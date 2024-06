Hisense entfacht mit der UEFA EURO 2024™-Kampagne „Beyond Glory" die Fußballbegeisterung

QINGDAO, China, 24. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Während das UEFA EURO 2024™-Turnier in die zweite Woche geht, heizt Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, mit seiner elektrisierenden UEFA EURO 2024™-Kampagne „Beyond Glory" die Begeisterung weiter an und festigt damit seine Position als Marke, die sich mit Fans auf der ganzen Welt verbindet.

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

Im Mittelpunkt der Kampagne steht das unermüdliche Streben nach Spitzenleistungen, das bei Fußballfans auf der ganzen Welt Anklang findet und das Engagement von Hisense für Innovation und Qualität unterstreicht. Der fesselnde Werbeauftritt von Hisense im Berliner Olympiastadion ist ein Beweis für dieses Engagement. Das Display zeigt die Hero-Produkte von Hisense, darunter ULED-Fernseher und Laser-TVs, und verkörpert das Engagement der Marke für Spitzentechnologie und außergewöhnliche Benutzererfahrungen.

Die Kampagne „Beyond Glory" geht weit über das Berliner Olympiastadion hinaus und erreicht Fußballfans in 30 Märkten, darunter Deutschland, Italien, Großbritannien, Frankreich und Spanien. Durch viele interessante Aktionen zieht Hisense die Aufmerksamkeit der Fans auf sich und lässt sie in die spannende Atmosphäre des Turniers eintauchen.

Der Slogan „Never Settle for No. 2 Globally" ist auf der gesamten EURO 2024™ zu sehen und spiegelt das unermüdliche Engagement von Hisense für kontinuierliche Entwicklung und technologische Innovation wider. Der Erfolg von Hisense zeigt sich in der bemerkenswerten Tatsache, dass das Unternehmen zwei Jahre in Folge die Nummer 2 bei den weltweiten TV-Lieferungen war. Hisense hatte im 1. Quartal 2024 einen Anteil von 13,6 % am weltweiten TV-Volumen und einen Anteil von 12,1 % am weltweiten Umsatz. Darüber hinaus ist Hisense die Nummer 1 bei 100-Zoll-Fernsehern und Laser-TVs, sowohl im Jahr 2023 als auch im ersten Quartal 2024.

Hisense blickt auf eine lange Geschichte erfolgreicher Marketingkampagnen für große Sportereignisse zurück, darunter das Sponsoring der UEFA Europameisterschaft™. Dieses Event bietet eine wichtige Plattform, auf der das Unternehmen seine Produkte und Technologien einem globalen Publikum präsentieren und Fußballfans erreichen kann, indem es sein Engagement für Innovation, Qualität und Fanbindung demonstriert.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und offizieller Partner der UEFA EURO 2024™. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das Unternehmen expandierte schnell und ist in über 160 Ländern tätig. Es hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Systeme spezialisiert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg