Group-IB dinamakan Peneraju dalam Gartner® Magic Quadrant™ bagi Teknologi Perisikan Ancaman Siber sulung

Diiktiraf sebagai salah satu daripada hanya lima Peneraju daripada 18 vendor yang dinilai dalam penilaian Gartner® terhadap pasaran perisikan ancaman pertama seumpamanya, platform perisikan ancaman ramalan berpusatkan penentang Group-IB menyediakan keterlihatan yang diperlukan oleh organisasi untuk menghentikan ancaman sebelum berlaku

SINGAPURA, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, pencipta terkemuka teknologi keselamatan siber ramalan untuk menyiasat, mencegah dan memerangi jenayah digital, dinamakan sebagai Peneraju dalam Gartner® Magic Quadrant™ bagi Teknologi Perisikan Ancaman Siber 2026. Pengiktirafan ini meletakkan Group-IB dalam kalangan hanya lima vendor yang mencapai status Peneraju dalam Magic Quadrant™ pertama yang pernah diterbitkan oleh Gartner® untuk pasaran perisikan ancaman, satu penilaian yang menilai lapan belas vendor berdasarkan kelengkapan visi dan keupayaan pelaksanaan.

Pengiktirafan ini menjadi bukti lebih dua dekad penyelidikan berpusatkan penentang, skala dan kecanggihan Unified Risk Platform, serta kelebihan perisikan ancaman ramalan yang dibina berdasarkan sumber unik perisikan ancaman dan 21 tahun telemetri proprietari, lebih 1,500 siasatan bersama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, serta pemantauan web tertutup 24/7 secara berterusan.

Pengiktirafan terhadap Inovasi dalam Pertahanan Siber Ramalan dan Perisikan Risiko Terpadu

Dalam laporan Gartner® Magic Quadrant™ bagi Teknologi Perisikan Ancaman Siber 2026, Gartner® menekankan perisikan berasaskan vertikal Group-IB sebagai kekuatan utama, khususnya keupayaan platform untuk menggabungkan akses web tertutup dan kumpulan tertutup, pengesahan respons kejadian, telemetri penipuan proprietari, serta keupayaan unik seperti pemantauan ancaman BGP (Border Gateway Protocol) dan model Cyber Fraud Fusion. Ini memberikan kedalaman khusus kepada Group-IB dalam sektor perkhidmatan kewangan, telekomunikasi serta kerajaan dan penguatkuasaan undang-undang.

Gartner® turut mengiktiraf keluasan dan kebolehramalan kos Unified Risk Platform Group-IB, sebuah tasik data perisikan tergabung yang merangkumi perisikan ancaman, penipuan, Managed XDR, sandboxing dan penyiasatan, yang menawarkan pengguna tanpa had, API, peraturan pemburuan serta tindakan takedown pada skala perusahaan. Trajektori inovasi Group-IB turut diperhatikan, dengan Gartner® mengiktiraf peralihan pelan hala tuju yang dinyatakan dengan jelas daripada pengesanan kepada pertahanan yang mengutamakan ramalan, merangkumi pemodelan laluan serangan, gangguan penipuan ramalan melalui Cyber Fraud Fusion, serta pengurusan kejadian terpadu dalam Threat Intelligence, Attack Surface Management, Digital Risk Protection, dan Cloud Security Posture Management.

"Dinamakan sebagai Peneraju dalam Gartner® Magic Quadrant™ bagi Teknologi Perisikan Ancaman Siber pertama seumpamanya merupakan satu pencapaian penting bagi Group-IB dan pengesahan hala tuju yang telah kami ambil sejak 2003. Keselamatan siber tidak lagi boleh bersifat reaktif, dan organisasi memerlukan perisikan ramalan berpusatkan penentang daripada sumber perisikan ancaman unik yang membantu mereka menjangkakan serangan sebelum ia berlaku. Pengiktirafan ini mencerminkan kekuatan Unified Risk Platform kami, kedalaman telemetri proprietari kami, serta kepakaran pasukan global kami yang berusaha setiap hari membantu pelanggan, rakan kongsi dan penguat kuasa undang-undang kekal selangkah di hadapan penjenayah siber," kata Dmitry Volkov, Ketua Pegawai Eksekutif Group-IB.

Perisikan dibina berdasarkan keterlihatan penentang selama dua dekad

Kedudukan Peneraju Group-IB mencerminkan keupayaan yang terhasil dalam lapangan ini. Penyelesaian Threat Intelligence syarikat menyediakan Petunjuk Serangan Ramalan, yang terhasil daripada perisikan longitudinal dan pemantauan web tertutup 24/7, lalu memperkasakan organisasi untuk meramalkan taktik penyerang, set alat dan kempen serantau sebelum ia terlaksana sepenuhnya. Threat Intelligence Group-IB menggerakkan lebih 1,500 penyiasatan bersama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang termasuk INTERPOL, Europol dan AFRIPOL, serta menyokong keterlihatan ancaman yang disampaikan kepada perusahaan, institusi kewangan dan kerajaan melalui rangkaian global 11 Digital Crime Resistance Centers milik Group-IB.

Model Cyber Fraud Fusion Group-IB, yang mengintegrasikan perisikan penipuan dengan perisikan ancaman pada lapisan data, menghapuskan titik buta yang timbul apabila pasukan keselamatan siber dan penipuan beroperasi secara berasingan. Dalam persekitaran yang melaluinya penyelidikan proprietari Group-IB mengesahkan bahawa kumpulan perisian tebusan dan ekosistem penipuan semakin bergabung dan berkongsi infrastruktur, pandangan terpadu ini bukan sekadar kelebihan ciri, tetapi keperluan strategik bagi mana-mana organisasi yang serius berkenaan pertahanan yang mengutamakan ramalan.

Untuk mengakses laporan Gartner® Magic Quadrant™ bagi Teknologi Perisikan Ancaman Siber dan mengetahui lebih lanjut mengenai platform Threat Intelligence Group-IB, layari Gartner.com (memerlukan langganan Gartner®). Sila semak semula untuk mendapatkan salinan percuma laporan penuh dalam masa terdekat.

Penafian: Gartner® tidak mengendos mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang dipaparkan dalam penerbitan penyelidikannya, dan tidak menasihati pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor dengan penarafan tertinggi atau designasi lain. Penerbitan penyelidikan Gartner® terdiri daripada pendapat organisasi penyelidikan Gartner® dan tidak boleh ditafsirkan sebagai kenyataan fakta. Gartner® menafikan semua jaminan, tersurat atau tersirat, berhubung penyelidikan ini, termasuk sebarang jaminan kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. GARTNER® ialah tanda dagangan berdaftar dan tanda perkhidmatan Gartner®, Inc. dan/atau sekutunya di A.S. dan di peringkat antarabangsa. MAGIC QUADRANT™ ialah tanda dagangan berdaftar Gartner®, Inc. dan/atau sekutunya dan digunakan di sini dengan kebenaran. Semua hak cipta terpelihara.

Latar Belakang Group-IB

Ditubuhkan pada 2003, Group-IB ialah pencipta terkemuka bagi teknologi keselamatan siber ramalan untuk menyiasat, mencegah dan memerangi jenayah digital di peringkat global. Beribu pejabat di Singapura, dan dengan Digital Crime Resistance Centers di benua Amerika, Eropah, Timur Tengah dan Afrika, Asia Tengah serta Asia-Pasifik, Group-IB memberikan pertahanan dipacu perisikan ramalan dengan menganalisis dan meneutralkan ancaman siber khusus wilayah dan negara melalui Unified Risk Platform, menawarkan pertahanan tiada tandingan melalui penyelesaian Cyber Fraud Intelligence Platform, Cloud Security Posture Management, Threat Intelligence, Fraud Protection, Digital Risk Protection, Managed Extended Detection and Response (XDR), Business Email Protection, dan External Attack Surface Management yang utama dalam industri, bagi memenuhi keperluan sektor kerajaan, runcit, penjagaan kesihatan, permainan, kewangan dan lain-lain. Group-IB bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa seperti INTERPOL, Europol dan AFRIPOL untuk memperkukuh keselamatan siber seluruh dunia, dan telah mendapat anugerah daripada agensi penasihat termasuk Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan dan KuppingerCole.

