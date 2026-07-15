SANYのブラジル製造工場が初の油圧ショベルと商用車の出荷を開始

ラテンアメリカにおける同社の製造拡大における重要な節目に

カンピナス、ブラジル、2026年7月15日 /PRNewswire/ -- SANY Groupは最近、ブラジルのサンパウロ州カンピナスにある同社の製造工場が、初の油圧ショベルと商用車の組み立ておよび出荷を完了したと発表しました。この節目は、ブラジルにおけるSANYの製造拠点を拡大し、ラテンアメリカ全域での継続的な成長を支援する重要な一歩となります。

35万平方メートルの第1期敷地には油圧ショベルと商用車専用の2つの組み立てラインが含まれており、年間生産能力は3,500台です。油圧ショベルの組み立てラインの計画年間能力は1,500台ですが、商用車ラインは年間2,000台の生産向けに設計されています。この敷地により、SANYはブラジルおよび周辺のラテンアメリカ市場の顧客により良いサービスを提供できるようになります。

SANY Brazil Manufacturing Plant Delivers First Equipment

ブラジルでの製造事業に支えられ、SANYは国境を越える物流コストや輸入関税コストを削減し、配送サイクルを短縮し、現地の顧客により良いサービスを提供します。カンピナス工場では、製造、販売、およびサービスを統合し、ラテンアメリカ全域におけるSANYのサプライチェーンと競争力を強化します。ブラジル市場への参入以来、SANYは現地の販売、製造、およびサービスに焦点を当ててきました。カンピナス工場での生産開始により、SANYはこの地域におけるエンドツーエンドの製造能力を獲得します。

製造の現地化は、SANYのブラジルに対する長期的なコミットメントの1つの柱に過ぎません。同社はまた、現地化された業務、販売チャネル、および金融サービスに多額の投資を行ってきました。現在、SANYブラジルの従業員の80%が現地で雇用されており、同社は全国に数十のディーラーのネットワークを展開しています。同工場はすでに約200の直接的な雇用を創出しており、将来的にはさらに数千の雇用が見込まれています。

さらに、2025年にブラジル中央銀行から承認を受け、2026年初頭に正式に業務を開始したSANY Bancoは、現地市場に合わせた統合された機器、サービス、および融資ソリューションを現地の顧客に提供します。

SANYのラテンアメリカ会長であるCao Te氏と、プロジェクトのゼネラルマネージャーであるChen Wei氏は、第1期の生産ラインが現在初期生産に対応可能であり、施設の第2期の計画も開始されていると述べました。ブラジルにおけるSANYの提供製品をさらに拡大するために、追加の製品カテゴリーが段階的に導入される予定です。

「将来を見据え、SANYはカンピナス工場を地域の製造ハブとして基盤とし、現地生産をさらに強化し、ラテンアメリカ全域の顧客に高品質の製品を提供します」と両氏は述べています。

SOURCE SANY Group