Kilang Pembuatan SANY Brazil Keluarkan Mesin Pengorek dan Kenderaan Komersial Pertama

Melakar pencapaian penting dalam pengembangan operasi pembuatan syarikat di Amerika Latin

CAMPINAS, Brazil, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group baru-baru ini mengumumkan bahawa kilang pembuatannya di Campinas, Negeri São Paulo, Brazil, telah menyelesaikan pemasangan dan pengeluaran mesin pengorek serta kenderaan komersial pertamanya. Pencapaian itu menyaksikan langkah penting dalam memperluas jejak pembuatan SANY di Brazil dan menyokong pertumbuhan berterusannya di seluruh Amerika Latin.

SANY Brazil Manufacturing Plant Delivers First Equipment

Tapak fasa pertama seluas 350,000 meter persegi itu merangkumi dua barisan pemasangan yang dikhususkan untuk mesin pengorek dan kenderaan komersial, dengan kapasiti pengeluaran tahunan sebanyak 3,500 unit. Barisan pemasangan mesin pengorek mempunyai kapasiti tahunan terancang sebanyak 1,500 unit, manakala barisan kenderaan komersial direka untuk mencapai pengeluaran tahunan sebanyak 2,000 unit. Tapak itu akan membolehkan SANY memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan di Brazil dan pasaran Amerika Latin sekitarnya.

Disokong oleh operasi pembuatannya di Brazil, SANY akan mengurangkan kos logistik rentas sempadan dan tarif import, memendekkan kitaran penghantaran serta memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan tempatan. Kemudahan Campinas akan mengintegrasikan operasi pembuatan, jualan dan perkhidmatan, sekali gus memperkukuh rantaian bekalan serta daya saing SANY di seluruh Amerika Latin. Sejak memasuki pasaran Brazil, SANY memberi tumpuan kepada jualan, pembuatan dan perkhidmatan tempatan. Pelancaran pengeluaran di kemudahan Campinas memberikan SANY keupayaan pembuatan hujung-ke-hujung di rantau itu.

Penyetempatan pembuatan hanyalah satu daripada tonggak komitmen jangka panjang SANY terhadap Brazil. Syarikat turut membuat pelaburan besar dalam operasi setempat, saluran jualan dan perkhidmatan kewangan. Hari ini, 80% pekerja SANY Brazil diambil bekerja daripada kalangan penduduk tempatan, manakala syarikat telah membangunkan rangkaian yang terdiri daripada berpuluh-puluh pengedar di seluruh negara. Kilang tersebut kini telahpun mencipta kira-kira 200 pekerjaan langsung, dengan ribuan lagi dijangka diwujudkan pada masa akan datang.

Selain itu, SANY Banco, yang mendapat kelulusan daripada Central Bank of Brazil pada tahun 2025 dan memulakan operasi secara rasmi pada awal 2026, menyediakan penyelesaian peralatan, perkhidmatan dan pembiayaan bersepadu yang disesuaikan dengan pasaran tempatan kepada pelanggan setempat.

Cao Te, Pengerusi SANY Amerika Latin, dan Chen Wei, Pengurus Besar projek itu, berkata barisan pengeluaran fasa pertama kini berupaya untuk memulakan pengeluaran awal, manakala perancangan bagi fasa kedua kemudahan itu turut dimulakan. Kategori produk tambahan akan diperkenalkan dari semasa ke semasa bagi meluaskan lagi penawaran produk SANY di Brazil.

"Memandang ke hadapan, SANY akan memanfaatkan kilang Campinas sebagai hab pembuatan serantau, terus memperkukuh pengeluaran setempat dan menyediakan produk berkualiti tinggi kepada pelanggan di seluruh Amerika Latin," kata mereka.

SOURCE SANY Group