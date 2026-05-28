GIGABYTE mang chủ đề ENTER INFINITY đến COMPUTEX 2026, giới thiệu hệ sinh thái AI và các trải nghiệm điện toán sống động

ĐÀI BẮC, ngày 28 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, đã công bố tham gia COMPUTEX 2026 với chủ đề "ENTER INFINITY", trưng bày danh mục sản phẩm hoàn chỉnh trải dài từ bo mạch chủ, card đồ họa, linh kiện PC, máy tính xách tay, màn hình đến thiết bị ngoại vi. Đánh dấu kỷ niệm 40 năm thành lập GIGABYTE, khu trưng bày phản ánh bốn thập kỷ đổi mới dẫn đầu ngành, đồng thời giới thiệu chương tiếp theo của thương hiệu trong các lĩnh vực công nghệ AI, trải nghiệm game sống động, thiết kế thẩm mỹ tinh tế và các trải nghiệm điện toán thông minh.

Dưới chủ đề ENTER INFINITY, GIGABYTE kết nối di sản kỹ thuật lâu đời của mình với tầm nhìn hướng tới tương lai trong kỷ nguyên AI. Khu trưng bày làm nổi bật cách các công nghệ AI được tích hợp xuyên suốt hệ sinh thái GIGABYTE thông qua tối ưu hóa hệ thống thông minh, điện toán AI cục bộ và các trải nghiệm người dùng được tăng cường bởi AI. Từ khả năng tinh chỉnh hiệu năng do AI hỗ trợ và các quy trình làm việc dành cho nhà sáng tạo nội dung, cho đến các dòng máy tính AI PC và ứng dụng AI tại biên, GIGABYTE cho thấy cách việc tích hợp phần cứng và phần mềm có thể giúp AI trở nên thực tiễn và dễ tiếp cận hơn trong các hoạt động chơi game, sáng tạo, năng suất làm việc và sử dụng hằng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 40 năm, GIGABYTE sẽ ra mắt bo mạch chủ, card đồ họa, thùng máyvà thiết bị ngoại vi dòng INFINITY Series phiên bản giới hạn. Dưới sự dẫn dắt của AORUS, thương hiệu linh kiện chơi game cao cấp của GIGABYTE, INFINITY Series kết hợp các yếu tố thiết kế mang tính kỷ niệm với những đổi mới phần cứng hiệu năng cao, thể hiện cam kết không ngừng của thương hiệu trong việc theo đuổi hiệu năng vượt trội, thiết kế và trải nghiệm người dùng dành cho thế hệ linh kiện chơi game và điện toán thông minh tiếp theo.

Bên cạnh INFINITY Series, GIGABYTE sẽ giới thiệu một khu trưng bày tiêu dùng toàn diện xoay quanh điện toán AI và đổi mới chơi game. Hệ sinh thái AI của hãng trải rộng từ các giải pháp AI PC, AI BOX đến AI TOP, cung cấp khả năng tăng tốc AI cục bộ, các quy trình làm việc AI có khả năng mở rộng và tối ưu hóa hệ thống thông minh cho nhiều kịch bản sử dụng khác nhau. Trong lĩnh vực chơi game, GIGABYTE sẽ trình diễn các sản phẩm phần cứng tự build PC hàng đầu trong ngành, bao gồm bo mạch chủ, card đồ họa và màn hình chơi game OLED được thiết kế cho lối chơi phản hồi cực nhanh cùng hình ảnh sống động. GIGABYTE mang đến hiệu suất chơi game đỉnh cao, được bổ sung các cải tiến định hướng thẩm mỹ như các các dàn PC giấu dây STEALTH và các sản phẩm vỏ gỗ, kết hợp hiệu suất chơi game với thiết kế thẩm mỹ một cách liền mạch.

Khách tham quan có thể khám phá Gian hàng tiêu dùng GIGABYTE #M0520 tại Trung tâm Triển lãm Nangang, Sảnh 1, tầng 4, trong khi Gian hàng doanh nghiệp #K0802 sẽ được đặt tại tầng 1. Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách tham dự có thể tham gia các hoạt động trực tiếp tại sự kiện để nhận những phần quà độc quyền. Đối với những người không thể tham dự sự kiện, hãy tham gia trả lời câu hỏi về INFINITY Series nhân dịp kỷ niệm 40 năm từ ngày 1 tháng 6 để có cơ hội nhận quà tặng là card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

