Hisense rozpoutává fotbalovou vášeň s kampaní „Beyond Glory" UEFA EURO 2024™

ČCHING-TAO, Čína, 24. června 2024 /PRNewswire/ -- Fotbalový šampionát UEFA EURO 2024™ vstupuje do svého druhého týdne - a s ním i vzrušující kampaň „Beyond Glory" UEFA EURO 2024™, s níž přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky Hisense potvrzuje svou pověst značky, která má blízko k fanouškům na celém světě.

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

Kampaň se zaměřuje na princip neúnavné snahy o dokonalost, která souzní s fotbalovými fanoušky kdekoli na světě a zároveň vyzdvihuje závazek společnosti Hisense k inovacím a kvalitě. Důkazem těchto závazků je i poutavá expozice značky Hisense v prostorách berlínského Olympijského stadionu. Na první pohled zde zaujmou „Hero" produkty Hisense, včetně televizorů ULED a laserových televizorů, které v sobě zhmotňují zápal značky Hisense pro nejmodernější technologie a mimořádné uživatelské zážitky.

Kampaň „Beyond Glory" (Za hranice slávy) však sahá i daleko za hranice berlínského Olympijského stadionu a oslovuje milovníky fotbalu napříč 30 světovými trhy – včetně Německa, Itálie, Spojeného království, Francie, Španělska a dalších. Společnost Hisense si v ní získala pozornost fanoušků prostřednictvím řady strhujících aktivit a vtáhla je přímo do napínavého dění turnaje.

Mistrovstvím EURO 2024™ provází slogan „Never Settle for No. 2 Globally" (Nikdy se nespokojit se světovou dvojkou), který odráží neúnavné odhodlání společnosti Hisense k dalšímu rozvoji a technologickým inovacím. O jejím nasazení svědčí mimo jiné pozoruhodný úspěch v podobě druhého místa v globálních dodávkách televizorů dva roky po sobě. Podíl společnosti na celosvětových dodávkách televizorů v 1. čtvrtletí 2024 činil 13,6 % s globálním podílem na tržbách z dodávek ve výši 12,1 %. Mimo to si společnost Hisense udržuje první místo v sektoru 100palcových televizorů a laserových televizorů, a to jak během roku 2023, tak i v 1. čtvrtletí 2024.

Společnost Hisense se může pochlubit bohatou tradicí úspěšných marketingových kampaní spojených s významnými sportovními událostmi - včetně sponzorství Mistrovství Evropy UEFA™, které pro ni představuje důležitou platformu pro prezentaci jejích produktů a technologií globálnímu publiku i pro sblížení s milovníky fotbalu při demonstraci svého zápalu pro inovace, kvalitu a zapojení fanoušků.

O společnosti Hisense

Hisense je přední světová značka domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a oficiální partner šampionátu UEFA EURO 2024™. Podle údajů společnosti Omdia se značka Hisense v roce 2023 i v prvním čtvrtletí roku 2024 umístila na 2. místě žebříčku celkového celosvětového prodeje televizorů a na 1. místě v kategorii televizorů s úhlopříčkou 100". Společnost prošla rychlou expanzí a nyní působí ve více než 160 zemích, přičemž se specializuje na multimediální produkty, domácí spotřebiče a inteligentní informační technologie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg