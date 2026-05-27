GIGABYTE présente ENTER INFINITY au COMPUTEX 2026, en avant-première de son écosystème IA et de ses expériences informatiques immersives.

TAIPEI, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, l'une des plus grandes marques mondiales d'informatique, a annoncé sa participation au salon COMPUTEX 2026 sous le thème « ENTER INFINITY », où elle présentera sa gamme complète de produits grand public, comprenant des cartes mères, des cartes graphiques, des composants PC, des ordinateurs portables, des écrans et des périphériques. Marquant le 40e anniversaire de GIGABYTE, la vitrine reflète quatre décennies d'innovation à la pointe de l'industrie tout en présentant le prochain chapitre de la marque à travers la technologie IA, les jeux immersifs, l'esthétique raffinée et les expériences informatiques intelligentes.

GIGABYTE Brings ENTER INFINITY to COMPUTEX 2026, Previewing Its AI Ecosystem and Immersive Computing Experiences

Sous le thème ENTER INFINITY, GIGABYTE associe son héritage technique de longue date à une vision prospective de l'ère de l'IA. Cette présentation met en avant la manière dont les technologies IA sont intégrées dans l'écosystème de GIGABYTE grâce à l'optimisation intelligente des systèmes, au calcul IA en périphérie et à des expériences utilisateur enrichies par l'IA. De l'optimisation des performances et des flux de travail des créateurs grâce à l'IA aux PC équipés d'IA et aux applications d'IA en périphérie, GIGABYTE montre comment l'intégration du matériel et des logiciels peut rendre l'IA plus pratique et plus accessible dans les domaines du jeu vidéo, de la création, de la productivité et de l'usage quotidien.

Dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire, GIGABYTE présentera les cartes mères, cartes graphiques, châssis et périphériques de la série INFINITY en édition limitée. Dirigée par AORUS, la marque gaming premium de GIGABYTE, la série INFINITY combine des éléments de design commémoratifs avec des innovations matérielles de hautes performances, représentant la poursuite continue de l'excellence des performances, du design et de l'expérience utilisateur pour la prochaine génération de jeux et d'informatique intelligente.

Au-delà de la série INFINITY, GIGABYTE présentera un espace d'exposition complet dédié au grand public, axé sur l'informatique basée sur l'IA et les innovations dans le domaine du jeu vidéo. L'écosystème IA englobe les solutions PC IA, AI BOX et AI TOP, proposant une accélération localisée de l'IA, des flux de travail IA évolutifs et une optimisation intelligente des systèmes dans de multiples scénarios. Dans le domaine du jeu vidéo, GIGABYTE présentera du matériel informatique à monter soi-même à la pointe de la technologie, notamment des cartes mères, des cartes graphiques et des écrans de jeu OLED conçus pour offrir une expérience de jeu ultra-réactive et des images immersives. GIGABYTE offre le summum des performances de jeu, complété par des innovations esthétiques telles que les PC STEALTH sans câble et les produits avec une touche de bois, alliant les performances de jeu et le design esthétique de manière simple.

Les visiteurs peuvent découvrir le stand grand public de GIGABYTE (n° M0520) au 4e étage du hall 1 du centre des expositions de Nangang, tandis que le stand professionnel (n° K0802) se trouve au rez-de-chaussée. Pendant l'exposition, les visiteurs peuvent participer à des activités sur place et recevoir des cadeaux exclusifs. Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre sur place, participez au quiz de la série INFINITY à l'occasion du 40e anniversaire, à partir du 1er juin, pour tenter de remporter une carte graphique AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986784/COMPUTEX_2026_Preview_KV.jpg