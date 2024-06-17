Hisense отмечает партнерство с UEFA EURO 2024™ на старте чемпионата акцией «BEYOND GLORY»
Jun 17, 2024, 11:17 ET
ЦИНДАО, Китай, 17 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Со стартом Чемпионата Европы по футболу 2024 года (UEFA EURO 2024™) компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, отметила свое участие в нем в качестве официального партнера UEFA EURO 2024™ и официального поставщика экранов VAR для турниров запуском кампании «Ставшие легендой» (Beyond Glory), включающей создание муралов.
Чтобы поклонники во всем мире могли насладиться незабываемыми моментами EURO 2024™, компания Hisense усовершенствовала аудиовизуальные возможности просмотра матчей с помощью телевизора ULED Mini LED. Телевизор Hisense U7N, поддерживающий режимы Game Mode Pro и AI Sports Mode с частотой 144 Гц, обеспечивает превосходное качество изображения и отличные эксплуатационные характеристики, буквально погружая зрителей в происходящее.
Приверженность постоянным инновациям вывела компанию Hisense на второе место в мире по глобальным поставкам телевизионной техники в период с 2022 года по 1 квартал 2024 года. В первом квартале 2024 года Hisense заняла первое место в мире по поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов, что составило 56% рынка телевизоров со 100-дюймовым экраном. В период с января по апрель 2024 года Hisense вошла в тройку лидеров по продажам телевизоров на ключевых европейских рынках, включая Германию, Италию и Великобританию.
Перед началом захватывающего стартового матча Чемпионата Европы Hisense запустила кампанию «Ставшие легендой» (Beyond Glory), представив муралы с изображением амбассадоров глобальной кампании Hisense и знаменитых вратарей Икера Касильяса (Iker Casillas) и Мануэля Нойера (Manuel Neuer). На полях турнира брендом был также запущен социальный конкурс Scavenger Hunt Murals. С помощью QR-кодов можно отсканировать мини-муралы и просмотреть видеоролик, в котором собраны моменты прошлых Чемпионатов Европы, прославившие легендарных вратарей и защитников.
Кроме того, болельщики турнира могут посетить роуд-шоу «Hisense Beyond Glory Tour», проходящее по 5 городам, принимающим EURO 2024, и проверить свои вратарские навыки, отразив серию бросков, а также познакомиться с впечатляющим ассортиментом ультрасовременных телевизоров и другой бытовой техники Hisense.
Кампания приурочена к третьему подряд Чемпионату Европы UEFA™, официальным партнером которого выступает Hisense, и предлагает отличную возможность для расширения популярности бренда Hisense у потребителей во всем мире.
О компании Hisense
Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2439561/Hisense_Billboard.jpg
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