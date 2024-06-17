Hisense отмечает партнерство с UEFA EURO 2024™ на старте чемпионата акцией «BEYOND GLORY»

ЦИНДАО, Китай, 17 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Со стартом Чемпионата Европы по футболу 2024 года (UEFA EURO 2024™) компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, отметила свое участие в нем в качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ и официального поставщика экранов VAR для турниров запуском кампании «Ставшие легендой» (Beyond Glory), включающей создание муралов.

Hisense billboard at the opening match

Чтобы поклонники во всем мире могли насладиться незабываемыми моментами EURO 2024™, компания Hisense усовершенствовала аудиовизуальные возможности просмотра матчей с помощью телевизора ULED Mini LED. Телевизор Hisense U7N, поддерживающий режимы Game Mode Pro и AI Sports Mode с частотой 144 Гц, обеспечивает превосходное качество изображения и отличные эксплуатационные характеристики, буквально погружая зрителей в происходящее.

Приверженность постоянным инновациям вывела компанию Hisense на второе место в мире по глобальным поставкам телевизионной техники в период с 2022 года по 1 квартал 2024 года. В первом квартале 2024 года Hisense заняла первое место в мире по поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов, что составило 56% рынка телевизоров со 100-дюймовым экраном. В период с января по апрель 2024 года Hisense вошла в тройку лидеров по продажам телевизоров на ключевых европейских рынках, включая Германию, Италию и Великобританию.

Перед началом захватывающего стартового матча Чемпионата Европы Hisense запустила кампанию «Ставшие легендой» (Beyond Glory), представив муралы с изображением амбассадоров глобальной кампании Hisense и знаменитых вратарей Икера Касильяса (Iker Casillas) и Мануэля Нойера (Manuel Neuer). На полях турнира брендом был также запущен социальный конкурс Scavenger Hunt Murals. С помощью QR-кодов можно отсканировать мини-муралы и просмотреть видеоролик, в котором собраны моменты прошлых Чемпионатов Европы, прославившие легендарных вратарей и защитников.

Кроме того, болельщики турнира могут посетить роуд-шоу «Hisense Beyond Glory Tour», проходящее по 5 городам, принимающим EURO 2024, и проверить свои вратарские навыки, отразив серию бросков, а также познакомиться с впечатляющим ассортиментом ультрасовременных телевизоров и другой бытовой техники Hisense.

Кампания приурочена к третьему подряд Чемпионату Европы UEFA™, официальным партнером которого выступает Hisense, и предлагает отличную возможность для расширения популярности бренда Hisense у потребителей во всем мире.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2439561/Hisense_Billboard.jpg