技嘉以「ENTER INFINITY」主題參展 COMPUTEX 2026 全面展現 AI 生態系與沉浸式電競體驗

台北2026年5月28日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技（GIGABYTE）以「ENTER INFINITY」為主題參展 COMPUTEX 2026，完整展示主機板、顯示卡、PC 零組件、筆記型電腦、電競螢幕與電腦周邊等全系列消費性產品陣容。適逢技嘉成立 40 週年，本次展出不僅展現品牌四十年來持續引領產業創新的技術實力，也揭示技嘉在 AI 科技、沉浸式電競體驗、美學設計與智慧運算上的全新篇章。

邁入成立 40 週年的技嘉，以「ENTER INFINITY」為核心主題，不僅象徵品牌承襲四十年來累積的技術實力與創新能量，更代表邁向 AI 新世代與無限未來的發展方向。展會現場將完整展示 AI 技術如何深度整合至技嘉產品生態系中，涵蓋智慧效能調校、地端 AI 運算，以及 AI 強化使用體驗等面向。從 AI 驅動的效能與創作者工作流程優化，到 AI PC 與邊緣 AI 應用，技嘉透過軟硬體整合，加速AI 應用落地至遊戲、創作、生產力與日常使用情境。