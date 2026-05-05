Group-IB nommé leader dans le premier Gartner® Magic Quadrant™ pour les technologies de renseignement sur les cybermenaces

Reconnue comme l'un des cinq leaders parmi les 18 fournisseurs évalués lors de la toute première évaluation Gartner® du marché de renseignement sur les menaces, la plateforme d'intelligence prédictive axée sur les adversaires de Group-IB offre aux entreprises la visibilité dont elles ont besoin pour contrer les menaces avant qu'elles frappent

SINGAPOUR, May 6, 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, l'un des principaux créateurs de technologies de cybersécurité prédictives permettant d'enquêter, de prévenir et de lutter contre la criminalité numérique, a été nommé Leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ pour les technologies de renseignement sur les cybermenaces. Cette distinction place Group-IB parmi les cinq seuls fournisseurs à avoir obtenu le statut de « Leader » dans le tout premier Magic Quadrant™ publié par Gartner® pour le marché de renseignement sur les menaces, une évaluation qui a porté sur dix-huit fournisseurs en fonction de l'exhaustivité de leur vision et de leur capacité d'exécution.

Cette reconnaissance témoigne de plus de vingt ans de recherche centrée sur l'adversaire, de l'ampleur et de la sophistication de sa plate-forme de risque unifiée et de l'avantage en matière de renseignements prédictifs sur les menaces, qui repose sur des sources uniques de renseignements sur les menaces et 21 ans de télémétrie propriétaire, plus de 1 500 enquêtes conjointes avec des organismes chargés de l'application de la loi et une surveillance continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, du dark-web.

Reconnaissance de l'innovation en matière de cyberdéfense prédictive et d'intelligence unifiée des risques

Dans son rapport 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies, Gartner® a mis en avant le renseignement verticalisé de Group-IB comme un atout majeur, plus précisément la capacité de la plateforme à combiner l'accès au dark web et aux groupes fermés, la validation de la réponse aux incidents, la télémétrie exclusive de la fraude et des capacités uniques telles que la surveillance des menaces BGP (Border Gateway Protocol) et son modèle de fusion de la cyberfraude. Le Groupe-IB dispose ainsi d'une expérience particulière dans les secteurs des services financiers, des télécommunications, du gouvernement et de l'application de la loi.

Gartner® a également reconnu l'étendue et la prévisibilité des coûts de la plate-forme de risque unifiée de Group-IB, un lac de données de renseignement consolidé couvrant le renseignement sur les menaces, la fraude, Managed XDR, le sandboxing et les enquêtes, offrant un nombre illimité d'utilisateurs, d'API, de règles de chasse et de retraits à l'échelle de l'entreprise. La trajectoire d'innovation de Group-IB a également été remarquée, Gartner® reconnaissant un changement de feuille de route clairement articulé, passant de la détection à la défense basée sur la prédiction, englobant la modélisation du chemin d'attaque, la perturbation prédictive de la fraude grâce à Cyber Fraud Fusion, et la gestion unifiée des incidents à travers la Threat Intelligence, la gestion de la surface d'attaque (Attack Surface Management), la protection du risque numérique (Digital Risk Protection) et la gestion de la posture de sécurité dans le cloud (Cloud Security Posture Management).

« Être nommé leader dans le tout premier Gartner® Magic Quadrant™ pour les technologies de renseignement sur les cybermenaces est une étape importante pour le Group-IB, et une validation de la direction que nous avons prise depuis 2003. La cybersécurité ne peut plus être réactive, et les organisations ont besoin de renseignements prédictifs centrés sur l'adversaire, provenant de sources uniques de renseignements sur les menaces, qui les aident à anticiper les attaques avant qu'elles ne se concrétisent. Cette reconnaissance reflète la force de notre plateforme unifiée de gestion des risques, la profondeur de notre télémétrie propriétaire et l'expertise de nos équipes internationales qui travaillent chaque jour pour aider les clients, les partenaires et les forces de l'ordre à garder une longueur d'avance sur les cybercriminels », a déclaré Dmitry Volkov, PDG de Group-IB.

Des renseignements fondés sur deux décennies de visibilité de l'adversaire

Le statut de leader de Group-IB témoigne de ses compétences acquises sur le terrain. Sa solution de renseignements sur les menaces fournit des indicateurs prédictifs d'attaques, générés à partir de données collectées sur le long terme et d'une surveillance du dark web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant ainsi aux entreprises d'anticiper les tactiques, les outils et les campagnes régionales des pirates avant même qu'elles n'apparaissent. Les renseignements sur les menaces de Group-IB ont permis de mener plus de 1 500 enquêtes conjointes avec des organismes chargés de l'application de la loi, notamment INTERPOL, Europol et AFRIPOL, et sont à la base de la visibilité sur les menaces offerte aux entreprises, aux institutions financières et aux gouvernements par le réseau mondial de 11 centres de résistance à la criminalité numérique de Group-IB.

Le modèle Cyber Fraud Fusion de Group-IB, qui intègre les renseignements sur la fraude et les renseignements sur les menaces au niveau des données, élimine les angles morts qui apparaissent lorsque les équipes chargées de la cybersécurité et de la fraude travaillent en vase clos. Dans un environnement où les recherches exclusives de Group-IB confirment que les groupes de ransomware et les écosystèmes de fraude convergent de plus en plus et partagent leur infrastructure, cette vision unifiée n'est pas un avantage, mais une nécessité stratégique pour toute organisation soucieuse de se doter d'une défense fondée sur la prédiction d'abord.

Pour accéder au rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies et en savoir plus sur la plateforme Threat Intelligence de Group-IB, rendez-vous sur Gartner.com (nécessite un abonnement à Gartner®). N'hésitez pas à revenir bientôt pour recevoir une copie gratuite du rapport complet.

Avis de non-responsabilité : Gartner® ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner® représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner® et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner® décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER® est une marque déposée et une marque de service de Gartner®, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. MAGIC QUADRANT™ est une marque déposée de Gartner®, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

A propos de Group-IB

Créée en 2003, Group-IB est l'un des principaux créateurs de technologies prédictives de cybersécurité permettant d'enquêter sur la criminalité numérique, de la prévenir et de la combattre à l'échelle mondiale. Basée à Singapour et disposant de centres de résistance à la criminalité numérique dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Asie centrale et dans la région Asie-Pacifique, Group-IB offre une défense prédictive fondée sur le renseignement en analysant et en neutralisant les cybermenaces régionales et nationales par le biais de sa plate-forme de risque unifiée, en offrant une défense inégalée grâce à ses solutions Cyber Fraud Intelligence Platform, Cloud Security Posture Management, Threat Intelligence, Fraud Protection, Digital Risk Protection, Managed Extended Detection and Response (XDR), Business Email Protection, et External Attack Surface Management, destinées aux secteurs du gouvernement, de la vente au détail, de la santé, des jeux vidéo, de la finance, et au-delà. Group-IB collabore avec des organismes internationaux d'application de la loi tels qu'INTERPOL, Europol et AFRIPOL afin de renforcer la cybersécurité dans le monde entier. Elle a été récompensée par des agences de conseil telles que Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan et KuppingerCole.

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