Hisense Hadirkan Pengalaman Menonton TV yang Sangat Memukau di Pertandingan Pembuka UEFA EURO 2024™ Lewat "BEYOND GLORY" Murals Campaign

Berkomitmen pada inovasi berkelanjutan, volume penjualan TV Hisense di pasar global juga berada di peringkat dua dunia pada periode 2022 hingga Triwulan I-2024. Volume penjualan TV 100-inci Hisense bahkan menempati peringkat pertama dunia pada Triwulan I-2024 setelah menguasai 56% pangsa pasar TV 100-inci di dunia. Pada periode Januari-April 2024, volume penjualan TV Hisense pun tercantum dalam jajaran tiga besar di pasar-pasar utama di Eropa, termasuk Jerman, Italia, dan Inggris.

Menjelang pertandingan pembuka, Hisense meluncurkan "Beyond Glory" Murals Campaign yang menampilkan Hisense Global Campaign Ambassadors sekaligus dua penjaga gawang legendaris, Iker Casillas dan Manuel Neuer. Hisense juga menggelar kompetisi "Scavenger Hunt Murals" secara langsung di lokasi kegiatan. Lewat kode QR, mini-mural juga bisa dipindai untuk melihat kompilasi video yang menampilkan aksi penjaga gawang dan pemain bertahan di kompetisi EUROS.

Penggemar turnamen ini juga dapat mengunjungi roadshow "Hisense Beyond Glory Tour" yang hadir di lima kota tuan rumah EURO 2024. Dalam kegiatan ini, penggemar bisa menguji kemampuan menjaga gawang lewat shooting challenge sekaligus mengeksplorasi lini produk dan perangkat rumah tangga canggih dari Hisense.

"Beyond Glory" Murals Campaign mengangkat kiprah Hisense yang telah tiga kali terlibat secara berturut-turut dalam UEFA European Championship™. Lewat turnamen ini, Hisense menjangkau berbagai konsumen di seluruh penjuru dunia.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik yang terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

SOURCE Hisense