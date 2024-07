A Hisense revela novo slogan, "Hisense, mais do que uma marca", sinalizando uma grande iniciativa de marca

QINGDAO, China, 6 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos, revelou recentemente seu novo slogan, "Hisense, mais do que uma marca", sinalizando uma importante nova iniciativa de marca, durante as partidas da UEFA EURO 2024™.

Recentemente, o novo slogan "Hisense, mais do que uma marca" apareceu em campo junto a outras marcas da Hisense, como a ASKO e a Gorenje. Essa nova evolução de marca destaca o compromisso inabalável da Hisense em estabelecer uma forte presença global, refletida nos investimentos esportivos estratégicos de marketing da empresa e no relacionamento contínuo e duradouro com o ramo do futebol como parceira oficial, em particular, da UEFA EURO 2024™.

Na verdade, a mensagem da Hisense evoluiu junto com suas ambições globais e patrocínios esportivos, progredindo de "Hisense, a TV Nº 2 do MUNDO e Hisense, a TV Nº 1 NA CHINA" na Copa do Mundo FIFA 2022™ para "Nunca se contente em ser a nº 2 do mundo" na UEFA EURO 2024™, com um layout completo de tecnologia de monitores e eletrodomésticos inteligentes neste ano. A estratégia da empresa de firmar patrocínios esportivos duradouros, aumentou o conhecimento mundial da marca em 54% de acordo com o Ipsos 2023. De acordo com a Omdia, a participação global do volume de remessas de TV Hisense no primeiro trimestre de 2024 foi de 13,6%, com uma participação de receita de remessas globais de 12,1%. Atualmente, a Hisense é a nº 2 no ranking global de remessas de TVs e a nº 1 em TVs de 100 polegadas, em 2023 e no primeiro trimestre de 2024.

Adotando uma estratégia multimarcas, o Hisense Group tem várias outras marcas, incluindo a Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA, etc. Após anos de desenvolvimento interno e de aquisições externas, a empresa entrou no estágio de operação e desenvolvimento de multimarcas globais, formando assim uma matriz de marca completa e rica. Isso levou a uma matriz de marca completa e variada, o que permite a utilização de estratégias de marca diferentes em vários campos de negócios e segmentos de mercado, atendendo às preferências e necessidades de diferentes consumidores.

Os esforços para se tornar uma empresa de nível mundial com uma reputação reconhecida globalmente, têm levado a Hisense a passar por uma expansão internacional rápida, com a implementação eficaz de estratégias de globalização de marca de ponta, ao longo dos anos.

Com uma rede global robusta que inclui 34 parques industriais, 26 centros de P&D e 64 escritórios no exterior, a Hisense tem orgulho de empregar 110.000 colaboradores, quase 24.000 funcionários internacionais. Essa extensa rede promove o desenvolvimento de produtos de ponta, a produção otimizada com uma cadeia de fornecimento global e estratégias de marketing personalizadas para regiões específicas. Entender a inovação tecnológica é essencial para o sucesso futuro e a Hisense continuará a investir em P&D para desenvolver produtos de ponta, inovadores, dedicados a melhorar a vida das pessoas. Ao priorizar as necessidades do usuário, em 2023, a empresa implementou uma "estratégia focada no usuário e orientada pelo cenário" para obter um entendimento profundo das necessidades do consumidor. Esse foco se reflete diretamente na atualização mais recente de sua marca em 2024, que enfatiza a "tecnologia focada no usuário" e a "qualidade suprema".

O compromisso da Hisense vai além da qualidade superior de imagem e desempenho. Ao reconhecer a importância de atender às diversas necessidades do usuário, de priorizar as preferências locais, com adaptações eficazes à cadeia de fornecimento e de construir fortes pontes de comunicação, sob a liderança de "local para local", a Hisense se transformou em uma marca líder internacional, que incorpora, mundialmente, ciência e tecnologias inovadoras ao estilo de vida dos consumidores.

A Hisense é uma marca líder global em eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. Segundo a Omdia, a Hisense ficou em 2º lugar no ranking global de vendas de TVs e em 1º lugar em TVs de 100 polegadas em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa expandiu-se rapidamente, passando a operar em mais de 160 países, e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

