Hisense пробуждает страсть к футболу кампанией Beyond Glory на чемпионате UEFA EURO 2024™

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Hisense

Jun 24, 2024, 08:18 ET

ЦИНДАО, Кита, 24 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- В преддверии второй недели чемпионата UEFA EURO 2024™ компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, продолжает повышать интерес с помощью своей электризующей кампании Beyond Glory на чемпионате UEFA EURO 2024™, укрепляя позиции в качестве бренда, который объединяет фанатов по всему миру.

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Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium
Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

Кампания построена на неустанном стремлении к совершенству, что находит отклик у футбольных фанатов по всему миру и демонстрирует приверженность Hisense инновациям и качеству. Привлекающая внимание коммерческая демонстрационная зона Hisense на берлинском Олимпийском стадионе служит свидетельством выполнения этих обязательств. На презентации ярко представлены продукты Hisense Hero, в том числе ULED-телевизоры и лазерные телевизоры, воплощающие приверженность бренда передовым технологиям и исключительным впечатлениям пользователей.

Кампания Beyond Glory выходит далеко за пределы берлинского Олимпийского стадиона, охватывая футбольных болельщиков на рынках 30 стран, включая Германию, Италию, Великобританию, Францию, Испанию и многие другие. Благодаря серии увлекательных мероприятий Hisense привлекает внимание фанатов и погружает их во все острые ощущения турнира.

Лозунг «На 2-м месте в мире мы не остановимся» демонстрируется везде на чемпионате EURO 2024™, повторяя непоколебимую приверженность Hisense непрерывному развитию и технологическим инновациям. Целеустремленность Hisense проявляется в ее замечательном достижении — 2-м месте по объему мировых поставок телевизоров на протяжении двух лет подряд. Доля компании в мировом объеме поставок телевизоров в 1-м квартале 2024 года составила 13,6 %, а доля дохода от мировых поставок — 12,1 %. Кроме того, компания Hisense заняла 1-е место по объему поставок 100-дюймовых телевизоров и лазерных телевизоров в 2023 году и в 1-м квартале 2024 года.

Компания Hisense гордится богатой историей успешных маркетинговых кампаний, связанных с крупными спортивными мероприятиями, в том числе спонсорской поддержкой чемпионата UEFA European Championship™, что обеспечило ей важную платформу для демонстрации своих продуктов и технологий мировой аудитории и общения с любителями футбола, демонстрируя приверженность компании инновациям, качеству и вовлечению болельщиков.

О компании Hisense
Компания Hisense, ведущий мировой бренд бытовой техники и потребительской электроники, является официальным партнером чемпионата UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg 

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