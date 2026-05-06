Group-IB ได้รับขนานนามเป็น Leader ในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ฉบับแรกด้านเทคโนโลยีข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์
06 May, 2026, 10:14 CST
แพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคามเชิงคาดการณ์ที่เน้นผู้โจมตีของ Group-IB มอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับองค์กรในการหยุดยั้งภัยคุกคามก่อนที่จะเกิดขึ้น โดยได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งใน Leader เพียงห้ารายจากผู้จำหน่าย 18 รายที่ได้รับการประเมินในการประเมินตลาดข่าวกรองภัยคุกคามครั้งแรกของ Gartner®
สิงคโปร์, 6 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Group-IB ผู้สร้างชั้นนำด้านเทคโนโลยีคาดการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสืบสวน ป้องกัน และต่อสู้กับอาชญากรรมดิจิทัล ได้รับการยกย่องให้เป็น Leader (ผู้นำ) ในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ประจำปี 2569 ด้านเทคโนโลยีข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ การยอมรับนี้ทำให้ Group-IB เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเพียงห้ารายที่ได้สถานะ Leader ในรายงาน Magic Quadrant™ ฉบับแรกที่ Gartner® ได้เผยแพร่ด้านตลาดข่าวกรองภัยคุกคาม โดยรายงานดังกล่าวประเมินผู้จำหน่าย 18 รายจากวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์และความสามารถในการดำเนินการ
การยอมรับนี้เป็นเครื่องพิสูจน์งานวิจัยที่เน้นผู้โจมตีมากว่าสองทศวรรษ ขนาดและความซับซ้อนของแพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (Unified Risk Platform) และความได้เปรียบด้านการคาดการณ์ภัยคุกคามที่สร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลภัยคุกคามที่ไม่เหมือนใคร และข้อมูลโทรมาตร (telemetry) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ตลอด 21 ปี การสืบสวนร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกว่า 1,500 ครั้ง และการเฝ้าระวังเว็บมืดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
การยอมรับด้านวัตกรรมการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงคาดการณ์และระบบข่าวกรองความเสี่ยงแบบบูรณาการ
ในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ประจำปี 2569 ด้านเทคโนโลยีข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์นั้น Gartner® ได้ชูจุดแข็งที่สำคัญของ Group-IB ด้านระบบข่าวกรองเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถของแพลตฟอร์มในการผนวกเข้าถึงเว็บมืดและกลุ่มปิด การตรวจสอบความถูกต้องของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ การโทรมาตรด้านฉ้อโกง (fraud telemetry) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ และความสามารถเฉพาะตัว เช่น การตรวจสอบภัยคุกคาม BGP (Border Gateway Protocol) และโมเดล Cyber Fraud Fusion ซึ่งล้วนทำให้ Group-IB เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในภาคส่วนบริการทางการเงิน โทรคมนาคม และภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ Gartner® ยังยอมรับความครอบคลุมและความสามารถในการคาดการณ์ต้นทุนของแพลตฟอร์มบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการของ Group-IB ซึ่งเป็นดาต้าเลค (data lake) อัจฉริยะแบบรวมศูนย์ที่ครอบคลุมด้านข่าวกรองภัยคุกคาม การฉ้อโกง Managed XDR การจำลองสภาพแวดล้อม (sandbox) และการสืบสวน โดยมีผู้ใช้งาน API กฎการค้นหา และการลบภัยคุกคามได้ไม่จำกัดจำนวนในระดับองค์กร Gartner® ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงเส้นทางการพัฒนานวัตกรรมของ Group-IB โดยยอมรับแผนงานที่ชัดเจนในการเปลี่ยนผ่านจากการตรวจจับไปสู่การป้องกันโดยเน้นการคาดการณ์เป็นอันดับแรก ซึ่งครอบคลุมการสร้างแบบจำลองเส้นทางการโจมตี การขัดขวางการฉ้อโกงเชิงคาดการณ์ผ่าน Cyber Fraud Fusion และการจัดการเหตุการณ์แบบครบวงจรในด้านข่าวกรองภัยคุกคาม การจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตี (Attack Surface Management) การป้องกันความเสี่ยงทางดิจิทัล และการจัดการความปลอดภัยของระบบคลาวด์
"การได้ขนานนามเป็น Leader ในรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ฉบับแรกด้านเทคโนโลยีข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Group-IB และเป็นการยืนยันทิศทางที่เราได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2546 โดยความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่สามารถคอยตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อีกต่อไป และองค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีข่าวกรองเชิงคาดการณ์ที่เน้นผู้โจมตีจากแหล่งข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้คาดการณ์การโจมตีได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง การยอมรับนี้สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจรของเรา ความลึกของระบบโทรมาตรที่เป็นกรรมสิทธิ์ และความเชี่ยวชาญของทีมงานทั่วโลกที่ทุ่มเททุก ๆ วันเพื่อช่วยให้ลูกค้า พันธมิตร และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก้าวล้ำหน้าอาชญากรไซเบอร์" Dmitry Volkov ซีอีโอของ Group-IB กล่าว
ข้อมูลข่าวกรองที่สร้างจากการสังเกตการณ์ผู้โจมตีมากว่าสองทศวรรษ
ตำแหน่ง Leader ของ Group-IB สะท้อนความสามารถที่สั่งสมจากการทำงานภาคสนาม โซลูชันด้านข่าวกรองภัยคุกคาม (Threat Intelligence) ของบริษัทนำเสนอตัวชี้วัดการโจมตีเชิงคาดการณ์ (Predictive Indicators of Attack) ที่สร้างขึ้นจากข่าวกรองตามคาบเวลาและการเฝ้าระวังเว็บมืดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ คาดการณ์กลยุทธ์ เครื่องมือ และแคมเปญระดับภูมิภาคของผู้โจมตีได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ข่าวกรองภัยคุกคามของ Group-IB ได้สนับสนุนการสืบสวนร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากกว่า 1,500 ครั้ง รวมถึง INTERPOL, Europol, AFRIPOL และคอยเป็นแรงหนุนสำคัญในการสังเกตุการณ์ภัยคุกคามที่ส่งมอบให้กับองค์กร สถาบันการเงิน และรัฐบาลทั่วเครือข่ายศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crime Resistance Centers) 11 แห่งทั่วโลกของ Group-IB
โมเดล Cyber Fraud Fusion ของ Group-IB ซึ่งผสานรวมข้อมูลข่าวกรองการฉ้อโกงเข้ากับข้อมูลข่าวกรองภัยคุกคามในระดับชั้นข้อมูล ช่วยกำจัดจุดบอดที่เกิดขึ้นเมื่อทีมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และทีมป้องกันการฉ้อโกงทำงานแยกส่วนกัน ในสภาพแวดล้อมที่งานวิจัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Group-IB ยืนยันว่ากลุ่มมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (ransomware) และระบบนิเวศการฉ้อโกงกำลังรวมตัวและใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ มุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ข้อได้เปรียบ แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กรใด ๆ ที่เอาจริงเอาจังกับการป้องกันโดยเน้นการคาดการณ์ล่วงหน้า
เข้าถึงรายงาน Gartner® Magic Quadrant™ ด้านเทคโนโลยีข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มข่าวกรองภัยคุกคามของ Group-IB ได้ที่ Gartner.com (ต้องสมัครสมาชิก Gartner®) โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้เพื่อรับสำเนารายงานฉบับเต็มโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: Gartner® ไม่รับรองผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารวิจัยของตน และไม่แนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ขายที่มีคะแนนสูงสุดหรือการแต่งตั้งอื่น ๆ เอกสารวิจัยของ Gartner® ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner® และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเท็จจริง Gartner® ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการจำหน่ายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ GARTNER® เป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของ Gartner®, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ MAGIC QUADRANT™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Gartner®, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต ขอสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ
เกี่ยวกับ Group-IB
Group-IB ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 ผู้สร้างชั้นนำด้านเทคโนโลยีคาดการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อสืบสวน ป้องกัน และต่อสู้กับอาชญากรรมดิจิทัลทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ และศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมดิจิทัล (Digital Crime Resistance Center) ในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา เอเชียกลาง และเอเชียแปซิฟิก Group-IB นำเสนอการป้องกันเชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข่าวกรอง โดยการวิเคราะห์และกำจัดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับภูมิภาคและระดับเจาะจงประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร (Unified Risk Platform) ซึ่งให้การป้องกันที่เหนือกว่าด้วยแพลตฟอร์มข่าวกรองการฉ้อโกงทางไซเบอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม การจัดการความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ ข่าวกรองภัยคุกคาม การป้องกันการฉ้อโกง การป้องกันความเสี่ยงทางดิจิทัล การตรวจจับและตอบสนองแบบขยาย (XDR) การป้องกันอีเมลธุรกิจ และการจัดการพื้นที่เสี่ยงการโจมตีภายนอก ซึ่งรองรับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาคค้าปลีก บริการสุขภาพ เกม การเงิน และอื่น ๆ Group-IB ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ เช่น INTERPOL, Europol และ AFRIPOL เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทั่วโลก และได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่ปรึกษาต่าง ๆ เช่น Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan และ KuppingerCole
