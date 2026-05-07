A Group-IB foi nomeada Líder no Magic Quadrant™ do Gartner® para Tecnologias de Inteligência de Ciberameaças

Reconhecida como uma das cinco Líderes entre 18 fornecedores avaliados na primeira avaliação do Gartner® sobre o mercado de inteligência de ameaças, a plataforma de inteligência preditiva e centrada no adversário da Group-IB oferece visibilidade que as organizações precisam para impedir que as ameaças ocorram

SINGAPURA, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Group-IB, uma das principais criadoras de tecnologias de cibersegurança preditiva para investigar, prevenir e combater crimes digitais, foi reconhecida como Líder no Magic Quadrant™ do Gartner® para Tecnologias de Inteligência de Ciberameaças. Este reconhecimento coloca a Group-IB entre os únicos cinco fornecedores a alcançar o status de Líder no primeiro Magic Quadrant™ que o Gartner® já publicou para o mercado de inteligência contra ameaças, uma avaliação que analisou dezoito fornecedores quanto à completude da visão e capacidade de execução.

Esse reconhecimento é um testemunho de mais de duas décadas de pesquisa centrada no adversário, da escala e sofisticação de sua Plataforma Unificada de Risco, e da vantagem de inteligência preditiva de ameaças construída sobre fontes únicas de inteligência de ameaças e 21 anos de telemetria proprietária, mais de 1.500 investigações conjuntas com agências de aplicação da lei e monitoramento contínuo 24 horas por dia, 7 dias por semana, na dark web.

Reconhecimento pela inovação em defesa cibernética preditiva e inteligência unificada de riscos

No seu relatório "Magic Quadrant™ do Gartner® para Tecnologias de Inteligência de Ciberameaças de 2026", o Gartner® destacou a inteligência verticalizada da Group-IB como um ponto forte fundamental, especificamente a capacidade da plataforma de combinar acesso à dark web e a grupos fechados, validação de resposta a incidentes, telemetria exclusiva contra fraudes e recursos diferenciados, como o monitoramento de ameaças via BGP (Border Gateway Protocol) e seu modelo Cyber Fraud Fusion. Isso confere à Group-IB uma profundidade única nos setores de serviços financeiros, telecomunicações, governo e aplicação da lei.

O Gartner® também reconheceu a abrangência e a previsibilidade de custos da Plataforma Unificada de Risco da Group-IB, um data lake de inteligência consolidado que abrange inteligência contra ameaças, fraude, XDR gerenciado, sandboxing e investigações, oferecendo usuários, APIs, regras de detecção e remoção ilimitadas em escala empresarial. A trajetória de inovação da Group-IB foi ainda mais reconhecida, com o Gartner® destacando uma mudança claramente definida no plano de ação, passando da detecção para uma defesa baseada na previsão, abrangendo a modelagem de caminhos de ataque, a interrupção preditiva de fraudes por meio do Cyber Fraud Fusion e o gerenciamento unificado de incidentes em áreas como Inteligência de Ameaças, Gerenciamento da Superfície de Ataque, Proteção contra Riscos Digitais e Gerenciamento da Postura de Segurança na Nuvem.

"Ser reconhecida como Líder no primeiro Magic Quadrant™ do Gartner® para Tecnologias de Inteligência de Ciberameaças é um marco para a Group-IB e uma aprovação da direção que temos seguido desde 2003. A segurança cibernética não pode mais ser reativa, e as organizações precisam de inteligência preditiva com foco no adversário, proveniente de fontes exclusivas de inteligência sobre ameaças, que as ajude a antecipar ataques antes que eles ocorram. Este reconhecimento demonstra a solidez da nossa Plataforma Unificada de Risco, a profundidade da nossa telemetria exclusiva e a experiência das nossas equipes globais, que trabalham diariamente para ajudar clientes, parceiros e autoridades policiais a se anteciparem aos cibercriminosos", afirmou Dmitry Volkov, CEO da Group-IB.

Inteligência baseada em duas décadas de visibilidade do adversário

O posicionamento da Group-IB como líder reflete as capacidades adquiridas na prática. Sua solução de inteligência contra ameaças fornece indicadores preditivos de ataque, gerados a partir de inteligência longitudinal e monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, da dark web, permitindo que as organizações antecipem as táticas, os conjuntos de ferramentas e as campanhas regionais dos cibercriminosos antes que elas se concretizem totalmente. A unidade de Inteligência contra Ameaças da Group-IB já apoiou mais de 1.500 investigações conjuntas com órgãos de segurança pública, incluindo a INTERPOL, a Europol e a AFRIPOL, e sustenta a visibilidade das ameaças fornecida a empresas, instituições financeiras e governos por meio da rede global da Group-IB, composta por 11 Centros de Resistência ao Crime Digital.

O modelo Cyber Fraud Fusion da Group-IB, que integra inteligência contra fraudes com inteligência contra ameaças na camada de dados, elimina os pontos cegos decorrentes da operação isolada das equipes de segurança cibernética e de combate à fraude. Em um ambiente em que as pesquisas exclusivas da Group-IB confirmam que os grupos de ransomware e os ecossistemas de fraude estão cada vez mais convergindo e compartilhando infraestrutura, essa visão unificada não é apenas uma vantagem funcional, mas uma necessidade estratégica para qualquer organização que leve a sério a defesa baseada na previsão.

Para acessar o relatório "Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies" e saber mais sobre a plataforma de inteligência contra ameaças da Group-IB, acesse Gartner.com (requer uma assinatura da Gartner®). Volte em breve para obter uma cópia gratuita do relatório completo.

Aviso: O Gartner® não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner® consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner® e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. O Gartner® se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. GARTNER® é uma marca registrada e uma marca de serviço da Gartner®, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e usada neste documento com permissão. MAGIC QUADRANT™ é uma marca registrada da Gartner®, Inc. e/ou suas afiliadas e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Group-IB

Fundada em 2003, a Group-IB é uma empresa líder no desenvolvimento de tecnologias preditivas de segurança cibernética para investigar, prevenir e combater o crime digital em todo o mundo. Com sede em Singapura e Centros de Resistência ao Crime Digital nas Américas, Europa, Oriente Médio e África, Ásia Central e Ásia-Pacífico, a Group-IB oferece defesa preditiva e baseada em inteligência, analisando e neutralizando ameaças cibernéticas regionais e específicas de cada país por meio de sua Plataforma Unificada de Risco, proporcionando uma defesa sem igual graças à sua Plataforma de Inteligência contra Fraudes Cibernéticas, líder do setor, Gerenciamento de Postura de Segurança em Nuvem, Inteligência de Ameaças, Proteção contra Fraudes, Proteção contra Riscos Digitais, Detecção e Resposta Estendidas Gerenciadas (XDR), Proteção de E-mail Corporativo e Gerenciamento de Superfície de Ataque Externa, atendendo aos setores governamental, de varejo, saúde, jogos, financeiro e outros. A Group-IB colabora com agências internacionais de aplicação da lei, como a INTERPOL, a Europol e a AFRIPOL, para fortalecer a segurança cibernética em todo o mundo, e já foi premiada por agências de consultoria como a Datos Insights, a Gartner, a Forrester, a Frost & Sullivan e a KuppingerCole.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972727/image_5019391_34001734.jpg

FONTE Group-IB