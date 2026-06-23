Ethlabs se lanza para acelerar el superciclo institucional de Ethereum

- Ethlabs, fundada por antiguos colaboradores de la Fundación Ethereum y financiada por Bitmine, Sharplink y Joe Lubin, se lanza para acelerar el superciclo institucional de Ethereum

Un nuevo laboratorio de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro reúne a un grupo de expertos técnicos de la Fundación Ethereum para preparar la red para una ola de adopción masiva por parte de instituciones, finanzas de agentes y DeFi

Ethlabs reforzará sus compromisos fundamentales con la neutralidad creíble, la resistencia a la censura y la seguridad

NUEVA YORK, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Un grupo coordinado de responsables del ecosistema Ethereum ha dado a conocer hoy el lanzamiento de Ethlabs, una organización independiente y sin ánimo de lucro cuyo objetivo se basa en la investigación y el desarrollo, creada para preparar a Ethereum para la siguiente fase de adopción institucional. La iniciativa de financiación está liderada por Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), Sharplink, Inc. (NASDAQ: SBET), el cofundador de Ethereum, Joe Lubin, y otros contribuyentes clave del ecosistema Ethereum, como Anchorage, Octant y SNZ.

A medida que las stablecoins, los activos del mundo real tokenizados, los fondos y el comercio autónomo basado en IA se integran en la cadena de bloques, convergen en Ethereum como la capa de liquidación neutral y fiable sin necesidad de permisos para la economía global. Ethlabs existe para garantizar que la red esté preparada para absorber esa demanda a gran escala, impulsando un Ethereum más rápido con una interoperabilidad fiable, para que las instituciones que desarrollan sobre Ethereum puedan hacerlo con la neutralidad, la resiliencia, la privacidad y la seguridad que requieren.

Cofundada por cinco exinvestigadores sénior de la Fundación Ethereum: Ansgar Dietrichs, Barnabé Monnot, Caspar Schwarz-Schilling, Josh Rudolf y Julian Ma, Ethlabs reúne a investigadores responsables de contribuciones clave a la finalidad, la escalabilidad, la disponibilidad de datos, la máquina virtual y la economía del protocolo; los tecnólogos que han guiado la red a través de sus actualizaciones más importantes durante la última década. Esta iniciativa proporciona a ese trabajo un espacio institucional propio con financiación estable a largo plazo.

El lanzamiento es un reflejo de la evolución natural del ecosistema Ethereum. A medida que la Fundación Ethereum se reenfoca en su misión principal y adopta un futuro multinodo, Ethlabs emerge como una de las diversas organizaciones independientes que impulsan la red en paralelo. El trabajo inicial de Ethlabs se centrará en lo que las instituciones necesitan para operar en la cadena de bloques a gran escala: liquidación más rápida, emisión nativa y transferencia entre cadenas en una infraestructura robusta, capacidad en la red principal e investigación que respalde las propiedades monetarias de ETH.

Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine, afirmó: "Creemos que Ethereum está en una posición privilegiada para crecer significativamente en su adopción por parte de instituciones y agentes de IA. Naturalmente, el ecosistema necesita expandir drásticamente su inversión en talento e investigación para respaldar este crecimiento. La creación de Ethlabs demuestra que las partes interesadas clave están colaborando para garantizar que Ethereum siga siendo una plataforma líder en finanzas descentralizadas. Creemos que se está generando un impulso positivo en el ecosistema de activos digitales, y que iniciativas como esta fortalecen sus cimientos a medida que la comunidad trabaja en conjunto para impulsar la siguiente etapa de Ethereum. Como participante institucional importante en el ecosistema Ethereum, Bitmine se complace en contribuir al crecimiento a largo plazo de Ethereum y apoyar a los desarrolladores, investigadores e innovadores que están ayudando a dar forma a su futuro".

Joseph Chalom, consejero delegado de Sharplink, declaró: "Nos encontramos al comienzo de un superciclo institucional en Ethereum, y los investigadores detrás de esta organización son quienes prepararán la red para soportarlo. Han contribuido discretamente al desarrollo de Ethereum durante casi una década, y proporcionarles a sus proyectos un hogar estable e independiente es una de las contribuciones más significativas que podemos hacer al ecosistema. Mantenemos ETH porque creemos en el potencial de esta red, y apoyar a quienes la impulsan a nivel de protocolo es la mejor manera de respaldar esa convicción. Esto es lo que significa una gestión responsable: usar nuestra posición para impulsar la próxima ola de adopción institucional y fortalecer los cimientos sobre los que se construirá toda la economía en cadena. En Sharplink nos enorgullece contribuir al lanzamiento de Ethlabs, junto con nuestros socios del ecosistema".

Joe Lubin, cofundador de Ethereum y fundador y consejero delegado de ConsenSys, comentó: "Ethereum está entrando en su siguiente etapa evolutiva. Ahora estamos preparados para reconocer e implementar la idea de que debería haber varios nodos administradores de Ethereum, cada uno configurado de forma única para evolucionar y proteger lo que es sagrado de la red y aumentar enormemente su reconocimiento y utilización a nivel mundial. Con el apoyo de Sharplink, Bitmine y muchos otros, Ethlabs es el último grupo de origen de EF que se está expandiendo para convertirse en un nodo principal de la red de "Instituciones Responsables y Administradores de Ethereum". Al proporcionar un hogar independiente a largo plazo para investigadores y desarrolladores que impulsan la tecnología y los valores centrales de Ethereum, Ethlabs será fundamental para preparar la red para la próxima gran ola de adopción, desde las finanzas institucionales hasta el comercio de agentes, con la escala, la seguridad, la interoperabilidad y la resiliencia que requieren las instituciones globales. Hoy y en el futuro, el ecosistema de Ethereum estará aún más descentralizado y será enormemente más fuerte con cada administrador más enfocado y empoderado".

Ansgar Dietrichs, director ejecutivo de Ethlabs, declaró: "Ethereum se encuentra en un momento crucial. Una década de funcionamiento ininterrumpido y un historial de neutralidad creíble le han granjeado la confianza de usuarios e instituciones de todo el mundo. A medida que los sistemas blockchain se generalizan rápidamente, los próximos años definirán el panorama de la economía en cadena durante décadas. Ethereum está en una posición privilegiada para convertirse en la capa base compartida de esa economía, el fundamento neutral sobre el que se construye el ecosistema en cadena, donde usuarios, instituciones y agentes pueden realizar transacciones e interactuar sin intermediarios. Ethlabs se creó para ayudar a Ethereum a alcanzar ese potencial. Como colaboradores de larga trayectoria en el protocolo principal, estamos creando una organización independiente sin ánimo de lucro para impulsar la tecnología central de Ethereum y los estándares e infraestructuras compartidas de los que dependen los desarrolladores, y nos entusiasma llevar adelante este trabajo en el momento más importante".

La iniciativa de financiación se ha organizado para preservar la independencia de Ethlabs en todos los niveles. Las contribuciones se canalizan a través de un administrador de subvenciones independiente que se encarga de la selección, la valoración y el desembolso. Los financiadores garantizan la rendición de cuentas mediante informes trimestrales transparentes y una auditoría anual independiente, en lugar de influir en la agenda de investigación. Las decisiones finales sobre las prioridades de investigación y la dirección técnica recaerán en la dirección de Ethlabs.

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5%", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America Validator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Acerca de Sharplink

Sharplink (NASDAQ: SBET) es una plataforma líder de tesorería Ethereum de nivel institucional, diseñada para proporcionar a los inversores del mercado público una exposición más inteligente y productiva a ETH. Ethereum sustenta la mayoría de las stablecoins globales, los activos reales tokenizados y la liquidación de finanzas descentralizadas, lo que convierte a ETH en una oportunidad única para la generación de rendimientos nativos y el crecimiento de la red a largo plazo. Sharplink se fundó en 2019 y tiene su sede en Miami, Florida. Para obtener más información, visite www.sharplink.com.

Acerca de Ethlabs

Ethlabs es un laboratorio de investigación y desarrollo independiente y sin fines de lucro, además de un gestor del ecosistema, centrado en la próxima era de crecimiento de Ethereum y ETH. Su objetivo se basa en transformar las propiedades únicas de Ethereum en infraestructura, estándares y resultados fiables para usuarios, desarrolladores, instituciones y emisores de activos. Todas sus investigaciones se publican de forma abierta. Para más información, visite ethlabs.org.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluyendo declaraciones sobre el interés institucional previsto en Ethereum, el enfoque de la investigación y las hojas de ruta técnicas, los acuerdos de gobernanza, la administración de subvenciones y los mecanismos de supervisión, así como las estrategias de tesorería y activos digitales. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente, incluyendo las condiciones del mercado de activos digitales, los cambios regulatorios, los avances o retrocesos a nivel de protocolo, el momento y el éxito de las investigaciones, la disponibilidad de financiación y las condiciones económicas generales. En los documentos presentados por Sharplink y Bitmine ante la SEC, disponibles en www.sec.gov, se describen factores de riesgo adicionales. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado, no constituyen garantías, y ni Sharplink ni Bitmine asumen obligación alguna de actualizarlas, salvo que lo exija la ley. Este comunicado de prensa tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor o activo digital.