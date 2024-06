A Hisense desperta a paixão pelo futebol com a campanha "Beyond Glory" (Além da Glória) da UEFA EURO 2024™

QINGDAO, China, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Com o torneio UEFA EURO 2024™ entrando em sua segunda semana, a Hisense, uma marca líder global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, continua a despertar o entusiasmo com sua eletrizante campanha "Beyond Glory" (Além da Glória) da UEFA EURO 2024™, solidificando sua posição como uma marca conectada com os torcedores em todo o mundo.

Área de exibição de comerciais no Estádio Olímpico de Berlim (PRNewsfoto/DAS MARKETING CONSULTANTS (SHANGHAI) CO., LTD.)

A campanha gira em torno da ideia da busca incessante pela excelência, conquistando fãs de futebol em todo o mundo e demonstrando o compromisso da Hisense com a inovação e a qualidade. O cativante comercial da Hisense no Estádio Olímpico de Berlim é um testemunho desses compromissos. O display apresenta com destaque os produtos Hero da Hisense, incluindo TVs ULED e TVs a laser, personificando a dedicação da marca à tecnologia de ponta e às fantásticas experiências do usuário.

A campanha "Beyond Glory" vai muito além do Estádio Olímpico de Berlim, conquistando fãs de futebol em 30 mercados, incluindo Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha e outros. Em uma série de ativações envolventes, a Hisense está atraindo a atenção dos torcedores e envolvendo-os em todas as emoções do torneio.

O slogan "Never Settle for No. 2 Globally" (Nunca se contente com o segundo lugar no mundo) é exibido em toda a EURO 2024™, reiterando o compromisso inabalável da Hisense com o desenvolvimento contínuo e a inovação tecnológica. A dedicação da Hisense é evidente em sua notável conquista de garantir a posição de número 2 em vendas de TVs no mundo por dois anos consecutivos. A participação da empresa no volume global de vendas de TV no primeiro trimestre de 2024 é de 13,6%, com uma participação na receita global de vendas de 12,1%. Além disso, a Hisense é a número 1 em TVs de 100 polegadas e TVs a laser, tanto em 2023 quanto no primeiro trimestre de 2024.

A Hisense possui um rico histórico de campanhas de marketing de sucesso envolvendo grandes eventos esportivos, incluindo o patrocínio do Campeonato Europeu da UEFA™, constituindo uma importante plataforma para apresentar seus produtos e tecnologia a um público internacional e se conectar com os torcedores, demonstrando a dedicação da empresa à inovação, à qualidade e ao envolvimento dos torcedores.

Sobre a Hisense

A Hisense é uma marca líder global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. De acordo com a Omdia, a Hisense ficou em segundo lugar no ranking global de vendas de TVs e em primeiro lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445620/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg

FONTE Hisense