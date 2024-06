Hisense celebruje niezapomniane wrażenia z oglądania inauguracji UEFA EURO 2024™, rozpoczynając kampanię murali „BEYOND GLORY"

QINGDAO, Chiny, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- W ramach inauguracji UEFA EURO 2024™, która miała miejsce zeszłego wieczora, Hisense, czołowa globalna marka urządzeń domowych i elektroniki użytkowej, uczciła swój udział w UEFA EURO 2024™ jako oficjalny partner mistrzostw i oficjalny dostawca monitorów VAR rozpoczęciem kampanii murali „Beyond Glory".

Hisense billboard at the opening match

Firma Hisense, która dba o to, aby kibice na całym świecie mogli cieszyć się niezapomnianymi chwilami podczas EURO 2024™, podniosła jakość wrażeń z oglądania meczy dzięki telewizorom ULED Mini LED. Telewizor Hisense U7N, wyposażony w tryb dla graczy Pro 144 Hz i tryb sportowy AI, zapewnia znakomitą jakość obrazu i parametry, pozwalając widzom znaleźć się w samym centrum akcji.

Zobowiązanie Hisense do ciągłych innowacji sprawiło, że firma zajmowała drugie miejsce na świecie pod względem globalnych dostaw telewizorów od 2022 r. do I kw. 2024 r. W I kw. 20214 r. dostawy telewizorów 100-calowych Hisense plasowały się na I miejscu na świecie, odpowiadając za 56% globalnego rynku telewizorów 100-calowych. Od stycznia do kwietnia 2024 r. sprzedaż telewizorów Hisense znajdowała się w pierwszej trójce na głównych rynkach europejskich, takich jak Niemcy, Włochy czy Wielka Brytania.

Poprzedzając emocje towarzyszące meczowi otwarcia, firma Hisense uruchomiła kampanię „Beyond Glory" i zaprezentowała murale przedstawiające ambasadorów globalnej kampanii Hisense i legendarnych bramkarzy - Ikera Casillasa i Manuela Neuera. Marka ogłosiła również konkurs społeczny dla łowców murali. Minimurale opatrzono kodami QR ze zbiorem materiałów wideo prezentujących momenty, w których bramkarze i obrońcy podczas rozgrywek EURO przekroczyli granice sławy.

Kibice turnieju mogą również wziąć udział w objazdowej akcji „Hisense Beyond Glory Tour" po pięciu miastach gospodarzach EURO 2024 i spróbować swoich sił w roli bramkarzy, broniąc serię strzałów na bramkę, a jednocześnie poznając fascynującą ofertę najnowocześniejszych telewizorów i urządzeń AGD firmy Hisense.

Kampania zaznacza trzecie kolejne Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA™, których Hisense jest partnerem, co stanowi ważną okazję do dalszego tworzenia relacji z klientami na całym świecie.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką urządzeń domowych i elektroniki użytkowej oraz oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie w rankingu Omdia pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100-calowych zarówno w 2023 r., jak i w I kw. 2024 r. Firma szybko rozwinęła swoją działalność i obecnie jest obecna w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.