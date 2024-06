Hisense célèbre des expériences télévisuelles incontournables lors du coup d'envoi de l'EURO 2024™ de l'UEFA avec la campagne de peintures murales « BEYOND GLORY »

QINGDAO, Chine, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Alors que l'UEFA EURO 2024™ a démarré hier soir, Hisense, une marque mondiale de premier plan dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique grand public, a célébré son implication en tant que partenaire officiel de l'EURO 2024™ de l'UEFA et fournisseur officiel d'écrans VAR pour le tournoi avec le lancement de sa campagne de peintures murales « Beyond Glory ».

Hisense billboard at the opening match

En veillant à ce que les fans du monde entier profitent des moments inoubliables de l'EURO 2024™, Hisense a amélioré les expériences audiovisuelles de visionnage des matchs avec le téléviseur ULED Mini LED. Doté du mode Game Pro 144 Hz et du mode Sport IA, le téléviseur Hisense U7N offre une qualité d'image et des performances exceptionnelles, plongeant le public dans toutes les actions.

Grâce à cet engagement en faveur de l'innovation continue, les expéditions mondiales de téléviseurs Hisense se sont classées au deuxième rang mondial entre 2022 et le premier trimestre 2024. Les expéditions de téléviseurs de 100 pouces de Hisense se sont classées au premier rang mondial au premier trimestre 2024, représentant 56 % du marché mondial des téléviseurs de 100 pouces. Entre janvier et avril 2024, les ventes de téléviseurs Hisense se sont classées parmi les trois premières sur les principaux marchés européens, notamment l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

Avant les sensations fortes du match d'ouverture du tournoi, Hisense a donné le coup d'envoi de sa campagne de peintures murales « Beyond Glory » en dévoilant ses peintures murales d'ambassadeur mettant en vedette les ambassadeurs de la campagne mondiale de Hisense et les légendes des gardiens de but Iker Casillas et Manuel Neuer. La marque a également lancé un concours social Scavenger Hunt Murals sur le terrain. Grâce aux codes QR, les mini-murales peuvent également être numérisées pour révéler une vidéo de compilation de moments où les gardiens de but et les défenseurs de l'EURO ont dépassé la gloire.

Les fans de tournois peuvent également visiter une tournée de présentation « Hisense Beyond Glory Tour », en visitant 5 villes hôtes de l'EURO 2024, avec la possibilité de tester leurs compétences de gardien de but contre une série de défis de tir, tout en explorant la gamme passionnante des produits télévisuels et électroménagers de pointe de Hisense.

Cette campagne marque le troisième Championnat d'Europe de football de l'UEFA consécutif pour lequel Hisense est partenaire de l'événement, offrant une occasion importante de continuer à connecter la marque Hisense avec les consommateurs du monde entier.

À propos de Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public et le partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024™. Selon Omdia, Hisense se classe numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs 100″ en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise s'est rapidement développée pour opérer dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédias, les appareils électroménagers et les informations informatiques intelligentes.