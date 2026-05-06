Group-IB獲評Gartner®首屆網絡威脅情報技術魔力象限™領導者

預測性網絡防御與統一風險情報創新獲認可

Gartner®在2026年網絡威脅情報技術魔力象限™報告中指出，Group-IB的垂直化情報能力是其核心優勢。具體而言，平台可整合暗網與封閉社群訪問權限、事件響應驗證、專有欺詐遙測數據，並具備邊界網關協議(BGP)威脅監測、網絡欺詐融合(Cyber Fraud Fusion)模型等獨特能力，使Group-IB在金融服務、電信、政府及執法領域具備深厚積累。

Gartner®還認可了Group-IB統一風險平台的全面性與成本可預測性。該平台作為一體化情報數據湖，覆蓋威脅情報、欺詐防護、托管XDR、沙箱分析、調查取證等功能，支持企業級無限用戶、無限API、無限狩獵規則及無限下線清除服務。Gartner®進一步肯定了Group-IB的創新發展路徑：明確從檢測模式轉向以預測為先的防御，涵蓋攻擊路徑建模、通過網絡欺詐融合實現預測性欺詐阻斷，以及包括威脅情報、攻擊面管理、數字風險防護、雲安全態勢管理在內的統一事件管理。

Group-IB首席執行官Dmitry Volkov表示：「入選首屆Gartner®網絡威脅情報技術魔力象限™領導者，是Group-IB的重要裡程碑，也是對我們自2003年以來發展方向的認可。網絡安全已不能再依賴被動響應，組織需要來自獨家威脅情報來源的以對手為中心的預測性情報，以便在攻擊發生前提前預判。這份認可體現了統一風險平台的實力、專有遙測數據的深度，以及全球團隊日復一日助力客戶、合作伙伴及執法機構領先網絡犯罪的專業能力。」

二十年對手行為洞察鑄就專業情報能力

Group-IB的領導者定位源於實戰能力。其威脅情報解決方案可基於長期情報積累與7×24小時暗網監測，生成預測性攻擊指標，幫助組織在攻擊完全爆發前預判對手戰術、工具套件及區域性活動。該解決方案已幫助Group-IB與國際刑警組織、歐洲刑警組織、非洲刑警組織等執法機構開展逾1500次聯合調查；同時依托全球11個數字犯罪抵抗中心，為企業、金融機構及政府部門提供威脅態勢洞察。

Group-IB的網絡欺詐融合模型在數據層整合欺詐情報與威脅情報，消除網絡安全團隊與防欺詐團隊孤島式運作產生的防護盲區。其專項研究證實，勒索軟件組織與欺詐生態正不斷融合、共享基礎設施。在這種環境下，統一視圖並非功能優勢，而是實現預測優先防御必備的戰略能力。

如需查閱Gartner®網絡威脅情報技術魔力象限™報告，並深入了解Group-IB威脅情報平台，可訪問Gartner.com（需訂閱Gartner®服務）。稍後將發布報告全文免費版本，敬請關注。

免責聲明：Gartner®並不為其研究報告中提及的任何廠商、產品或服務作背書，亦不建議技術用戶僅依據最高評級或相關稱號來選擇廠商。Gartner®研究報告僅代表其研究機構的觀點，不應被視作客觀事實陳述。Gartner®對本項研究不作任何明示或暗示擔保，包括適銷性與特定用途適用性。GARTNER®為Gartner®, Inc.及其關聯機構在美國及全球的注冊商標；魔法象限™為Gartner®, Inc.及其關聯機構的注冊商標，本文經授權使用。保留所有權利。

關於Group-IB

Group-IB成立於2003年，是預測性網絡安全技術頭部廠商，專注於在全球范圍內調查、防范與打擊數字犯罪。公司總部位於新加坡，在美洲、歐洲、中東、非洲、中亞及亞太地區設有數字犯罪抵抗中心。Group-IB通過統一風險平台分析並處置各國與區域網絡威脅，提供以情報為驅動的預測性防御服務。旗下擁有業界領先的網絡欺詐情報平台、雲安全態勢管理、威脅情報、欺詐防護、數字風險防護、Managed托管擴展檢測與響應(XDR)、企業郵件防護、外部攻擊面管理等解決方案，可為政府、零售、醫療、游戲、金融等行業提供優質防護能力。公司與國際刑警組織、歐洲刑警組織、非洲刑警組織等國際執法機構合作，強化全球網絡安全，並斬獲Datos Insights、Gartner、Forrester、Frost & Sullivan、KuppingerCole等咨詢機構獎項。

更多信息，請訪問官網：www.group-ib.com，或通過LinkedIn、X、Facebook、Instagram關注官方賬號。

歡迎收聽官方播客，聆聽業界大咖解讀隱匿網絡對手與欺詐情報相關話題。知名網絡安全專家將分享實戰經驗、新興趨勢與實用見解，助您在網絡安全攻防博弈中始終先人一步。

SOURCE Group-IB