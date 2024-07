Hisense odhaľuje nový slogan „Hisense, viac ako značka", ktorý predstavuje významnú iniciatívu v budovaní značky

QINGDAO, Čína, 6. júla 2024 /PRNewswire/ – Globálny líder v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky Hisense nedávno odhalil svoj nový slogan „Hisense, viac ako značka", ktorý predstavuje významnú novú iniciatívu v budovaní značky počas zápasov UEFA EURO 2024™.

Hisense new tagline at UEFA EURO 2024™

Nový slogan „Hisense, More Than a Brand" (Hisense, viac ako značka) sa nedávno objavil na ihriskách spolu so značkami Hisense, ASKO či Gorenje. Najnovšia aktualizácia značky podčiarkuje neochvejný záväzok spoločnosti Hisense vybudovať si silné globálne pôsobenie, čo sa odráža v strategických investíciách spoločnosti do športového marketingu a udržiavaní dlhodobých vzťahov s futbalom ako oficiálny partner najmä pre UEFA EURO 2024™.

Komunikácia Hisense sa vyvíjala spolu s globálnymi ambíciami a futbalovým sponzorstvom, od „Hisense TV na 2. mieste GLOBÁLNE, Hisense TV na 1. mieste V ČÍNE" na Majstrovstvách sveta FIFA 2022™ až po „Nikdy sa neuspokojiť s 2. miestom na svete" na UEFA EURO 2024™ s komplexným sortimentom zobrazovacej technológie a inteligentných domácich spotrebičov v tomto roku. Stratégia spoločnosti dlhodobo sponzorovať šport zvýšila podľa prieskumu Ipsos 2023 globálne povedomie o značke na 54 %. Podľa spoločnosti Omdia bol podiel globálneho objemu dodávok televízorov Hisense v 1. štvrťroku 2024 13,6 % s podielom na celkových príjmoch z dodávok 12,1 %. Spoločnosť Hisense je v súčasnosti celosvetovo na 2. mieste v dodávkach televízorov a na 1. mieste v segmente 100-palcových televízorov v roku 2023 aj v 1. štvrťroku 2024.

Pri uplatňovaní stratégie viacerých značiek zastrešuje Hisense Group niekoľko ďalších značiek vrátane Toshiba TV, Kelon, Gorenje, ASKO, VIDAA, SANDEN, Regza, MORA atď. Za roky internej kultivácie a externých akvizícií spoločnosť vstúpila do štádia globálneho pôsobenia a rozvoja viacerých značiek a vytvorila kompletnú a bohatú matricu značiek. Výsledkom je kompletná a rôznorodá matica značiek, ktorá umožňuje rôzne stratégie značiek v rôznych oblastiach podnikania a trhových segmentoch, pričom uspokojuje preferencie a potreby rôznych spotrebiteľov.

V snahe stať sa prvotriednym podnikom s celosvetovo uznávanou povesťou prechádza Hisense rýchlou medzinárodnou expanziou a v priebehu rokov účinne realizuje stratégie globalizácie nezávislých a špičkových značiek.

S robustnou globálnou sieťou, ktorá pozostáva z 34 priemyselných parkov, 26 výskumných a vývojových centier a 64 zámorských kancelárií sa Hisense môže pochváliť pracovnou silou 110 000 zamestnancami, z ktorých približne 24 000 zahŕňa medzinárodných zamestnancov. Táto rozsiahla sieť umožňuje vývoj špičkových produktov, optimalizovanú výrobu s globálnym dodávateľským reťazcom a marketingové stratégie šité na mieru pre konkrétne regióny. Keďže Hisense chápe, že technologické inovácie sú kľúčom k budúcemu úspechu, bude naďalej investovať do výskumu a vývoja so zameraním na špičkové, inovatívne produkty určené na zlepšenie života ľudí. V snahe uprednostniť potreby používateľov zaviedla spoločnosť v roku 2023 „stratégiu zameranú na používateľa, založenú na scenároch", aby lepšie pochopila potreby spotrebiteľov. Toto zameranie sa priamo premieta do poslednej inovácie značky v roku 2024, ktorá zdôrazňuje „technológiu zameranú na používateľa" a „dokonalú kvalitu".

Záväzok spoločnosti Hisense ide za hranice špičkovej kvality obrazu a výkonu. Vďaka uznaniu významu uspokojovania rôznorodých potrieb spotrebiteľov, uprednostňovaniu miestnych preferencií s efektívnym prispôsobením dodávateľského reťazca a budovaniu silných komunikačných mostov s princípom „miestne pre miestnych" sa Hisense transformovala na poprednú medzinárodnú značku, ktorá začlenila inovatívnu vedu a technológiu do životného štýlu spotrebiteľov na celom svete.

