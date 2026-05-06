Group-IB、Gartner® Magic Quadrant™のサイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門でリーダーに選出

脅威インテリジェンス市場に関する初のGartner®評価において、評価対象ベンダー18社中、わずか5社のリーダーの1社に認定されたGroup-IBの攻撃者中心の予測型脅威インテリジェンス・プラットフォームは、企業が脅威を事前に阻止するために必要な可視性を提供します

シンガポール、2026年5月6日 /PRNewswire/ -- デジタル犯罪を調査、防止、撲滅する予測サイバーセキュリティ・テクノロジーのリーディング・クリエーターであるGroup-IBは、Gartner® Magic Quadrant™においてリーダーに選出されました。今回選出されたのは、2026年Gartner® Magic Quadrant™のサイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門となります。この評価により、Group-IBは、Gartner®が脅威インテリジェンス市場向けに初めて発表したMagic Quadrant™において、リーダーの地位を獲得したわずか5社のベンダーのうちの1社となりました。

この評価は、20年以上にわたる攻撃者中心の研究、統合リスク・プラットフォームの規模と洗練性、そして独自の脅威情報源と21年間にわたる独自の遠隔測定、法執行機関との1,500件を超える共同調査、24時間365日の継続的なダークウェブ監視に基づいて構築された予測脅威インテリジェンスの優位性を証明するものです。

予測サイバーディフェンスと統合リスクインテリジェンスのイノベーションが評価される

Gartner® Magic Quadrant™のサイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門レポートでは、Group-IBの垂直化されたインテリジェンスを主要な強みとして取り上げています。特に、ダークウェブやクローズド・グループへのアクセス、インシデント・レスポンスの検証、独自の不正テレメトリ、BGP（ボーダー・ゲートウェイ・プロトコル）脅威モニタリングやサイバー詐欺フュージョン・モデルなどのユニークな機能を組み合わせたプラットフォームの能力を強調しています。これらにより、Group-IBは金融サービス、テレコミュニケーション、政府・法執行部門に特に厚みを増しています。

Gartner®はまた、脅威インテリジェンス、不正行為、マネージドXDR、サンドボックス、調査を網羅する統合インテリジェンス・データレイクであり、無制限のユーザー、API、ハンティング・ルール、テイクダウンをエンタープライズ規模で提供するGroup-IBの統合リスク・プラットフォームの幅広さとコスト予測可能性を評価しました。Group-IBのイノベーションの軌跡はさらに注目され、Gartner®は、攻撃経路のモデリング、サイバー詐欺フュージョンによる詐欺の予測的破壊、脅威インテリジェンス、攻撃サーフェス管理、デジタルリスク保護、クラウドセキュリティ体制管理にまたがる統合インシデント管理など、検知から予測第一の防御への明確なロードマップのシフトを認めています。

「Gartner® Magic Quadrant™のサイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門のリーダーに初めて選ばれたことは、Group-IBにとって画期的なことであり、2003年以来歩んできた方向性を証明するものです。サイバーセキュリティはもはや事後対応では済まされず、組織は独自の脅威インテリジェンス情報源から得られる、攻撃者視点に立った予測型インテリジェンスを活用し、攻撃が現実化する前にそれを予見できるようにする必要があります。今回の受賞は、当社の統合リスク・プラットフォームの強さ、当社独自のテレメトリの深さ、そして顧客、パートナー、法執行機関がサイバー犯罪者の一歩先を行くのを支援するために日々活動しているグローバルチームの専門知識を反映したものです」と、Group-IBのDmitry Volkov最高経営責任者（CEO）は述べています。

20年にわたる攻撃者の可視化に基づくインテリジェンス

Group-IBの業界におけるリーダーとしての地位は、現場で培われた実力を反映したものです。同社の脅威インテリジェンスソリューションは、長期的なインテリジェンスと24時間365日のダークウェブ監視から生成された攻撃予測指標を提供し、攻撃者の戦術、ツールセット、地域ごとのキャンペーンが本格化する前に、組織がそれらを予測できるように支援します。Group-IBの脅威インテリジェンスは、INTERPOL、EUROPOL、AFRIPOLなどの法執行機関と1,500件以上の共同捜査を実現し、Group-IBの11のデジタル犯罪対策センターのグローバルネットワークを通じて企業、金融機関、政府に提供される脅威の可視性を支えています。

Group-IBのサイバー不正フュージョン・モデルは、不正インテリジェンスと脅威インテリジェンスをデータレイヤーで統合し、サイバーセキュリティチームと不正チームがサイロで活動する際に生じる盲点をなくします。Group-IB独自の調査により、ランサムウェアグループと詐欺エコシステムがますます融合し、インフラを共有していることが確認されている現状において、この統合的な視点は単なる機能上の優位性ではなく、予測を最優先とする防御を真剣に追求するあらゆる組織にとって戦略的な必須要件となります。

Gartner® Magic Quadrant™のサイバー脅威インテリジェンス・テクノロジー部門レポートにアクセスし、Group-IBのスレット・インテリジェンス・プラットフォームの詳細をご覧になるには、Gartner.comをご覧ください（Gartner®のサブスクリプションが必要です）。近日中にレポート全文を無料でお送りいたしますので、ご確認ください。

免責事項Gartner®は、そのリサーチ出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対して、最高格付けまたはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartner®のリサーチ出版物は、Gartner®のリサーチ組織の意見であり、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartner®は、本リサーチに関して、明示または黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性を含むすべての保証を否認します。GARTNER®は、米国およびその他の国におけるGartner®, Inc.および/またはその関連会社の登録商標およびサービスマークです。MAGIC QUADRANT™はGartner®, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、許可を得て使用しています。All rights reserved.

Group-IBについて

2003年に設立されたGroup-IBは、デジタル犯罪を調査、防止、撲滅するための予測的サイバーセキュリティ技術をグローバルに提供するリーディングカンパニーです。シンガポールに本社を置き、米州、欧州、中東・アフリカ、中央アジア、アジア太平洋地域にデジタル犯罪対策センターを展開するGroup-IBは、Unified Risk Platformを通じて、地域や国特有のサイバー脅威を分析・無力化することで、予測可能なインテリジェンス主導の防御を実現しています。また、業界をリードするCyber Fraud Intelligence Platform、Cloud Security Posture Management、Threat Intelligence、Fraud Protection、Digital Risk Protection、Managed Extended Detection and Response (XDR)、Business Email Protection、External Attack Surface Managementソリューションを通じて比類のない防御を提供し、政府機関、小売、ヘルスケア、ゲーム、金融セクター、その他に対応しています。Group-IBは、INTERPOL、EUROPOL、AFRIPOLなどの国際的な法執行機関と協力して世界中のサイバーセキュリティを強化しており、Datos Insights、Gartner、Forrester、Frost & Sullivan、KuppingerColeなどのアドバイザリー機関から表彰を受けています。

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SOURCE Group-IB