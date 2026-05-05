Group-IB nombrada líder en el primer Cuadrante Mágico™ de Gartner®

- Group-IB ha sido nombrada líder en el primer Cuadrante Mágico™ de Gartner® para Tecnologías de Inteligencia sobre Ciberamenazas

Reconocida como una de las cinco únicas empresas líderes entre 18 proveedores evaluados en la primera evaluación de Gartner® del mercado de inteligencia de amenazas, la plataforma de inteligencia de amenazas predictiva y centrada en el adversario de Group-IB ofrece la visibilidad que las organizaciones necesitan para detener las amenazas antes de que se materialicen.

SINGAPUR, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Group-IB, empresa líder en la creación de tecnologías predictivas de ciberseguridad para investigar, prevenir y combatir el delito digital, ha sido nombrada Líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para Tecnologías de Inteligencia sobre Ciberamenazas. Este reconocimiento sitúa a Group-IB entre los cinco únicos proveedores que han alcanzado la categoría de Líder en el primer Cuadrante Mágico™ que Gartner® publica para el mercado de la inteligencia sobre amenazas, una evaluación que analizó a dieciocho proveedores en función de la amplitud de su visión y su capacidad de ejecución.

Este reconocimiento es testimonio de más de dos décadas de investigación centrada en el adversario, la escala y sofisticación de su Plataforma Unificada de Riesgos, y la ventaja de la inteligencia predictiva sobre amenazas, basada en fuentes únicas de inteligencia sobre amenazas y 21 años de telemetría propia, más de 1.500 investigaciones conjuntas con organismos encargados de hacer cumplir la ley y monitoreo continuo de la dark web 24/7.

Reconocimiento a la innovación en ciberdefensa predictiva e inteligencia unificada sobre riesgos

En su informe Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para tecnologías de inteligencia sobre ciberamenazas, Gartner® destacó la inteligencia verticalizada de Group-IB como una fortaleza clave, específicamente la capacidad de la plataforma para combinar el acceso a la dark web y a grupos cerrados, la validación de la respuesta a incidentes, la telemetría de fraude propia y capacidades únicas como el monitoreo de amenazas BGP (Border Gateway Protocol) y su modelo de fusión de fraude cibernético. Esto le otorga a Group-IB una especial profundidad en los sectores de servicios financieros, telecomunicaciones y gobierno y fuerzas del orden.

Gartner® también reconoció la amplitud y la previsibilidad de costes de la Plataforma Unificada de Riesgos de Group-IB, un repositorio consolidado de datos de inteligencia que abarca inteligencia de amenazas, fraude, XDR gestionado, sandboxing e investigaciones, ofreciendo usuarios ilimitados, API, reglas de búsqueda y eliminación de amenazas a escala empresarial. Asimismo, se destacó la trayectoria innovadora de Group-IB, reconociendo Gartner® un cambio de enfoque claramente definido, pasando de la detección a una defensa basada en la predicción, que incluye el modelado de rutas de ataque, la interrupción predictiva del fraude mediante Cyber Fraud Fusion y la gestión unificada de incidentes en inteligencia de amenazas, gestión de la superficie de ataque, protección contra riesgos digitales y gestión de la postura de seguridad en la nube.

"Ser nombrados líderes en el primer Cuadrante Mágico™ de Gartner® para Tecnologías de Inteligencia sobre Ciberamenazas representa un hito para Group-IB y una validación de la dirección que hemos tomado desde 2003. La ciberseguridad ya no puede ser reactiva, y las organizaciones necesitan inteligencia predictiva centrada en el adversario, proveniente de fuentes únicas de inteligencia sobre amenazas, que les permita anticipar los ataques antes de que se materialicen. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra Plataforma Unificada de Riesgos, la profundidad de nuestra telemetría propia y la experiencia de nuestros equipos globales, quienes trabajan a diario para ayudar a clientes, socios y fuerzas del orden a mantenerse un paso por delante de los ciberdelincuentes", afirmó Dmitry Volkov, consejero delegado de Group-IB.

Inteligencia basada en dos décadas de conocimiento del adversario

El posicionamiento de Group-IB como líder refleja las capacidades forjadas en el terreno. Su solución de Inteligencia de Amenazas proporciona Indicadores Predictivos de Ataque, generados a partir de inteligencia longitudinal y monitorización continua de la dark web, lo que permite a las organizaciones predecir las tácticas, herramientas y campañas regionales de los atacantes antes de que se materialicen por completo. La Inteligencia de Amenazas de Group-IB ha impulsado más de 1.500 investigaciones conjuntas con organismos policiales, como INTERPOL, Europol y AFRIPOL, y sustenta la visibilidad de amenazas que se ofrece a empresas, instituciones financieras y gobiernos a través de la red global de Group-IB, compuesta por 11 Centros de Resistencia al Crimen Digital.

El modelo de Fusión de Fraude Cibernético de Group-IB, que integra la inteligencia de fraude con la inteligencia de amenazas a nivel de datos, elimina los puntos ciegos que surgen cuando los equipos de ciberseguridad y fraude operan de forma aislada. En un entorno donde la investigación propia de Group-IB confirma que los grupos de ransomware y los ecosistemas de fraude convergen cada vez más y comparten infraestructura, esta visión unificada no es una ventaja, sino una necesidad estratégica para cualquier organización que se tome en serio la defensa basada en la predicción.

Para acceder al informe Gartner® Magic Quadrant™ sobre Tecnologías de Inteligencia de Ciberamenazas y obtener más información sobre la plataforma de inteligencia de amenazas de Group-IB, visite Gartner.com (se requiere una suscripción a Gartner®). Próximamente podrá descargar una copia gratuita del informe completo.

Descargo de responsabilidad: Gartner® no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner® consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner® y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner® renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER® es una marca registrada y marca de servicio de Gartner®, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente. MAGIC QUADRANT™ es una marca registrada de Gartner®, Inc. y/o sus filiales y se utiliza aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Acerca de Group-IB

Fundada en 2003, Group-IB es una empresa líder en la creación de tecnologías predictivas de ciberseguridad para investigar, prevenir y combatir el delito digital a nivel mundial. Con sede en Singapur y centros de resistencia al delito digital en América, Europa, Oriente Medio y África, Asia Central y Asia-Pacífico, Group-IB ofrece una defensa predictiva basada en inteligencia mediante el análisis y la neutralización de amenazas cibernéticas regionales y específicas de cada país a través de su Unified Risk Platform, ofreciendo una defensa sin igual a través de sus soluciones Cyber Fraud Intelligence Platform, Cloud Security Posture Management, Threat Intelligence, Fraud Protection, Digital Risk Protection, Managed Extended Detection and Response (XDR), Business Email Protection y External Attack Surface Management líderes en la industria, presntando servicios a los sectores gubernamental, minorista, sanitario, de videojuegos, financiero y otros. Group-IB colabora con agencias policiales internacionales como INTERPOL, Europol y AFRIPOL para fortalecer la ciberseguridad a nivel mundial, y ha sido galardonada por agencias de consultoría como Datos Insights, Gartner, Forrester, Frost & Sullivan y KuppingerCole.

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