d'actifs numériques. Ces déclarations reposent sur les prévisions actuelles et comportent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des différences considérables dans les résultats réels, notamment les conditions du marché des actifs numériques, les changements réglementaires, les avancées ou les contretemps au niveau des protocoles, le calendrier et le succès des efforts de recherche, la disponibilité des financements et la conjoncture économique générale. D'autres facteurs de risque sont décrits dans les documents déposés par Sharplink et Bitmine auprès de la SEC, disponibles à l'adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué ; elles ne constituent pas des garanties, et ni Sharplink ni Bitmine n'assument aucune obligation de les mettre à jour, sauf si la loi l'exige. Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres ou d'actifs numériques.