Group-IB ha sido reconocido como Líder en el primer Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies

Reconocida como uno de los cinco Líderes entre los 18 proveedores evaluados en la primera evaluación de Gartner® del mercado de inteligencia de amenazas, la plataforma de inteligencia predictiva de amenazas centrada en el adversario de Group-IB ofrece la visibilidad que las organizaciones necesitan para detener las amenazas antes de que se materialicen

SINGAPUR, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, creador líder de tecnologías de ciberseguridad predictivas para investigar, prevenir y combatir el crimen digital, ha sido reconocido como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies de 2026. Este reconocimiento sitúa a Group-IB entre los cinco únicos proveedores que han alcanzado la categoría de Líder en el primer Magic Quadrant™ que Gartner® ha publicado sobre el mercado de la inteligencia de amenazas, una evaluación en la que se analizó a dieciocho proveedores en función de la integridad de su visión y su capacidad de ejecución.

Esta distinción refleja más de dos décadas de investigación centrada en el adversario, de la magnitud y sofisticación de su Unified Risk Platform, y de la ventaja de su inteligencia predictiva de amenazas, basada en fuentes exclusivas de inteligencia de amenazas y en 21 años de telemetría propia, más de 1.500 investigaciones conjuntas con organismos de seguridad pública y una vigilancia continua de la dark web las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Reconocimiento a la innovación en ciberdefensa predictiva e inteligencia unificada de riesgos

En su informe Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies de 2026, Gartner® destacó la inteligencia verticalizada de Group-IB como uno de sus principales puntos fuertes, en concreto la capacidad de la plataforma para combinar el acceso a la dark web y a grupos cerrados, la validación de la respuesta a incidentes, la telemetría de fraude propia y capacidades únicas como la monitorización de amenazas en BGP (Border Gateway Protocol) y su modelo Cyber Fraud Fusion. Esto le da a Group-IB una experiencia especial en los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones, así como en el sector público y las fuerzas del orden.

Gartner® también reconoció la amplitud y la previsibilidad de los costos de Unified Risk Platform de Group-IB, un data lake de inteligencia consolidado que abarca inteligencia de amenazas, fraude, Managed XDR, sandboxing e investigaciones, y que ofrece usuarios, API, reglas de hunting y desactivaciones ilimitadas a escala empresarial. También se destacó la trayectoria de innovación de Group-IB, y Gartner® reconoció un cambio claramente definido en su hoja de ruta, al pasar de la detección a una defensa centrada en la predicción, que abarca la modelización de rutas de ataque, la prevención predictiva del fraude mediante Cyber Fraud Fusion y la gestión unificada de incidentes en las áreas de inteligencia de amenazas, gestión de la superficie de ataque, protección contra riesgos digitales y gestión de la postura de seguridad en la nube.

"Ser reconocidos como Líder en el primer Magic Quadrant™ de Gartner® sobre tecnologías de inteligencia contra ciberamenazas supone un hito para Group-IB y una validación de la dirección que hemos tomado desde 2003. La ciberseguridad ya no puede ser reactiva, y las organizaciones necesitan inteligencia predictiva centrada en los adversarios, procedente de fuentes únicas de inteligencia de amenazas, que les ayude a anticipar los ataques antes de que se materialicen. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra Unified Risk Platform, la profundidad de nuestra telemetría patentada y la experiencia de nuestros equipos mundiales, que trabajan cada día para ayudar a los clientes, socios y fuerzas del orden a mantenerse un paso por delante de los ciberdelincuentes", afirmó Dmitry Volkov, director ejecutivo de Group-IB.

Inteligencia basada en dos décadas de visibilidad del adversario

El posicionamiento de Group-IB como Líder refleja las capacidades forjadas en la práctica. Su solución de inteligencia de amenazas ofrece indicadores predictivos de ataques, generados a partir de inteligencia longitudinal y una monitorización de la dark web 24/7, lo que permite a las organizaciones anticipar las tácticas, las herramientas y las campañas regionales de los atacantes antes de que se materialicen por completo. La inteligencia de amenazas de Group-IB ha impulsado más de 1.500 investigaciones conjuntas con organismos de aplicación de la ley, entre ellos INTERPOL, Europol y AFRIPOL, y sustenta la visibilidad de las amenazas que se ofrece a empresas, instituciones financieras y gobiernos a través de la red global de Group-IB, compuesta por 11 Centros de Resistencia al Crimen Digital.

El modelo Cyber Fraud Fusion de Group-IB, que integra la inteligencia de fraude con la inteligencia de amenazas en la capa de datos, elimina los puntos ciegos que surgen cuando los equipos de ciberseguridad y de fraude operan de forma aislada. En un entorno en el que las investigaciones propias de Group-IB confirman que los grupos de ransomware y los ecosistemas de fraude convergen cada vez más y comparten infraestructura, esta visión unificada no es una ventaja funcional, sino una necesidad estratégica para cualquier organización que se tome en serio la defensa basada en la predicción.

Para acceder al informe Gartner® Magic Quadrant™ for Cyberthreat Intelligence Technologies y obtener más información sobre la plataforma de inteligencia de amenazas de Group-IB, visite Gartner.com (requiere suscripción a Gartner®). Vuelva pronto para obtener una copia gratuita del informe completo.

Descargo de responsabilidad: Gartner® no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner® son las opiniones de la organización de investigación de Gartner® y no se deben interpretar como afirmaciones de hechos. Gartner® renuncia al otorgamiento de toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER® es una marca registrada y de servicios de Gartner®, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y a nivel internacional. MAGIC QUADRANT™ es una marca comercial registrada de Gartner®, Inc. o sus filiales, y se utiliza en este documento con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de Group-IB

Fundado en 2003, Group-IB es uno de los principales creadores de tecnologías predictivas de ciberseguridad para investigar, prevenir y combatir la delincuencia digital en todo el mundo. Con sede en Singapur y centros de resistencia a la delincuencia digital en América, Europa, Oriente Medio y África, Asia Central y Asia-Pacífico, Group-IB ofrece una defensa predictiva basada en la inteligencia mediante el análisis y la neutralización de amenazas cibernéticas regionales y específicas de cada país a través de su Plataforma de riesgos unificada, y proporciona una defensa sin igual gracias a su Plataforma de Inteligencia contra el fraude cibernético, líder en el sector, gestión de la postura de seguridad en la nube, inteligencia de amenazas, protección contra fraude, protección contra riesgos digitales, detección y respuesta extendidas administradas (XDR), protección del correo electrónico empresarial y administración de la superficie de ataque externa, dirigidas a los sectores gubernamental, minorista, de salud, de juegos, financiero y más. Group-IB colabora con organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley como INTERPOL, Europol y AFRIPOL para fortalecer la ciberseguridad en todo el mundo y ha sido galardonado por agencias de asesoría como Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan y KuppingerCole.

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FUENTE Group-IB