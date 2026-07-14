โรงงานผลิตของ SANY ในบราซิลเริ่มผลิตรถขุดและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ชุดแรกแล้ว
News provided bySANY Group
14 Jul, 2026, 22:08 CST
ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายการผลิตของบริษัทในละตินอเมริกา
กังปีนัส, บราซิล, 14 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- SANY GROUP เพิ่งประกาศว่าโรงงานผลิตในเมืองกังปีนัส รัฐเซาเปาลู ประเทศบราซิล ได้ประกอบและส่งมอบรถขุดและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ชุดแรกเสร็จสิ้นแล้ว ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายฐานการผลิตของ SANY ในบราซิล และสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทในละตินอเมริกา
โรงงานเฟสแรกขนาด 350,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยสองสายการประกอบสายสำหรับรถขุดและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ โดยมีกำลังการผลิตปีละ 3,500 คัน สายการประกอบรถขุดมีกำลังการผลิตตามแผนปีละ 1,500 คัน ขณะที่สายการประกอบยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ออกแบบมาให้มีกำลังการผลิตปีละ 2,000 คัน โรงงานแห่งนี้จะช่วยให้ SANYให้บริการลูกค้าในบราซิลและตลาดละตินอเมริการอบข้างได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อมีการสนับสนุนจากการดำเนินการผลิตในบราซิล SANY จะลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนและภาษีนำเข้า ลดระยะเวลาการจัดส่ง และให้บริการลูกค้าในท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น โรงงานในเมืองกังปีนัสจะบูรณาการการผลิต การขาย และบริการเข้าด้วยกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการแข่งขันของ SANY ทั่วละตินอเมริกา นับตั้งแต่เข้าสู่ตลาดบราซิล SANY ได้มุ่งเน้นการขาย การผลิต และบริการในท้องถิ่น การเริ่มต้นการผลิตที่โรงงานในเมืองกังปีนัสทำให้ SANY มีความสามารถในการผลิตแบบครบวงจรในภูมิภาคนี้
การผลิตในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในเสาหลักแห่งความมุ่งมั่นระยะยาวของ SANY ที่มีต่อบราซิล โดยบริษัทได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในการดำเนินงาน ช่องทางการขาย และบริการทางการเงินในท้องถิ่น ปัจจุบัน พนักงานของ SANY บราซิล 80% เป็นพนักงานท้องถิ่น และบริษัทได้พัฒนาเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายหลายสิบรายทั่วประเทศ โรงงานแห่งนี้ได้สร้างงานโดยตรงประมาณ 200 ตำแหน่งแล้ว และคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกหลายพันตำแหน่งในอนาคต
นอกจากนี้ SANY Banco ซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารกลางแห่งบราซิลในปี 2568 และเริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2569 ยังให้บริการลูกค้าในท้องถิ่นด้วยอุปกรณ์ บริการ และโซลูชันทางการเงินแบบครบวงจรที่ปรับให้เหมาะกับตลาดท้องถิ่นอีกด้วย
Cao Te ประธานของ SANY ประจำภูมิภาคละตินอเมริกา และ Chen Wei ผู้จัดการทั่วไปของโครงการ กล่าวว่า สายการผลิตในเฟสแรกสามารถทำการผลิตขั้นต้นได้แล้ว และได้เริ่มวางแผนสำหรับเฟสที่สองของโรงงานแล้ว นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในอนาคต เพื่อขยายผลิตภัณฑ์ของ SANY ในบราซิลให้หลากหลายยิ่งขึ้น
"ในอนาคต SANY จะต่อยอดโรงงานในเมืองกังปีนัสให้เป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาค เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตในท้องถิ่น และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้แก่ลูกค้าทั่วละตินอเมริกา" บริษัทกล่าว
SOURCE SANY Group
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