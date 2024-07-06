Hisense представляет новый слоган «Hisense, больше, чем бренд»

ЦИНДАО, Китай, 6 июля 2024 г. /PRNewswire/ - Глобальный лидер в области бытовой техники и бытовой электроники Hisense недавно представил новый слоган своего бренда «Hisense, больше, чем бренд», который знаменует собой важную новую инициативу бренда во время матчей UEFA EURO 2024™.

Hisense new tagline at UEFA EURO 2024™

Недавно появился новый слоган «Hisense, больше, чем бренд» вместе с брендами Hisense, ASKO, Gorenje. Это последнее улучшение бренда подчеркивает непоколебимую приверженность Hisense созданию сильного глобального присутствия, что отражено в стратегических инвестициях компании в спортивный маркетинг и, в частности, в продолжении долгосрочных футбольных отношений в качестве официального партнера UEFA EURO 2024™.

Фактически, посылы Hisense развивались вместе с глобальными амбициями и футбольным спонсорством, преобразовываясь от «Hisense TV №2 В МИРЕ, Hisense TV №1 в КИТАЕ» на FIFA World Cup 2022™ до «На 2-м месте в мире мы не остановимся» на UEFA EURO 2024™ с комплексной компоновкой технологий отображения и умной бытовой техники в этом году. Стратегия компании по долгосрочному спортивному спонсорству повысила глобальную узнаваемость бренда до 54%, согласно Ipsos 2023. По данным Omdia, доля Hisense в мировом объеме поставок телевизоров в первом квартале 2024 года составила 13,6%, а доля выручки от глобальных поставок — 12,1%. В настоящее время Hisense занимает 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место среди 100-дюймовых телевизоров как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года.

Применяя мультибрендовую стратегию, Hisense Group имеет несколько других брендов, включая Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA и др. За годы внутреннего культивирования и внешних приобретений компания вошла в стадию мультибрендового глобального функционирования и развития, сформировав полную и насыщенную фирменную матрицу. Это привело к созданию полной и разнообразной матрицы брендов, которая позволяет использовать различные стратегии брендов в различных сферах бизнеса и сегментах рынка, учитывая предпочтения и потребности различных потребителей.

Стремясь стать предприятием мирового класса с всемирно признанной репутацией, Hisense переживает стремительную международную экспансию с эффективной реализацией стратегий независимой и высококлассной глобализации бренда на протяжении многих лет.

Благодаря надежной глобальной сети, охватывающей 34 промышленных парка, 26 научно-исследовательских центров и 64 зарубежных офиса, Hisense может похвастаться штатом из 110 000 сотрудников, причем около 24 000 из них составляют международные сотрудники. Эта обширная сеть способствует разработке передовых продуктов, оптимизированному производству с глобальной цепочкой поставок и индивидуальным маркетинговым стратегиям для конкретных регионов. Понимая, что технологические инновации являются ключом к будущему успеху, Hisense продолжит инвестировать в исследования и разработки передовых инновационных продуктов, направленных на улучшение жизни людей. Уделяя приоритетное внимание потребностям пользователей, в 2023 году компания внедрила «ориентированную на пользователя, основанную на сценарии стратегию», чтобы получить более глубокое понимание нужд потребителей. Эта направленность непосредственно выражается в последнем обновлении бренда в 2024 году, в котором подчеркивается «ориентированная на пользователя технология» и «максимальное качество».

Приверженность Hisense выходит за рамки превосходного качества изображения и производительности. Признавая важность удовлетворения разнообразных потребностей пользователей, отдавая приоритет местным предпочтениям с эффективной адаптацией цепочки поставок и создавая прочные коммуникационные мосты под руководством «местных для местных», компания Hisense превратилась в ведущий международный бренд, внедряющий науку и технологии в образ жизни потребителей во всем мире.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2454912/Hisense_tagline_UEFA_EURO_2024.jpg