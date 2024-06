Hisense Gaungkan Semangat Sepakbola Lewat Program "Beyond Glory" UEFA EURO 2024™

Program tersebut mengangkat komitmen Hisense pada keunggulan. Selain itu, "BEYOND GLORY" juga melibatkan penggemar sepakbola di seluruh dunia sekaligus membuktikan komitmen Hisense pada inovasi dan kualitas. Materi iklan Hisense yang tampil di Berlin Olympic Stadium turut menjadi bukti dari komitmen tersebut. Materi iklan ini menampilkan produk unggulan Hisense, termasuk ULED TV, Laser TV, sehingga melambangkan dedikasi pada teknologi canggih dan pengalaman pengguna terbaik.

Jangkauan program "Beyond Glory" bahkan melampaui Berlin Olympic Stadium dengan menyapa penggemar sepakbola di 30 pasar, termasuk Jerman, Italia, Inggris, Perancis, Spanyol, dan lain-lain. Lewat program aktivasi yang menarik, Hisense mencuri perhatian penggemar dan terus melibatkan mereka dalam keseruan turnamen tersebut.

Slogan "Never Settle for No. 2 Globally" terus mengemuka selama EURO 2024™ berlangsung. Lewat slogan ini, Hisense membuktikan komitmen pada perkembangan berkelanjutan dan inovasi teknologi. Dedikasi Hisense juga terlihat jelas setelah sukses mencapai peringkat No.2 dalam hal volume penjualan TV di pasar global selama dua tahun berturut-turut. Pangsa volume penjualan TV Hisense pada Triwulan I-2024 di pasar dunia pun mencapai 13,6%, sedangkan porsi pendapatan global Hisense tercatat 12,1%. Selain itu, Hisense berada di peringkat No.1 pada segmen produk TV 100 inci dan Laser TV pada 2023 dan Triwulan I-2024.

Hisense memiliki rekam jejak yang sukses dalam meluncurkan program promosi dalam rangka ajang olahraga berskala besar, termasuk menjadi sponsor UEFA European Championship™. Lewat ajang ini, Hisense menampilkan produk dan teknologi bagi audiens global, serta melibatkan penggemar sepakbola sebagai bentuk dari dedikasi pada inovasi, kualitas, dan interaksi penggemar.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik yang terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

