Ethlabs Didirikan Oleh Mantan Kontributor Ethereum Foundation Dan Didanai Oleh Bitmine, Sharplink, Dan Joe Lubin. Ethlabs Diluncurkan Untuk Mempercepat Gelombang Besar Penggunaan Ethereum Di Kalangan Institusi

Laboratorium riset dan pengembangan nirlaba yang baru ini menyatukan sekelompok kontributor teknis senior dari Ethereum Foundation untuk mempersiapkan jaringan Ethereum menghadapi lonjakan penggunaan yang signifikan oleh kalangan institusi, sistem keuangan berbasis agen AI, dan DeFi

Ethlabs akan memperkuat komitmen dasarnya terhadap netralitas yang kredibel, ketahanan terhadap sensor, dan keamanan

NEW YORK, 24 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini, sebuah kelompok terkoordinasi yang terdiri dari pengelola ekosistem Ethereum mengumumkan peluncuran Ethlabs, yakni organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba independen yang dibentuk untuk mempersiapkan Ethereum menghadapi fase berikutnya dalam pengggunaan oleh kalangan institusi. Upaya penggalangan dana dipimpin oleh Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: (SBET), salah satu pendiri Ethereum Joe Lubin, dan para kontributor utama ekosistem Ethereum lainnya seperti Anchorage, Octant, dan SNZ.

Di saat stablecoin, aset dunia nyata yang ditokenisasi, dana dan perdagangan otonom berbasis AI beralih ke blockchain, semuanya menjadikan Ethereum sebagai lapisan penyelesaian transaksi tanpa izin yang netral dan kredibel untuk ekonomi global. Ethlabs hadir untuk memastikan jaringan Ethereum siap menyerap permintaan tersebut dalam skala besar dengan mendorong Ethereum yang lebih cepat dan interoperabilitas terpercaya sehingga institusi yang memanfaatkan Ethereum dapat melakukannya dengan netralitas, ketahanan, privasi, dan keamanan yang mereka butuhkan.

Didirikan oleh lima mantan peneliti senior di Ethereum Foundation: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf, dan Julian Ma, Ethlabs menyatukan para peneliti yang bertanggung jawab atas berbagai kontribusi penting dalam hal finalitas transaksi, peningkatan, ketersediaan data, mesin virtual, dan ekonomi protokol - para ahli teknologi yang telah memandu pengembangan jaringan ini melalui berbagai peningkatan paling berdampak selama sepuluh tahun terakhir. Inisiatif ini memberikan wadah kelembagaan khusus untuk upaya pekerjaan tersebut dengan pendanaan jangka panjang yang stabil.

Peluncuran tersebut menunjukkan perkembangan ekosistem Ethereum secara alami. Di saat Ethereum Foundation kembali berfokus pada tugas intinya dan mendorong masa depan jaringan dengan banyak pusat pengembangan, Ethlabs muncul sebagai salah satu dari beberapa organisasi independen yang memajukan jaringan ini secara bersamaan. Upaya awal Ethlabs akan berfokus pada hal-hal yang dibutuhkan oleh berbagai institusi agar dapat beralih ke onchain dalam skala besar: penyelesaian lebih cepat, penerbitan aset secara langsung di jaringan Ethereum, dan transfer lintas rantai di atas infrastruktur yang tangguh, kapasitas di jaringan utama, dan penelitian yang memperkuat karakteristik moneter ETH.

Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine. "Kami yakin bahwa Ethereum siap menghadapi peningkatan penggunaan yang signifikan oleh kalangan institusi dan agen AI." Tentu saja ekosistem ini perlu meningkatkan investasinya pada sumber daya manusia dan penelitian secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Pembentukan Ethlabs menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan utama turut memastikan Ethereum tetap menjadi platform terdepan di bidang keuangan terdesentralisasi. Kami percaya bahwa momentum positif sedang terbentuk dalam ekosistem aset digital. Dan inisiatif seperti ini memperkuat dasar ekosistem di saat komunitas bekerja sama untuk memajukan babak berikutnya dalam Ethereum. Sebagai peserta institusi yang signifikan di ekosistem Ethereum, Bitmine sangat antusias untuk turut berperan sebagai pengelola pertumbuhan jangka panjang di Ethereum dan mendukung pembangun, peneliti, dan inovator berdedikasi yang membantu membentuk masa depannya."

Joseph Chalom, Chief Executive Officer Sharplink. "Kita berada di awal gelombang besar penggunaan Ethereum di kalangan institusi, dan para peneliti di organisasi ini yang akan mempersiapkan jaringan Ethereum untuk melaksanakannya. Secara diam-diam, mereka membentuk Ethereum selama hampir sepuluh tahun. Menyediakan wadah yang stabil dan independen bagi pekerjaan mereka adalah salah satu kontribusi kami yang paling bermakna bagi ekosistem ini. Kami memiliki ETH karena kami yakin pada potensi jaringan ini, dan mendukung orang-orang yang memajukannya di tingkat protokol merupakan cara paling nyata bagi kami untuk mendukung keyakinan tersebut. Inilah wujud dari pengelolaan yang bertanggung jawab: memanfaatkan posisi kami untuk mendorong gelombang berikutnya dalam penggunaan oleh kalangan institusi dan memperkuat dasar bagi seluruh ekonomi onchain. Sharplink bangga karena turut mewujudkan Ethlabs bersama para mitra ekosistem kami."

Joe Lubin, salah satu pendiri Ethereum dan Pendiri sekaligus Chief Executive Officer Consensys. "Ethereum sedang memasuki tahap perkembangan baru. Kini kami siap menerapkan gagasan bahwa Ethereum perlu didukung oleh sejumlah pengelola independen yang masing-masing memiliki cara yang unik untuk mengembangkan dan melindungi nilai-nilai sakral dalam jaringan Ethereum dan secara besar-besaran meningkatkan apresiasi dan pemanfaatannya di seluruh dunia. Didukung oleh Sharplink, Bitmine, dan berbagai pihak lainnya, Ethlabs merupakan kelompok terbaru yang lahir dari Ethereum Foundation (EF) dan kini terpisah menjadi pilar utama dalam jaringan 'Institusi dan Pengelola Ethereum yang Bertanggung Jawab'." Dengan menyediakan lingkungan jangka panjang dan independen bagi para peneliti dan pengembang yang memajukan teknologi dan nilai-nilai inti Ethereum, Ethlabs akan berperan penting dalam mempersiapkan jaringan Ethereum untuk menghadapi gelombang besar penggunaan berikutnya, mulai dari keuangan institusi hingga perdagangan berbasis agen AI, dengan skala, keamanan, interoperabilitas, dan ketahanan yang dibutuhkan oleh institusi global. "Hari ini dan seterusnya, ekosistem Ethereum akan semakin terdesentralisasi dan jauh lebih kuat karena setiap pengelolanya memiliki fokus lebih jelas dan kewenangan lebih besar."

Ansgar Dietrichs, Direktur Eksekutif Ethlabs. "Ethereum sedang menghadapi saat yang penting. Sepuluh tahun beroperasi tanpa henti dan rekam jejak netralitas yang kredibel telah membuat Ethereum dipercaya oleh pengguna maupun institusi di seluruh dunia. Seiring dengan pesatnya penggunaan sistem blockchain secara luas, tahun-tahun mendatang akan menentukan bentuk ekonomi onchain selama puluhan tahun. Ethereum memiliki posisi unik untuk menjadi lapisan dasar bersama bagi ekonomi tersebut dan dasar yang netral bagi ekosistem onchain yang lebih luas di mana pengguna, institusi, dan agen dapat bertransaksi dan beroperasi satu sama lain tanpa perantara. Ethlabs didirikan untuk membantu Ethereum mewujudkan potensi tersebut. Sebagai kontributor lama pada protokol inti ini, kami mendirikan organisasi nirlaba yang independen untuk memajukan teknologi inti, standar bersama dan infrastruktur Ethereum yang diandalkan oleh pengembang, dan kami sangat antusias untuk meneruskan pekerjaan tersebut di saat yang paling penting."

Upaya penggalangan dana telah dilakukan untuk mempertahankan kemandirian Ethlabs di setiap tingkatan. Dana sumbangan disalurkan melalui administrator dana hibah independen yang menangani proses penyaringan, penilaian, dan pencairan. Penyumbang dana memastikan akuntabilitas melalui pelaporan triwulanan yang transparan dan audit tahunan independen, bukannya memengaruhi agenda penelitian. Pimpinan Ethlabs menentukan keputusan akhir mengenai prioritas penelitian dan arahan teknis.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di A.S.. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Pada tahun 2026, Perusahaan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine.

Tentang Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) adalah platform treasury Ethereum kelas institusi yang terkemuka dan dirancang untuk memberikan eksposur terhadap ETH yang lebih cerdas dan lebih produktif bagi investor pasar publik. Ethereum mendukung sebagian besar stablecoin global, aset dunia nyata yang ditokenisasi, dan penyelesaian keuangan terdesentralisasi sehingga ETH menjadi peluang yang unik untuk memberikan imbal hasil langsung dan pertumbuhan jaringan jangka panjang. Sharplink didirikan pada tahun 2019 dan berkantor pusat di Miami, Florida. Ketahui lebih lanjut di www.sharplink.com.

Tentang Ethlabs

Ethlabs adalah laboratorium riset dan pengembangan nirlaba independen serta pengelola ekosistem yang berfokus pada era pertumbuhan selanjutnya bagi Ethereum dan ETH. Tujuannya adalah untuk mengubah karakteristik unik Ethereum menjadi infrastruktur, standar, dan hasil yang dapat diandalkan oleh pengguna, pengembang, institusi, dan penerbit aset. Seluruh hasil penelitiannya dipublikasikan kepada khalayak umum. Ketahui lebih lanjut di ethlabs.org.

Pernyataan Berpandangan ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan" sebagaimana dimaksud dalam Private Securities Litigation Reform Act 1995, termasuk pernyataan mengenai antisipasi kepentingan institusi terhadap Ethereum, fokus penelitian dan rencana teknis, pengaturan tata kelola, administrasi dana hibah dan mekanisme pengawasan, strategi treasury dan strategi aset digital. Pernyataan berpandangan ke depan berdasarkan pada harapan saat ini dan melibatkan risiko maupun ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya jauh berbeda, termasuk kondisi pasar untuk aset digital, perubahan peraturan, perkembangan atau kemunduran di tingkat protokol, waktu dan keberhasilan upaya penelitian, ketersediaan pendanaan, dan kondisi ekonomi secara umum. Faktor risiko lainnya dijelaskan dalam dokumen yang diajukan oleh Sharplink dan Bitmine kepada SEC di www.sec.gov. Pernyataan berpandangan ke depan hanya berlaku pada tanggal penerbitan ini dan bukan merupakan jaminan. Sharplink maupun Bitmine tidak wajib memperbaruinya kecuali bila diwajibkan oleh hukum. Siaran pers ini hanya untuk informasi dan bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas atau aset digital apa pun.

SOURCE Ethlabs