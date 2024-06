Hisense rozpala futbolową pasję towarzyszącą UEFA EURO 2024™ kampanią "Beyond Glory"

QINGDAO, Chiny, 24 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- W rozpoczynającym się drugim tygodniu mistrzostw UEFA EURO 2024™ Hisense, czołowa międzynarodowa marka sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej, nie przestaje budzić emocji elektryzującą kampanią „Beyond Glory" UEFA EURO 2024™, umacniając się pozycji marki, która łączy kibiców z całego świata.

Commercial Display Area at the Berlin Olympic Stadium

Motywem przewodnim kampanii jest nieustanny pęd ku doskonałości - postawa, która rezonuje z kibicami piłki nożnej na całym świecie i obrazuje przywiązanie Hisense do innowacyjności i jakości. Świadectwem tej postawy jest przyciągająca uwagę platforma reklamowa Hisense na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Na dużym ekranie prezentowane są produkty Hisense Hero, w tym telewizory ULED i laserowe, którymi marka udowadnia swoje zorientowanie na najnowocześniejszą technologię i wyjątkowe wrażenia użytkownika.

Zasięg kampanii „Beyond Glory" wykracza jednak daleko poza Stadion Olimpijski w Berlinie, jej odbiorcami są bowiem fani futbolu z 30 państw, w tym Niemiec, Włoch, Zjednoczonego Królestwa, Francji czy Hiszpanii. Hisense angażuje fanów w swoją kampanię, przyciągając ich uwagę i pozwalając im zanurzyć się w ekscytujących wydarzeniach turnieju.

Przez cały turniej EURO 2024™ kampanii Hisense towarzyszy slogan "Never Settle for No. 2 Globally" („Drugie miejsce na świecie to za mało"), który oddaje esencję postawy nieustannego pędu ku rozwojowi i innowacjom technologicznym, jaką reprezentuje Hisense. Zaangażowanie to daje wymierne rezultaty – Hisense od dwóch lat plasuje się na drugim miejscu w światowym rankingu sprzedaży telewizorów. Udział Hisense w globalnej sprzedaży telewizorów w I kw. 2024 r. ukształtował się na poziomie 13,6%, a w przychodach ze sprzedaży wyniósł 12,1%. Co więcej, na podstawie wyników sprzedażowych za 2023 r. i I kw. 2024 r. wiemy, że marka dzierży pałeczkę lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i laserowych.

Marka Hisense posiada bogaty dorobek udanych kampanii marketingowych na największych imprezach sportowych, do których zalicza się sponsorowanie piłkarskich mistrzostw Europy UEFA European Championship™ - wydarzenia będącego ważną platformą do promocji produktów i technologii wśród konsumentów na całym świecie, a także okazją do nawiązania relacji z kibicami piłki nożnej na całym świecie i pokazania im, że Hisense stawia na innowacyjność i jakość.

Hisense

Hisense jest czołową międzynarodową marką sprzętu RTV i AGD oraz elektroniki użytkowej i oficjalnym partnerem UEFA EURO 2024™. W rankingu firmy analitycznej Omdia w roku 2023 r. i I kw. 2024 r. Hisense zajęła drugie miejsce na świecie pod względem sprzedaży telewizorów, zdobywając czołową pozycję w segmencie telewizorów 100-calowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi firma obecna jest już w ponad 160 krajach, specjalizując się w produktach multimedialnych, sprzęcie RTV i AGD oraz inteligentnych systemach informatycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2445595/Commercial_Display_Area_Berlin_Olympic_Stadium.jpg