GIGABYTE presenta ENTER INFINITY en COMPUTEX 2026, anticipando su ecosistema de IA y experiencias informáticas inmersivas

TAIPÉI, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca informática líder mundial, ha anunciado su participación en COMPUTEX 2026 bajo el lema «ENTER INFINITY», donde presentará su gama completa de productos de consumo, que abarca placas base, tarjetas gráficas, componentes para PC, ordenadores portátiles, monitores y periféricos. Coincidiendo con su 40.º aniversario, la presentación refleja sus cuatro décadas de innovación líder en el sector e introduce el próximo capítulo de la marca en tecnología de IA, juego inmersivo, estética refinada y experiencias de computación inteligente.

GIGABYTE Brings ENTER INFINITY to COMPUTEX 2026, Previewing Its AI Ecosystem and Immersive Computing Experiences

Con el lema «ENTER INFINITY», GIGABYTE conecta su consolidado legado de ingeniería con una visión orientada al futuro para la era de la IA. La presentación pone de manifiesto cómo las tecnologías de IA se integran en todo el ecosistema de GIGABYTE mediante la optimización inteligente de los sistemas, la computación local y las experiencias de usuario mejoradas con IA. Desde el ajuste de rendimiento impulsado por IA y los flujos de trabajo para creadores hasta los PC con IA y las aplicaciones de IA periféricas («edge AI»), GIGABYTE demuestra cómo la integración de hardware y software puede hacer que la IA resulte más práctica y accesible para gaming, creación, productividad y uso cotidiano.

Como parte de la celebración de su 40.º aniversario, GIGABYTE presentará en primicia las placas base, tarjetas gráficas, torres y periféricos de edición limitada de la serie INFINITY. Liderada por AORUS, la marca premium para el nicho del gamingde GIGABYTE, la serie INFINITY combina elementos de diseño conmemorativos con innovación de hardware de alto rendimiento, lo que representa la búsqueda constante por parte de la marca de la excelencia en términos de rendimiento, diseño y experiencias de usuario para los juegos de nueva generación y la computación inteligente.

Aparte de la serie INFINITY, GIGABYTE presentará una exposición completa orientada al consumidor centrada en la computación con IA y la innovación para gaming. El ecosistema de IA abarca las soluciones AI PC, AI BOX y AI TOP, que ofrecen aceleración local de IA, flujos de trabajo de IA escalables y optimización inteligente de los sistemas en múltiples situaciones. En el ámbito del gaming, GIGABYTE mostrará hardware de PC «DIY» líder en el sector, incluidas placas base, tarjetas gráficas y monitores gaming OLEDdiseñados para una jugabilidad ultrarrápida y una experiencia visual inmersiva. GIGABYTE ofrece la cúspide del rendimiento para gaming, complementado con innovaciones impulsadas por la estética como las configuraciones PC cable STEALTH y los productos en edición madera, que combinan a la perfección el rendimiento en los juegos con el diseño estético.

Los visitantes podrán descubrir el stand para consumidores de GIGABYTE n.º M0520 en el Nangang Exhibition Center, Hall 1, 4.ª planta, mientras que el stand corporativo n.º K0802 se ubicará en la 1.ª planta. Durante la feria, los asistentes podrán participar en actividades presenciales para recibir obsequios exclusivos. Quienes no puedan asistir al evento pueden sumarse al concurso de la serie INFINITY con motivo del 40.º aniversario a partir del 1 de junio para tener la oportunidad de ganar una tarjeta gráfica AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY 32G. Para más información, visite la dirección: https://bit.ly/COMPUTEX_2026_GIGABYTE_Consumer_ww

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