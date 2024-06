Hisense oslavuje nezabudnuteľné zážitky zo sledovania televízie na štarte UEFA EURO 2024™ s nástennou kampaňou „BEYOND GLORY"

QINGDAO, Čína, 17. júna 2024 /PRNewswire/ -- Keď včera v noci odštartoval turnaj UEFA EURO 2024™, Hisense, popredná svetová značka domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, oslávila svoju účasť ako oficiálny partner UEFA EURO 2024™ a oficiálny poskytovateľ obrazoviek turnajových VAR spustením svojej nástennej kampane „Beyond Glory".

Hisense billboard at the opening match

Hisense prináša televízor ULED Mini LED, aby si fanúšikovia na celom svete mohli vychutnať ešte lepšie audiovizuálne zážitky z nezabudnuteľných momentov pri zápasoch EURO 2024™. Vďaka 144 Hz hernému režimu Game Mode Pro a športovému režimu AI Sports Mode poskytuje televízor Hisense U7N vynikajúcu kvalitu obrazu a výkon, čím naplno vtiahne divákov do akcie.

Vďaka tomuto záväzku nepretržitej inovácie sa globálne dodávky televízorov Hisense umiestnili od roku 2022 do 1. štvrťroka 2024 na druhom mieste na svete. Dodávky 100-palcových televízorov značky Hisense sa v 1. štvrťroku 2024 umiestnili na prvom mieste na celom svete, čo predstavuje 56 % celosvetového trhu so 100-palcovými televízormi. Od januára do apríla 2024 sa predaj televízorov Hisense zaradil medzi tri najlepšie na kľúčových európskych trhoch vrátane Nemecka, Talianska a Spojeného kráľovstva.

Pred napätím z otváracieho zápasu turnaja odštartoval Hisense svoju nástennú kampaň „Beyond Glory" a predstavil svoje obrazy s ambasádormi globálnej kampane Hisense a legendárnymi brankármi Ikerom Casillasom a Manuelom Neuerom. Značka tiež spustila súťaž o hľadanie pokladu na sociálnych sieťach, Scavenger Hunt Murals. Okrem toho je možné prostredníctvom QR kódov naskenovať mini-nástenné obrázky, aby sa odhalilo kompilačné video momentov, v ktorých brankári a obrancovia v EURÁCH prekračujú hranice slávy.

Fanúšikovia turnajov môžu tiež navštíviť roadshow „Hisense Beyond Glory Tour", na ktorej navštívia 5 hostiteľských miest EURO 2024 a vyskúšať si svoje brankárske zručnosti v sérii streleckých výziev a zároveň si pozrieť úžasnú ukážku špičkových televízorov a domácich spotrebičov Hisense.

Kampaň predstavuje tretie po sebe idúce majstrovstvá UEFA European Championship™, na ktorých sa spoločnosť Hisense podieľa ako partner podujatia, čo poskytuje významnú príležitosť naďalej spájať značku Hisense so spotrebiteľmi na celom svete.

O spoločnosti Hisense

Hisense je poprednou svetovou značkou domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky a oficiálnym partnerom UEFA EURO 2024™. Podľa spoločnosti Omdia sa spoločnosť Hisense umiestnila v roku 2023 aj v 1. štvrťroku 2024 na 2. mieste v celosvetovom meradle v oblasti dodávok televízorov a na 1. mieste v segmente 100-palcových televízorov. Spoločnosť sa rýchlo rozšírila a pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na multimediálny tovar, domáce spotrebiče a inteligentné IT informácie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2439561/Hisense_Billboard.jpg