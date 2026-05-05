Group-IB wurde im ersten Gartner® Magic Quadrant™ für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet

Group-IB wurde in der ersten Gartner®-Bewertung des Marktes für Bedrohungsinformationen als einer von nur fünf „Leaders" unter 18 bewerteten Anbietern ausgezeichnet. Die auf Angreifer ausgerichtete, prädiktive Bedrohungsinformationsplattform von Group-IB bietet Unternehmen die nötige Transparenz, um Bedrohungen abzuwehren, bevor sie Schaden anrichten können.

SINGAPUR, 6. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, ein führender Entwickler von prädiktiven Cybersicherheitstechnologien zur Ermittlung, Prävention und Bekämpfung digitaler Kriminalität, wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2026 für Cyberthreat-Intelligence-Technologien als „Leader" ausgezeichnet Mit dieser Auszeichnung gehört Group-IB zu den nur fünf Anbietern, die im ersten Magic Quadrant™, den Gartner® jemals für den Markt für Bedrohungsinformationen veröffentlicht hat, den Status „Leader" erreicht haben – eine Bewertung, bei der achtzehn Anbieter hinsichtlich der Vollständigkeit ihrer Vision und ihrer Umsetzungsfähigkeit beurteilt wurden.

Diese Auszeichnung ist ein Beleg für mehr als zwei Jahrzehnte angreiferzentrierter Forschung, den Umfang und die Ausgereiftheit der Unified Risk Platform sowie den Vorteil der prädiktiven Bedrohungsinformationen, der auf einzigartigen Quellen für Bedrohungsinformationen und 21 Jahren proprietärer Telemetrie, über 1.500 gemeinsamen Ermittlungen mit Strafverfolgungsbehörden und einer kontinuierlichen 24/7-Überwachung des Dark Webs basiert.

Anerkennung für Innovation im Bereich prädiktiver Cyberabwehr und Unified Risk Intelligence

In seinem Bericht „2026 Gartner® Magic Quadrant™ für Cyberthreat-Intelligence-Technologien" hob Gartner® die vertikalisierte Intelligence von Group-IB als eine der wichtigsten Stärken hervor, insbesondere die Fähigkeit der Plattform, Zugang zum Dark Web und zu geschlossenen Gruppen, die Validierung von Incident Response, proprietäre Betrugstelemetrie sowie einzigartige Funktionen wie die BGP-Bedrohungsüberwachung (Border Gateway Protocol) und das „Cyber Fraud Fusion"-Modell zu kombinieren. Diese verleihen Group-IB besondere Tiefe in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation sowie im Regierungs- und Strafverfolgungssektor.

Gartner® würdigte zudem die Breite und Kostenvorhersehbarkeit der Unified Risk Platform von Group-IB, einem konsolidierten Intelligence-Data-Lake, der Bedrohungsinformationen, Betrugsdaten, Managed XDR, Sandboxing und Ermittlungen umfasst und unbegrenzte Nutzer, APIs, Hunting-Regeln und Takedowns im Unternehmensmaßstab bietet. Die Innovationsentwicklung von Group-IB wurde ebenfalls hervorgehoben, wobei Gartner® eine klar formulierte Neuausrichtung der Roadmap von der Erkennung hin zu einer vorausschauenden Verteidigung würdigte, die die Modellierung von Angriffspfaden, die vorausschauende Betrugsbekämpfung durch Cyber Fraud Fusion sowie ein einheitliches Incident Management über Threat Intelligence, Attack Surface Management, Digital Risk Protection und Cloud Security Posture Management umfasst.

„Die Ernennung zum Leader im allerersten Gartner® Magic Quadrant™ für Cyberthreat-Intelligence-Technologien ist ein Meilenstein für Group-IB und eine Bestätigung der Richtung, die wir seit 2003 eingeschlagen haben. Cybersicherheit darf nicht länger reaktiv sein, und Unternehmen benötigen angreiferzentrierte, prädiktive Informationen aus einzigartigen Threat-Intelligence-Quellen, die ihnen helfen, Angriffe zu antizipieren, bevor sie stattfinden. Diese Anerkennung spiegelt die Stärke unserer Unified Risk Platform, die Tiefe unserer proprietären Telemetrie und die Expertise unserer globalen Teams wider, die jeden Tag daran arbeiten, Kunden, Partnern und Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, Cyberkriminellen immer einen Schritt voraus zu sein", sagte Dmitry Volkov, CEO von Group-IB.

Informationen, die auf zwei Jahrzehnten Erfahrung mit der Erkennung von Angreifern basieren

Die Positionierung von Group-IB als Marktführer spiegelt Fähigkeiten wider, die in der Praxis erprobt wurden. Die Bedrohungsinformationslösung des Unternehmens liefert prädiktive Angriffsindikatoren, die aus Langzeitdaten und einer rund um die Uhr stattfindenden Überwachung des Dark Web generiert werden. Damit können Unternehmen die Taktiken, Tools und regionalen Kampagnen von Angreifern vorhersagen, bevor diese vollständig zum Tragen kommen. Die Bedrohungsinformationen von Group-IB haben mehr als 1.500 gemeinsame Ermittlungen mit Strafverfolgungsbehörden, darunter INTERPOL, Europol und AFRIPOL, unterstützt und bilden die Grundlage für die Bedrohungstransparenz, die Unternehmen, Finanzinstituten und Regierungen über das globale Netzwerk von Group-IB mit 11 Digital Crime Resistance Centers bereitgestellt wird.

Das „Cyber-Fraud-Fusion"-Modell von Group-IB, das Betrugsinformationen mit Bedrohungsinformationen auf der Datenebene integriert, beseitigt die blinden Flecken, die entstehen, wenn Cybersicherheits- und Betrugsbekämpfungsteams isoliert voneinander arbeiten. In einem Umfeld, in dem die firmeneigenen Untersuchungen von Group-IB bestätigen, dass Ransomware-Gruppen und Betrugsökosysteme zunehmend zusammenwachsen und Infrastruktur gemeinsam nutzen, ist diese einheitliche Sichtweise kein bloßer Funktionsvorteil, sondern eine strategische Notwendigkeit für jede Organisation, die es mit einer vorausschauenden Verteidigung ernst meint.

Um auf den Bericht „Gartner® Magic Quadrant™ für Cyberthreat-Intelligence-Technologien" zuzugreifen und mehr über die Bedrohungsinformationsplattform von Group-IB zu erfahren, besuchen Sie Gartner.com (erfordert ein Gartner®-Abonnement). Schauen Sie bald wieder vorbei, um eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts zu erhalten.

Haftungsausschluss: Gartner® unterstützt keine der in seinen Forschungsveröffentlichungen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsveröffentlichungen von Gartner® geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner® wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner® lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER® ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner®, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA und international. MAGIC QUADRANT™ ist eine eingetragene Marke von Gartner®, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Group-IB

Group-IB wurde 2003 gegründet und ist ein führender Entwickler prädiktiver Cybersicherheitstechnologien zur weltweiten Aufklärung, Prävention und Bekämpfung digitaler Kriminalität. Mit Hauptsitz in Singapur und Digital Crime Resistance Centers in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika, Zentralasien sowie im asiatisch-pazifischen Raum bietet Group-IB prädiktive, informationsgestützte Verteidigung, indem es regionale und länderspezifische Cyberbedrohungen über seine Unified Risk Platformanalysiert und neutralisiert. Das Unternehmen bietet beispiellosen Schutz durch seine branchenführende Cyber Fraud Intelligence Platform, Cloud Security Posture Management, Threat Intelligence, Fraud Protection, Digital Risk Protection, Managed Extended Detection and Response (XDR), Business Email Protectionsowie External Attack Surface Management- Lösungen und bedient damit unter anderem die Bereiche Regierung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Gaming und Finanzsektor. Group-IB arbeitet mit internationalen Strafverfolgungsbehörden wie INTERPOL, Europol und AFRIPOL zusammen, um die Cybersicherheit weltweit zu stärken, und wurde von Beratungsagenturen wie Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan und KuppingerCole ausgezeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.group-ib.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn, X, Facebook, und Instagram.

Entdecken Sie unsere Podcasts „Masked Actors" und „Fraud Intel", in denen führende Experten aus der Cybersicherheitsbranche über Erfahrungen aus der Praxis, neue Trends und praktische Erkenntnisse berichten, damit Sie im Kampf gegen Cyberkriminalität immer einen Schritt voraus sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972727/image_5019391_34001734.jpg