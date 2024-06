A Hisense celebra a experiência imperdível de assistir pela TV a abertura da UEFA EURO 2024™ com a campanha de murais 'BEYOND GLORY'

QINGDAO, China, 17 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com o início da UEFA EURO 2024™ na noite de ontem, a Hisense, uma marca líder mundial de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, comemorou seu envolvimento como parceira oficial da UEFA EURO 2024™ e fornecedora oficial de telas VAR do torneio com o lançamento de sua campanha de murais "Beyond Glory".

Painel da Hisense na partida de abertura (PRNewsfoto/Hisense)

Para garantir que os torcedores de todo o mundo tenham momentos imperdíveis na EURO 2024™, a Hisense aprimorou as experiências audiovisuais de assistir as partidas com a Mini TV LED ULED. Com o Game Mode Pro de 144 Hz e o AI Sports Mode, a Hisense U7N TV oferece excepcional qualidade de imagem e excelente desempenho, envolvendo os espectadores em toda a ação.

Esse compromisso com a inovação contínua fez com que as vendas globais de TVs da Hisense ficassem em segundo lugar no mundo de 2022 até o primeiro trimestre de 2024. As vendas de TVs de 100 polegadas da Hisense ficaram em primeiro lugar no mundo no primeiro trimestre de 2024, respondendo por 56% do mercado mundial de 100 polegadas. Entre janeiro e abril de 2024, as vendas de TVs Hisense ficaram entre as três maiores nos principais mercados europeus, incluindo Alemanha, Itália e Reino Unido.

Antes das emoções da partida de abertura do torneio, a Hisense inaugurou sua campanha de murais "Beyond Glory" (Além da Glória), revelando seus murais com os embaixadores da campanha global da Hisense e os lendários goleiros Iker Casillas e Manuel Neuer. A marca também lançou uma competição social no local, a Scavenger Hunt Murals. Os mini-murais podem ser escaneados por meio de QR codes para revelar um vídeo de compilação de momentos em que os goleiros e zagueiros da EURO foram além da glória.

Os fãs do campeonato também podem visitar o show itinerante "Hisense Beyond Glory Tour", que percorrerá 5 cidades-sede da EURO 2024, onde poderão testar suas habilidades de goleiro em uma série de desafios de finalização, além de explorar a empolgante linha de produtos de TV e eletrodomésticos de última geração da Hisense.

A campanha marca o terceiro Campeonato Europeu da UEFA™ consecutivo em que a Hisense é parceira do evento, representando uma excelente oportunidade para continuar a conectar a marca Hisense com consumidores de todo o mundo.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. De acordo com a Omdia, a Hisense ficou em segundo lugar no ranking global de vendas de TVs e em primeiro lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2439603/Hisense_Billboard.jpg

