타이베이, 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ -- 세계적인 컴퓨터 브랜드 기가바이트(GIGABYTE)가 '엔터 인피니티(ENTER INFINITY)'라는 테마로 컴퓨텍스 2026 (COMPUTEX 2026) 행사 참가 소식과 함께 메인보드, 그래픽 카드, PC 부품, 노트북, 모니터, 주변기기 전반을 아우르는 완벽한 제품 라인업을 선보인다. 기가바이트의 40주년을 기념하는 이번 쇼케이스는 40년간의 업계를 선도해왔던혁신을 반영하는 동시에 AI 기술, 몰입감 넘치는 게이밍, 세련된 미학, 지능형 컴퓨팅 경험 전반에 걸친 브랜드의 다음 여정을 소개한다.

기가바이트, 컴퓨텍스 2026에서 '엔터 인피니티' 선보이며 AI 생태계와 몰입형 컴퓨팅 경험 미리 공개

엔터 인피니티 테마 아래, 기가바이트는 오랜 역사를 지닌 엔지니어링 노하우를 기반으로 AI 시대를 위한 미래 지향적 비전을 선보인다. 이번 쇼케이스는 지능형 시스템 최적화, 로컬 AI 컴퓨팅 및 AI 기반 맞춤형사용자 경험을 통해 AI 기술이 기가바이트의 생태계 전반에 통합되는 방식을 강조한다. AI 기반 성능 튜닝과 크리에이터 워크플로부터 AI PC와 엣지 AI 애플리케이션까지, 기가바이트는 하드웨어와 소프트웨어 시너지를 통해 게이밍, 크리에이티브, 업무 생산성 및 일상적인 사용 전반에서 AI를 더 실용적이고 가깝게 느낄 수 있는 환경을 제안한다.

40주년 기념행사의 일환으로 기가바이트는 한정판 인피니티 시리즈(INFINITY Series) 메인보드, 그래픽 카드, 케이스 및 주변기기를 처음으로 선보일 예정이다. 기가바이트의 프리미엄 게이밍 브랜드 어로스(AORUS)가 이끄는 인피니티 시리즈는 기념비적인 디자인 요소와 고성능의 하드웨어 혁신을 결합하여 차세대 게이밍과 지능형 컴퓨팅을 위한 성능과 디자인, 혁신적인 사용자 경험을 고집해온 브랜드의 철학을 보여준다.

인피니티 시리즈를 넘어 기가바이트는 AI 컴퓨팅과 게이밍 혁신을 중심으로 유저들을 위한 특별 쇼케이스를 선보일 예정이다. AI 생태계에서는 AI PC, AI BOX 및 AI TOP 솔루션을 기반으로 다양한 작업 시나리오 속에서 로컬 AI 가속, 확장 가능한 AI 워크플로우 및 지능형 시스템 최적화를 선보인다. 게이밍 분야에서 기가바이트는 지연 없는 초고속 게임플레이와 압도적인 비주얼을 위해 설계된 메인보드, 그래픽 카드 및 OLED 게이밍 모니터를 포함한 업계 선도적인 PC DIY 하드웨어 라인업을 선보일 예정이다. 또한 기가바이트는 케이블 스텔스(STEALTH) PC 빌드와 우드 에디션 제품 등에서 감각적인 미학과 뛰어난 퍼포먼스의 새로운 기준을 제시하며 강력한 게이밍 성능을 증명할 예정이다.

방문객들은 난강전람관(Nangang Exhibition Center) 홀 1, 4층의 기가바이트 소비자 부스 #M0520을 살펴볼 수 있으며, 엔터프라이즈 부스 #K0802는 1층에 위치할 예정이다. 전시 기간 동안 부스에 마련된 다양한 프로그램에 참여한 방문객들에게는 독점 스페셜 경품도 제공될 예정이다. 또한 전시에 방문할 수 없는 유저들을 위해, 기가바이트는 6월 1일부터 40주년 인피니티 시리즈 퀴즈에 참가한 이들에게 AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G 그래픽 카드를 받을 수 있는 행운의 기회를 제공한다. 자세한 정보는 https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww 을 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE GIGABYTE