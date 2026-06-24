Được thành lập bởi những người từng là nhà đầu tư của Ethereum Foundation và được tài trợ bởi Bitmine, Sharplink và Joe Lubin, Ethlabs đã được ra mắt nhằm thúc đẩy việc đưa Ethereum vào các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn

Phòng nghiên cứu và phát triển phi lợi nhuận mới này quy tụ một nhóm các chuyên gia kỹ thuật cấp cao từ Ethereum Foundation để chuẩn bị cho mạng lưới sẵn sàng đón nhận làn sóng tăng trưởng bùng nổ từ các tổ chức, tài chính tự hành và tài chính phi tập trung (DeFi)

Ethlabs củng cố các cam kết cốt lõi về tính trung lập đáng tin cậy, khả năng chống kiểm duyệt và bảo mật

NEW YORK, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, một nhóm phối hợp gồm các nhà quản lý hệ sinh thái Ethereum đã công bố ra mắt Ethlabs, một tổ chức nghiên cứu và phát triển độc lập, phi lợi nhuận, được thành lập nhằm chuẩn bị cho Ethereum bước vào giai đoạn tiếp theo trong quá trình để Ethererum được các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn chấp nhận và sử dụng. Các bên đứng đầu nỗ lực gây quỹ này bao gồm Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), người đồng sáng lập Ethereum Joe Lubin và các nhà đầu tư quan trọng khác cho hệ sinh thái Ethereum bao gồm Anchorage, Octant và SNZ.

Khi các loại tiền mã hóa ổn định, tài sản thực tế được mã hóa, quỹ và thương mại tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển lên chuỗi khối thì sẽ hội tụ trên Ethereum như một lớp thanh toán trung lập, đáng tin cậy và không cần cấp phép cho nền kinh tế toàn cầu. Ethlabs ra đời để đảm bảo mạng lưới sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó ở quy mô lớn, qua đó thúc đẩy Ethereum nhanh hơn với khả năng tương tác đáng tin cậy, để các tổ chức xây dựng dựa trên Ethereum có thể thực hiện mục tiêu của mình với tính trung lập, khả năng phục hồi, quyền riêng tư và bảo mật mà họ yêu cầu.

Được đồng sáng lập bởi năm người từng là nhà nghiên cứu cấp cao của Ethereum Foundation: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf và Julian Ma, Ethlabs quy tụ các nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm về những đóng góp quan trọng cho trạng thái được ghi nhận hoàn toàn, khả năng điều chỉnh quy mô, tình trạng sẵn có của dữ liệu, máy ảo và kinh tế học mật mã — những chuyên gia công nghệ đã dẫn dắt mạng lưới qua những nâng cấp quan trọng nhất trong thập kỷ qua. Sáng kiến này mang đến cho nỗ lực đó một cơ sở chuyên biệt với nguồn vốn ổn định và lâu dài.

Việc ra mắt này phản ánh sự phát triển tự nhiên của hệ sinh thái Ethereum. Trong bối cảnh Ethereum Foundation tái tập trung vào sứ mệnh cốt lõi và hướng tới tương lai đa nút, Ethlabs nổi lên như một trong những tổ chức độc lập đang song song thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới. Ban đầu, Ethlabs sẽ nỗ lực tập trung vào những gì các tổ chức cần để chuyển lên chuỗi khối ở quy mô lớn: thanh toán nhanh hơn, phát hành trực tiếp và chuyển đổi xuyên chuỗi trên cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, dung lượng mạng chính và nghiên cứu làm nền tảng cho các đặc tính tiền tệ của ETH.

Thomas "Tom" Lee, Chủ tịch của Bitmine. "Chúng tôi tin rằng Ethereum có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong việc được các tổ chức và các tác nhân AI chấp nhận sử dụng. Và đương nhiên, hệ sinh thái cần phải tăng cường đầu tư mạnh mẽ vào nhân tài và nghiên cứu để hỗ trợ sự phát triển này. Việc thành lập Ethlabs cho thấy các bên liên quan chủ chốt đang tích cực tham gia để góp phần đảm bảo Ethereum vẫn là nền tảng hàng đầu cho tài chính phi tập trung. Chúng tôi tin rằng đà phát triển tích cực đang được xây dựng trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, và những sáng kiến như sáng kiến này sẽ củng cố nền tảng của hệ sinh thái khi cộng đồng cùng nhau nỗ lực thúc đẩy giai đoạn tiếp theo của Ethereum. Là một tổ chức quan trọng tham gia hệ sinh thái Ethereum, Bitmine rất vui mừng được đóng vai trò là người quản lý sự phát triển dài hạn của Ethereum và hỗ trợ các nhà xây dựng, nhà nghiên cứu và nhà đổi mới tận tâm đang góp phần định hình tương lai của hệ sinh thái này."

Joseph Chalom, Giám đốc Điều hành của Sharplink. "Chúng ta đang ở giai đoạn đầu trong quá trình đưa Ethereum vào các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn, và các nhà nghiên cứu hậu thuẫn cho tổ chức này chính là những người sẽ giúp mạng lưới sẵn sàng hoàn thành quá trình này. Họ đã âm thầm định hình Ethereum trong suốt gần một thập kỷ, và việc tạo ra một môi trường ổn định, độc lập cho nỗ lực của họ là một trong những đóng góp ý nghĩa nhất mà chúng ta có thể thực hiện cho hệ sinh thái này. Chúng tôi nắm giữ ETH vì chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng phát triển của mạng lưới này, và việc hỗ trợ những người đang thúc đẩy mạng lưới này ở cấp độ giao thức là cách rõ ràng nhất mà chúng tôi biết để củng cố niềm tin đó. Sau đây là cách thể hiện việc quản lý có trách nhiệm: Chúng tôi tận dụng vị thế của mình để thúc đẩy làn sóng tiếp theo trong việc đưa sản phẩm vào các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn, đồng thời củng cố nền tảng cơ sở để xây dựng toàn bộ nền kinh tế hoàn toàn vận hành trên blockchain. Sharplink tự hào được góp phần hiện thực hóa Ethlabs, cùng với các đối tác trong hệ sinh thái của chúng tôi."

Joe Lubin, người đồng sáng lập Ethereum và người sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành của Consensys. "Ethereum đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng ghi nhận và thực hiện ý tưởng là cần có một số nút quản trị của Ethereum, mỗi nút được đặt cấu hình theo cách riêng để phát triển và bảo vệ những gì thiêng liêng của mạng lưới, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ để sản phẩm này được đánh giá cao và sử dụng trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ từ Sharplink, Bitmine và nhiều bên khác, Ethlabs là nhóm mới nhất bắt nguồn từ EF đang chuyển các tác vụ ra bên ngoài để trở thành một nút quan trọng trong mạng lưới "Các Tổ Chức và Người Quản Lý Có Trách Nhiệm của Ethereum". Thông qua việc cung cấp một môi trường độc lập, lâu dài cho các nhà nghiên cứu và phát triển thúc đẩy công nghệ và giá trị cốt lõi của Ethereum, Ethlabs sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mạng lưới chuẩn bị đón nhận làn sóng ứng dụng lớn tiếp theo, từ tài chính tổ chức đến thương mại qua tác nhân AI, với quy mô, tính bảo mật, khả năng tương tác và khả năng phục hồi đáp ứng yêu cầu của các tổ chức toàn cầu. Từ nay trở đi, hệ sinh thái Ethereum sẽ ngày càng phi tập trung hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều với mỗi người quản lý được tập trung và trao quyền nhiều hơn."

Ansgar Dietrichs, Giám đốc Điều hành của Ethlabs. "Ethereum đang ở thời điểm then chốt. Một thập kỷ hoạt động liên tục và thành tích đáng tin cậy về tính trung lập đã giúp sản phẩm này giành được sự tin tưởng của người dùng và các tổ chức trên toàn thế giới. Khi các hệ thống blockchain nhanh chóng được sử dụng rộng rãi, những năm tới sẽ định hình diện mạo của nền kinh tế hoàn toàn vận hành trên blockchain trong nhiều thập kỷ tới. Ethereum có vị thế độc đáo để trở thành lớp nền tảng chung của nền kinh tế đó, nền tảng trung lập để xây dựng hệ sinh thái blockchain rộng lớn hơn, nơi người dùng, tổ chức và tác nhân có thể giao dịch và tương tác mà không cần trung gian. Ethlabs được thành lập để giúp Ethereum hiện thực hóa tiềm năng đó. Với tư cách là những người đóng góp lâu năm cho giao thức cốt lõi, chúng tôi đang thành lập một tổ chức phi lợi nhuận độc lập để thúc đẩy công nghệ cốt lõi của Ethereum, cũng như các tiêu chuẩn và cơ sở hạ tầng chung làm cơ sở cho các nhà phát triển, và chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục công việc đó vào thời điểm quan trọng nhất."

Nỗ lực gây quỹ này được tổ chức nhằm bảo vệ tính độc lập của Ethlabs ở mọi cấp độ. Các khoản đóng góp được chuyển qua một đơn vị quản lý tài trợ độc lập, đơn vị này chịu trách nhiệm sàng lọc, định giá và giải ngân. Các nhà tài trợ đảm bảo tính minh bạch thông qua báo cáo hàng quý rõ ràng và kiểm toán hàng năm độc lập, thay vì gây ảnh hưởng đến chương trình nghiên cứu. Ban lãnh đạo của Ethlabs sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các mục ưu tiên nghiên cứu và định hướng kỹ thuật.

Giới Thiệu về Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Trong năm 2026, Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America Validator Network), một cơ sở hạ tầng staking chuyên dụng cho tài sản của Bitmine.

Giới Thiệu về Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) là một nền tảng quản lý kho dự trữ Ethereum hàng đầu dành cho các tổ chức, được thiết kế để giúp các nhà đầu tư trên thị trường giao dịch công khai tiếp cận ETH một cách thông minh và hiệu quả hơn. Ethereum là nền tảng cho phần lớn các loại tiền mã hóa ổn định toàn cầu, tài sản thực được mã hóa và hệ thống thanh toán tài chính phi tập trung, từ đó đưa ETH trở thành một nguồn tạo lợi nhuận độc đáo và cơ hội tăng trưởng mạng lưới dài hạn. Sharplink được thành lập vào năm 2019 và có trụ sở chính tại Miami, Florida. Tìm hiểu thêm tại www.sharplink.com.

Giới Thiệu về Ethlabs

Ethlabs là một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển độc lập, phi lợi nhuận, đồng thời quản lý hệ sinh thái tập trung vào kỷ nguyên phát triển tiếp theo của Ethereum và ETH. Mục đích của Ethlabs là đưa những đặc tính độc đáo của Ethereum thành cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn và kết quả mà người dùng, nhà phát triển, tổ chức và nhà phát hành tài sản có thể tin tưởng. Tất cả các nghiên cứu của tổ chức này đều được công bố công khai. Tìm hiểu thêm tại ethlabs.org.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này chứa các "tuyên bố mang tính dự đoán" theo định nghĩa trong Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995, bao gồm các tuyên bố liên quan đến sự quan tâm dự kiến của các tổ chức đối với Ethereum, trọng tâm nghiên cứu và lộ trình kỹ thuật, các thỏa thuận quản trị, cơ chế quản lý và giám sát các khoản tài trợ, cũng như các chiến lược về kho dự trữ và tài sản kỹ thuật số. Những tuyên bố này dựa trên các kỳ vọng hiện tại và tiềm ẩn rủi ro và những điều không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể, bao gồm điều kiện thị trường tài sản kỹ thuật số, thay đổi quy định, sự phát triển hoặc thất bại ở cấp độ giao thức, thời gian và sự thành công của các nỗ lực nghiên cứu, khả năng huy động vốn và điều kiện kinh tế chung. Các yếu tố rủi ro khác được trình bày trong hồ sơ SEC của Sharplink và Bitmine tại www.sec.gov. Các tuyên bố mang tính dự báo chỉ có giá trị tại thời điểm phát hành thông cáo này mà không phải là đảm bảo, cả Sharplink và Bitmine đều không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố này, trừ khi luật pháp yêu cầu. Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành chào bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán hay tài sản kỹ thuật số nào.

SOURCE Ethlabs