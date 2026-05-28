GIGABYTE นำเสนอแนวคิด "ENTER INFINITY" ในงาน COMPUTEX 2026 เผยโฉมระบบ AI และประสบการณ์การประมวลผลสุดล้ำแห่งอนาคต

28 May, 2026, 09:00 CST

ไทเป 28 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลกได้ประกาศเข้าร่วมงาน COMPUTEX 2026 ภายใต้ธีม "ENTER INFINITY" โดยมุ่งจัดแสดงชุดผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ครบครัน ตั้งแต่เมนบอร์ด กราฟิกการ์ด ชิ้นส่วนพีซี แล็ปท็อป จอภาพ และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยการจัดแสดงในครั้งนี้ถือเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีของ GIGABYTE ซึ่งสะท้อนถึงนวัตกรรมที่เป็นผู้นำอุตสาหกรรมตลอดสี่ทศวรรษ พร้อมก้าวสู่บทใหม่ของแบรนด์ที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี AI การเล่นเกมที่สมจริง สุนทรียภาพอันเหนือระดับ และประสบการณ์การประมวลผลอันชาญฉลาด

GIGABYTE ได้ผสานมรดกทางวิศวกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเข้ากับวิสัยทัศน์แห่งยุค AI ภายใต้ธีม ENTER INFINITY โดยการจัดแสดงครั้งนี้จะเน้นไปที่วิธีการบูรณาการเทคโนโลยี AI เข้ากับระบบนิเวศของ GIGABYTE ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัจฉริยะ การประมวลผล AI ภายในเครื่อง และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยกระดับด้วยพลัง AI ตั้งแต่การปรับจูนประสิทธิภาพด้วย AI และเวิร์กโฟลว์สำหรับนักสร้างสรรค์ ไปจนถึง AI PC และแอปพลิเคชัน Edge AI ซึ่ง GIGABYTE ได้สาธิตให้เห็นแล้วว่าการบูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถทำให้ AI กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวและนำไปใช้งานได้จริง ทั้งในด้านการเล่นเกม การสร้างสรรค์ผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี GIGABYTE จะเปิดตัวซีรีส์ INFINITY รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน ทั้งเมนบอร์ด กราฟิกการ์ด เคส และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยมี AORUS แบรนด์เกมมิ่งระดับพรีเมียมเป็นหัวหอกสำคัญ ซีรีส์ INFINITY นี้ได้หลอมรวมองค์ประกอบการออกแบบที่ระลึกเข้ากับนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งของแบรนด์ในการแสวงหาความเป็นเลิศด้านประสิทธิภาพ การออกแบบ และประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับการเล่นเกม และระบบการประมวลผลอัจฉริยะยุคถัดไป

นอกเหนือจากซีรีส์ INFINITY แล้ว GIGABYTE ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่ครบวงจรซึ่งเน้นนวัตกรรมการประมวลผล AI และการเล่นเกม โดยระบบนิเวศ AI ประกอบด้วยโซลูชัน AI PC, AI BOX และ AI TOP ที่มอบการเร่งความเร็ว AI ภายในเครื่อง เวิร์กโฟลว์ AI ที่ปรับขยายได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอัจฉริยะในหลากหลายสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการเล่นเกมนั้น GIGABYTE จะจัดแสดงฮาร์ดแวร์ PC DIY ชั้นนำของอุตสาหกรรม ทั้งเมนบอร์ด กราฟิกการ์ด และจอเกมมิ่ง OLED ที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่ตอบสนองรวดเร็วและมอบภาพอันสมจริง นอกจากนี้ GIGABYTE ยังส่งมอบที่สุดแห่งประสิทธิภาพการเล่นเกมที่เสริมด้วยนวัตกรรมที่เน้นสุนทรียภาพ อาทิเช่น บิลด์พีซีแบบซ่อนสาย (STEALTH PC) และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้รุ่นพิเศษ ซึ่งเป็นการผสานประสิทธิภาพการเล่นเกมเข้ากับการออกแบบได้อย่างไร้รอยต่อ

ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธ GIGABYTE สำหรับผู้บริโภคได้ที่หมายเลข #M0520 ณ ศูนย์นิทรรศการ Nangang Hall 1 ชั้น 4 และบูธสำหรับองค์กรหมายเลข #K0802 ที่ชั้น 1 ในระหว่างงาน ผู้เข้าร่วมสามารถร่วมกิจกรรมภายในบูธเพื่อรับของรางวัลสุดพิเศษได้ และสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ ก็ยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลซีรีส์ INFINITY ครบรอบ 40 ปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไป เพื่อลุ้นรับกราฟิกการ์ด AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G ไปได้เลย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

GIGABYTE Brings ENTER INFINITY to COMPUTEX 2026, Previewing Its AI Ecosystem and Immersive Computing Experiences

